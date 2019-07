Három ország hat Tárkány nevű települése részvételével zajlott a hét végén a bodrogközi Kistárkányban a tizennyolcadik alkalommal szervezett Tárkányok Találkozója. A kétnapos rendezvény színes programkavalkáddal várta a vendégeket és a bodrogközieket egyaránt.

A nemzeti összetartozás kinyilvánításának jó példája, és megélésének jó lehetősége ez az évről évre más ország, más Tárkány nevű településén szervezett rendezvény, amely nem csak egymás kultúrájának megismeréséről szól, hanem a kapcsolatok erősítéséről és barátságok születéséről is.

Magyarországról Felsőtárkány, Tárkány, Mezőtárkány, Erdélyből Köröstárkány, a Felvidékről pedig Nagytárkány és Kistárkány tartozik azon települések közé, melyek 2000-ben igent mondtak Kopasz Józsefnek, Nagytárkány polgármesterének azon kezdeményezésére, hogy a Tárkányok testvértelepülési szinten tartsák a kapcsolatot. Ebből a kezdeményezésből nőtte ki magát az immár hagyományossá vált Tárkányok Találkozója.

Mára a magyarság felemelő és példamutató kezdeményeseinek egyike lett a rendhagyó találkozó, amely több száz ember részvételével zajlott az idén is. A kétnapos hétvégi rendezvény során az idén Kistárkányban fogadták a Tárkányokat képviselő vendégeket. Elismerésre méltó, hogy a vendégek fogadásából az önkormányzaton kívül a helyi lakosok is kiveszik a részüket, hiszen az érkező vendégeket otthonaikban fogadják, szállást és részben ellátást is nyújtva számukra. Mindig vannak új résztvevők is, de sokan már barátként térnek vissza az egyes családokhoz.

A rendezvényt a Tárkányok polgármesterei, megyei képviselők, a Magyarok Világszövetségének képviselője és számos közéleti személyiség is megtisztelte jelenlétével.

Szombaton a közös ebédet és köszöntőket követően egymás kultúrájának megismerését célzó zenés, táncos műsorral szórakoztatták a jelenlévőket.

Ilyenkor adják át az összetartozást jelképező zászlót a rendezvényt szervező település polgármesterének – idén Bálint Csillának, Kistárkány polgármesterének.

A Magyarok Világszövetsége által adományozott vándorzászlót egy éven át őrzik az adott településen, majd a következő évben továbbadják a találkozót szervező településnek. A gondosan összeállított program részeként szerepet kapott a vers, a zene és a tánc szinte minden műfaja, a táncos szórakozás utcabál keretében, a látvány pedig tűzijáték formájában jelent meg. Vasárnap a Tárkányok zeneszóval kísért felvonulása, közös istentisztelet és ebéd zárta a rendezvényt.

A rendezvényt a nagytárkányi születésű Zamatócky Florianna énekesnő vezette, aki a kultúrműsorban is ismételten megcsillantotta tehetségét. Csodálatos énekhangjával szinte minden hazai programot igyekszik gazdagítani.

A színvonalas rendezvény programjára szombaton este a Kormorán együttes nagykoncertje tette fel a koronát. A koncert a Himnusz éneklésével vette kezdetét, és azzal is zárult. Magyarországiak, erdélyiek, kárpátaljaiak és felvidékiek együtt énekeltek. Elmondható, hogy ez nem csupán ének volt, hanem az összetartozás igazi erejének megélése. Ez az érzés kísérte végig a Kormorán koncertjét, ahol volt vastaps, voltak könnyező szemek és a zenekarral együtt énekelve valamilyen módon „Isten ujja” egy kicsit mindenkit megérintett.

Aki ott volt, feltöltődhetett, egymás kezét fogva megerősödhetett hitében és nemzeti identitástudatában. Móricz Zsigmond szavaival élve: „Szép az, ha az emberi lelkek összefonódnak, egységbe tömörülnek, együtt emelik szemüket az égre, és egy ütemben dobban a szívük a magasság felé”.

Ez történt ezen a hétvégén Kistárkányban, ahol öt éven át készültek arra, hogy az idei Tárkányok találkozóját feledhetetlenné tegyék mindenki számára, és nyomot hagyjanak maguk után mind az emberek lelkében, mind a települési kapcsolatok és a nemzeti összetartozás erősödésében.