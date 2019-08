A Fortuna Liga 5.fordulójában a dunaszerdahelyi MOL Arénába a Nagymihály csapata látogatott, és 1:1-es döntetlent ért el a DAC ellen.

A csapatkapitány (térdműtét, így valószínűleg a szlovák-magyar meccset is kénytelen kihagyni) Kalmár nélkül játszott a DAC, ennek ellenére a cél egyértelmű volt: győzni kell. Ám a vendégcsapat Sidibe révén nagyon gyorsan, már a 8. percben vezetéshez jutott. A DAC végigrohamozta a mérkőzést, a vendégeknek több kaput eltaláló lövésük már nem is volt, ellenben a hazaiak 9 próbálkozásával. A meddő mezőnyfölényt látva a szurkolók már az első félidőben “Ébresztőt” kiáltottak, az egyenlítéshez Ramirez állt a legközelebb, de kihasználatlan maradt az Oravec előtt felkínálkozó ziccer is. A nagymihályiaknak is volt helyzetük, Sidibe viszont elpuskázta a duplázási lehetőséget.

A második félidő elején Koštrna került helyzetbe, majd ezt Ramirez újabb próbálkozása is. Jól védett a vendégkapus, ám negyedórával a meccs vége előtt megtört az átok, Taiwo közeli fejesével kiegyenlítettünk. A 7467 néző hajtotta a csapatot, de újabb gól már nem esett a mérkőzésen.

Ez annyit jelent, hogy öt forduló után 50%-os a DAC, 2-2 győzelemmel és egy döntetlennel. Legközelebb, egy hét múlva vasárnap Nyitrára utaznak a dunaszerdahelyiek.

A DAC a következő összeállításban játszott: Jedlička – Blackman, Kružliak, Beskorvainyi (72. Davis), Koštrna (K) – Oravec, Vida M., Taiwo (90. Veselovský), Vida K., Divković (61. Fábry) – Ramirez

A mérkőzés statisztikája: labdabirtoklás: 61% : 39%, kapura tartó lövések 9:1, szöglet: 10:4

Peter Hyballa, a DAC vezetőedzője így nyilatkozott a mérkőzés lefújását követően: „Rosszul kezdtük a találkozót. Divković labdavesztése után a védelem rosszul oldotta meg a feladatát, ebből kaptuk a gólt. Az első játékrészben 3-4 helyzetünk is volt. Fiatal csapatunk van, és most nehéz helyzetbe kerültünk az első félidőben. Kalmár és Ronan is hiányozott a középpályáról. Az előző szezonban bepattantak a labdák az ellenfél kapujába az utolsó percekben, most nem. De elégedett vagyok a csapattal, és kijár nekik az elismerés. A második félidőben már mi domináltunk, jók voltak a letámadásaink, a magunk játékát tudtuk játszani, igazi Hyballa-stílusban futballoztunk. Csapatként küzdöttünk, de a meccset a gólok döntik el, a helyzeteket pedig be kell rúgni. Fábryt azért nem küldtem a pályára az elejétől, mert még nem képes harminc percnél többet játszani. Azt vártam tőle, hogy a szélsőinket, Blackmant és Davist szolgálja ki labdákkal. Szükségünk van a gyors szélső játékosokra. Nagyon jó bal lába van, kell még neki három-négy hét, míg topformában lesz. Az a dolgom, hogy felkészítsem. Minden csapat kontrákra rendezkedik be ellenünk. (…)” (fcdac.sk)

További eredmények: Szenyice – Rózsahegy 2:2, Szered – Slova 0:4, Zsolna – Nyitra 3:0, Aranyosmarót – Garamszentkereszt 0:0, Nagyszombat – Trencsén 1:2. A tabella élén a Slovan és a Zsolna állnak egyaránt 15:15 ponttal, majd következik három 7 pontos csapat, melyek közül a DAC-nak a legjobb a gólkülönbsége (10:8), így jelenleg a harmadik helyen állnak a sárga-kékek.