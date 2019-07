Tizenhetedik alkalommal szervezték meg Zoboralján a Generációk Találkozását. Az idei évben Pográny adott otthont a rendezvénynek július 26-a és 28-a között. A fesztivál ismét összehozta a Nyitrai járás magyar közösségét, hogy együtt szórakozzanak és művelődjenek.

A pénteki napon a gyerekek a kúria mögötti területen kézműveskedtek, játszottak, meghallgatták Écsi Gyöngyi meseelőadását és részt vettek azon a kiállításmegnyitón, amelyen a saját műveiket is megtekinthették, ugyanis a Nyitra és Vidéke Célalap Táborában készített alkotásokat is kiállítottak. A tárlaton a Csemadok 70 éves történetét is megtekinthették az érdeklődők, valamint A Zoboralji Örökség Őrzői Hímző és Viseletkészítő Műhely tagjainak kiállítása is látható volt. Mindeközben az AtelierEco Day épületében a környezettudatosságról tartottak előadást, majd zoboralji termékbemutatón vehettek részt a jelenlévők. Este a The Breazen Head zenekar játszott, amíg az égiek közbe nem szóltak.

Az időjárás-előrejelzés és az eső miatt a szervezők úgy döntöttek, a Generációk Találkozása további előadásait a kultúrházban tartják meg. Ugyancsak az időjárás miatt a túra és a foci elmaradt. Este a szervezők a felvidéki tehetségeknek adtak teret, fellépett a Phonix RT zenekar és a Kerecsen. A sztárvendég a jubiláló Dinamit együttes volt, majd az LM Retro Band játszott hajnalig.

A harmadik napon a hagyományőrzők találkozójával folytatódott a rendezvény, amelyen tiszteletét tette Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke és Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, valamint a régió polgármesterei is.

Az idei rendezvény szervezői a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya és Pogrányi Alapszervezete, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ, a Nyitra és Vidéke Célalap, a Zoboralji Községek Regionális Társulása, a Libertate és Pográny község voltak. A Generációk Találkozása tizenhetedik évfolyamát a Bethlen Gábor Alap, a Nyitra Megyei Önkormányzat és az OTP Banka Slovensko támogatta.

Képek: Tóth Klára és Neszméri Tünde.