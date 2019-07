A napokban 16 oldalon 2 500 példányban minden királyhelmeci háztartásba ingyenesen eljut a Királyhelmeci Nézetek idei harmadik száma – tájékoztatta portálunkat Mátyás Hudák Katalin főszerkesztő. A kétnyelvű lap az elmúlt két hónap eseményei mellett az idei tanév ballagóinak fotóját is közli.

Pataky Károly polgármester vezércikkében örömmel szól arról, hogy befejezéséhez közeledik a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, így a helyiek számára két év után nyugodtabb időszak kezdődik. Természetesen folytatódnak a felújítások, így már elkezdődött a kultúrház rekonstrukciója, de a szlovák kormány támogatásával a Stadion utca felújítására és az egyik lelátó felújítására is sort kerítenek. Erre már csak azért is szükség van, mivel a futballcsapat feljutott a IV. ligába, s megfelelő körülmények között akarják fogadni az ellenfeleket.

Szilárd burkolatot kaptak Fejszésen is az utcák, ahogy új burkolatot kapott a Fő utca is, s arról is hírt ad a lap, hogy idén másodszor is módosították a város költségvetését. A város küldöttsége májusban a település testvérvárosába, Sepsiszentgyörgyre látogatott, hogy a két város további együttműködéséről egyeztessen. Fontos hír, hogy megkezdődhet a komposztálás is a családi házaknál, a város 910 darab ezer literes tárolóedényt vásárolt a környezetvédelmi minisztérium támogatásával.

Tanév vége lévén, díjazták a város legeredményesebb diákjait, idén hatan vehettek át városi elismerést. Interjút olvashatnak Tóth Sándor városi főellenőrrel, aki az immár IV. ligás városi focicsapat hálóőre is egyúttal, s Pintér Lászlóval, a Prec-Cat sátoraljaújhelyi cég ügyvezetőjével, amely cég nem egy királyhelmeci munkatársat is alkalmaz, s továbbra is várják a jelentkezőket.

A végzősök tablója mellett bőségesen olvashatunk a 2018/19-es tanév utolsó hónapjainak eseményeiről. Több nyertes pályázatot is maga mögött tudhat a Bodrogközi Pulyák Néptáncegyüttes. Királyhelmeci motorossal (Brezo Tibor) találkozhattak az Egynyári kalandban, negyedszer rendezték meg a Roma Kulturális Fesztivált. A Liptov Orient Fesztiválon szerepelt nagy sikerrel Csótó Rita hastáncos, s Bodnár Alexandra lett a Szlovák Fitness Bajnokság abszolút győztese – mindezekről, s még számos más eseményről olvashatnak a lap idei harmadik számában.