Gombaszögre nem jött el Bugár Béla és Fehér Csaba. A pártelnöki vitában Menyhárt József és Simon Zsolt vett részt, mert mint kifejtették, felelősséget éreznek a magyar közösségért. Jelezték, hogy augusztus elsején lesz egy négyfős pártelnöki vita.

2020. február 22-én vagy 29-én kerül sor a parlamenti választásra, amelynek komoly jelentősége lesz a felvidéki magyarság számára. Félő, képviselet nélkül marad az a félmilliós közösség, amelynek politikusai eddig mindig ott voltak a döntéshozó testületben. Sokkal nagyobb a tét, mint azt bárki gondolná. A választópolgár felelőssége is, hogy 100 év múlva lesz-e még itt magyar.

Simon Zsolt szerint sohasem késő tárgyalóasztalhoz ülni. Mindenkit arra kér, fogadja majd el a közös listát. A Magyar Fórum a Most-Híd azon javaslatát cinikusnak vette, hogy képviselői induljanak az ő listájukon. „Hiszen felkínálták a jegyet a süllyedő hajóra” – mondta Simon. Hangsúlyozta, hogy el kell dönteni, milyen képviseletet akarunk: magyart, országost, regionálist vagy multietnikust?

„Nem értem, hogy magyar szavazattal miért kell szlovák szekeret tolni” – kérdőjelezte meg Simon.

„Mikor én az MKP-ból elmentem, akkor az politikailag számomra nem volt elfogadható. De amikor a Most-Híd azzal kezdett szövetkezni, akivel nem kellene, akkor is azt mondtam, hogy nekem ahhoz arcom nincs, mert akkor a Híd eladta a magyarok képviseletét” – magyarázta a pálfordulását Simon.

Kifejtette, a választási pártnak akkor van értelme, ha mind a négy párt összefog. „De fel kell tenni a kérdést, hogy ez mennyire lesz hiteles. Ezt nehezen tudnánk elfogadtatni az emberekkel” – véli Simon.

A Magyar Fórumot Simon szerint azért kellett létrehozni, mert vannak olyanok, akik az MKP-ra és szlovák pártokra nem szavaznak, a Most-Hídtól pedig már elfordultak. „Amit a Most-Híd elveszített, azt a 67 ezer magyar választót, azt az MKP nem tudja megszerezni” – magyarázta Simon. Hozzátette, nagyon örül, hogy egyre több fiatal lép be a pártba, akikkel majd reményei szerint meg tudják szólítani ezeket a választókat.

„Politikai és kormányzati tapasztalatom van, amit át szeretnék adni” – mondta. Felhívta a figyelmet, nincs visszaút, ha megtanítjuk a magyar szavazókat szlovák pártokra szavazni” – hívta fel a figyelmet Simon Zsolt.

A Most-Híd országos és multietnikus képviseletben gondolkodik, további szlovák pártokkal tárgyal. A Magyar Fórumnak az a véleménye, hogy egy közös listát kellene kialakítani, de az értékek mentén. Az MKP szerint véget kell vetni a családokat megosztó politikai széthúzásnak.

Egy őshonos közösségnek a képviseletét biztosítani alapvető dolog. Elmondták, most még nem kádereznek, nem arról beszélgetnek, hogy ki van a listán.

„Az arányossági elvet végig kell vinni, az egyházainkért, iskoláinkért szólni kell. Ebben az értelemben nem zárható ki, hogy valaki multietnikus vonalat vigyen” – mondta Menyhárt József.

A Magyar Közösség Pártja elnöke hangsúlyozta, hogy nekünk célt és irányt kell mutatni. Ha valaki komolyan gondolja az egységet, akkor az leül és tárgyal, nem pedig diktál.

„Mi regionális párt vagyunk, nem tudunk felmenni a Most-Híd listájára, de ha 2020-ra nem tudunk friss arcokból egy hiteles listát állítani, akkor valóban kimaradunk a parlamentből. S ez kihat majd 2022-re és a következő ciklusra is” – véli Menyhárt.

„A következő hetekben azon kell dolgozni, hogy megtaláljuk a jó formát, én nem zárom ki a koalíció lehetőségét sem. Képesek vagyunk akár a brendet is félretenni, mert számunkra a közösség a fontos. Mi akár névben is újrafogalmazzuk magunkat” – mondta, hozzátéve:

„Már mindenki várja, hogy mutassunk egy irányt, ami mögé fel lehet sorakozni”.

Elmondta továbbá, hogy az MKP a megújhodáshoz mindig kereste az új arcokat, így került be maga is a pártba. A Közösen 2020 kezdeményezői között is több olyan aláíró van, többek közt Orosz Örs is, aki korábban már az MKP listáján indult.

Kifejtették, a magyar politikai kínálatnak is tükrözni kell a szlovák kormányváltási hangulatot. A magyar szavazatok döntőek lesznek, ezt felismerve akarják a szlovák pártok is azt megszerezni.

A jó döntést ahhoz, hogy ezek a szavazatok ne menjenek át szlovák pártokhoz, a magyar politikai vezetőknek kell meghozni. Félre kell húzódniuk az egóknak a közösség érdekében. A szlovákság csak a maga nemzetpolitikáját építi. Nekünk sem elég csak politikai képviseletet létrehozni, újra kell szervezni majd az egész déli régiót…

***

A pártelnöki fórumot és kopjafaavatást követően jelentette be a tábor szervezőinek Érsek Árpád (Most-Híd) közlekedésügyi miniszter, hogy hamarosan tiszteletét teszi a táborban. Ravasz Ábel, a Most-Híd romaügyi kormánybiztosa is itt tartózkodik a közelben, Nemesradnóton nyitotta meg a falunapot, s ott elmondta, nem kíván Gombaszögre jönni.