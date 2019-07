Jó hallani, tapasztalni, amikor fiatalok úgy érzik, tenni kell valamit. Nem politikai értelemben, de közösségben akarnak együtt lenni, s tenni valamit önmaguk gyarapodására, s persze másokért is. Ez az önkéntes tenni akarás tarthat fenn hitet, nemzetet, feltárhat és menthet meg értékeket múltunk igen gazdag tárházából.

Alig másfél hónapja, hogy meghívót kaptam, egy kedves fiatal ismeretlen ismerős apukától, hogy létrehoztak egy polgári társulást, menjek el az alakuló ülésre Zselízre.

Patus Arnold, a kezdeményező Barton él, Oroszkán dolgozik. A Napkelte Polgári Társuláshoz Zselízről és a környékbeli falvakból is csatlakoztak fiatalok.

Zselízen a Magyar Házban szép számban jöttek össze ifjabbak és idősebbek. Szinte minden civil szervezet részéről volt ott valaki a városból.

S ez volt az első kellemes meglepetés: az egymás iránti érdeklődés.

Az első találkozónak a bemutatkozáson és a terveken kívül már volt más programja is: Magyarországról érkezett előadók őstörténeti témákba vezették be a hallgatókat.

Az új társulás sok-sok tervet, elképzelést vázolt fel.

Céljuk az identitástudat erősítése, a múlt történelmi és kulturális értékeinek megismerése.

Már erre a nyárra meghirdették a napközis táborukat zselízi és környékbeli gyerekeknek – korosztály meghatározása nélkül.

Hittem is nem is, hiszen egy tábor szervezésének előkészülete is igényes, magam is tudom.

S hogy milyen nagy sikere volt, és milyen tartalommal töltötték meg, erről a fotók is árulkodnak, Patus Arnold táborvezető, a társulás elnöke pedig eképpen nyilatkozott: „A Napkelte Polgári Társulás július 23. és 25. között megrendezte első nyári táborát Zselízen, a park melletti Magyar Házban. A tábor témája a Hunor és Magor mondája, illetve a csodaszarvas legendája volt. A tábor ideje alatt a résztvevők részletesen megismerkedhettek a monda tartalmával, kézműves-foglalkozásokon pajzsokat, pártákat készítettek, valamint a csodálatosan szép parkban el is játszották a mondát.”

A második napon a környezetvédelemé volt a főszerep, ahol a Zselízi Comenius Gimnázium 4. osztályos tanulói látványos szemléltető előadást tartottak a műanyagok káros hatásáról és a környezetszennyezésről, valamint a szelektív hulladékgyűjtésről – folytatta.

Mint elmondta: a harmadik nap a folklórról szólt, a gyerekek néptáncoktatáson vehettek részt Kocsis Boglárka oktatóval, valamint népdalokat énekeltek, illetve tanultak. A főbb programok közti időben különböző dramaturgiai és csoportos játékokra került sor, valamint íjászkodással kötötték le a gyerekek figyelmét és mozgásigényét.

A táborban 35 gyermek vett részt. Támogatók segítségével a szervezőknek sikerült a tábort teljesen ingyenesen megszervezni. A szervezők Belan Lívia, Diósi Katalin, Kocsis Erzsébet és Patus Arnold voltak, természetesen sok más segítővel együtt.

A pozitív visszajelzéseken felbuzdulva jövőre is megrendezésre kerül majd a nyári tábor, melynek témája a hun hagyomány lesz.

Természetesen a társulás a két tábor között sem lesz rest, több esemény megrendezését is tervezi.

A Napkelte Polgári Társulás a tagságát is szeretné bővíteni. Egy jól sikerült tábor szervezésével, programmal indítottak, bizonyára hallunk még róluk.