Bizony nem könnyű még távirati stílusban sem összefoglalni a XXIX. Palóc Napokat és Városnapokat, melynek eseményei Bacskai Béla kiállításával vették kezdetüket, a János vitéz szlovák változatával és II. Koháry István mellszobrának leleplezésével folytatódtak, de átadták a város és a polgármester idei elismeréseit, s a négy nap nem szűkölködött kulturális programokban, miközben a „borisszákra” és a focirajongókra is gondoltak.

S ami egy ünnepségnél talán a legfontosabb, még az időjárás is kedvezett a sok ezer látogatónak és ünneplőnek. Elmaradt a tavalyi elviselhetetlen hőség (amelyen még a párakapu sem segített), s bár az esti rendezvényeken már elkelt a vastagabb pléd, a fellépők (Deák Bill Gyula, LGT Emlékzenekar, Tóth Vera, Marica grófnő) megfelelő hőfokot biztosítottak egy-egy felejthetetlen estéhez kinek-kinek az ízlése és a vérmérséklete szerint.

S talán most kezdjük a végével, az FTC focistái feledtetve a múlt heti losonci kisiklást, magabiztos, 4:0 arányú győzelmet arattak a karasznóiak (Krásno nad Kysucou) ellen. Bari Jenő legénysége Fajd révén már a 2. percben megszerezte a vezetést, a több mint 500 lelkes szurkoló igazi örömfocit láthatott, s a fülekiek ezúttal bizonyították, nem vágyálom az az elvárás, hogy a végelszámolásnál is ott legyenek majd.

Ahogy már megszokott egy városnapon, mindenki bizonyítani akart, a város összes oktatási és kulturális intézménye, összes civil szervezete az eredményei legjavát szerette volna megcsillantani. Így a borászok, a tűzoltók, a roma szervezetek (idén sem maradhatott el a roma kulturális délután, amelyen nemcsak a képzőművészeti verseny díjait adták át, hanem a város és a környék tehetséges roma fiataljai is felléptek, míg a délután sztárvendége Rigó Mónika nótaénekes volt), de a Városnapokra tervezte idei bemutatóját a már tizenötödik alkalommal megrendezett színházi és táncworkshop is, ahogy nem maradhattunk új kiállítás nélkül sem.

Bacskai Béla ugyan az élete jelentős részét a Fülekhez közeli Persén élte le, de ezer szállal kötődött a gömöri kenyérhátú dombok mellett a füleki Kovosmalthoz is, ahol az öntödétől kezdve a zománcozóig az edénykészítés számos folyamatát is megfestette meglehetősen szűkre szabott élete során.

A Városnapok második napján a katolikus templom előtt a Koháry Polgári Társulás kezdeményezésére mellszobrot állítottak II. Koháry István utolsó füleki várkapitánynak, akinek a nevét a város egyik magyar alapiskolája, valamint cserkészcsapata is viseli.

A szoborleleplező eseményen (a szobor Lantos Györgyi alkotása) Agócs Attila polgármester foglalta össze jeles elődje életművét, aki a ferences templomot is befejezte, de iskolákat is alapított, s kivette a részét a török elleni küzdelmekből is.

Amíg pénteken szobrot avattak, addig szombaton ünnepélyes keretek között

a Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület új szertárát avatták fel annak megalakulása 125. évfordulója előtt is tisztelegve.

Ahogy Mesiarik Marián, az egyesület elnöke az átadáson elárulta, az egylet 1894-ben alakult, s azóta folyamatosan működik. Jelenleg 22 tagjuk van. Eddig a hivatalos tűzoltóság szertárában volt a székhelyük, míg az új szertár egy régi garázsépületben kapott helyet, amelyet saját önkormányzati, illetve belügyminisztériumi forrásból újítottak fel mintegy 60 ezer euróból. A megnyitó után elsősorban a leendő tűzoltóknak kedveskedtek, hiszen volt tűzoltószer-bemutató, habparty és fire show is.

S minden városnap csúcspontja az arra érdemesek díjazása, ahogy nem volt ez másképpen 2019-ben Füleken sem. A füleki várudvaron tartott ünnepi megnyitón, amelyen részt vett Ján Lunter megyeelnök is, Agócs Attila polgármester kezéből ketten vehették át az idei Város Díjat, mégpedig Estefán László egykori főellenőr, a Koháry Polgári Társulás elnöke, valamint Tomolya Róbert matematika és informatika szakos tanár, a Füleki Gimnázium pedagógusa.

Estefán László 1999-től 20 éven keresztül töltötte be Fülek város főellenőrének posztját, de nagyon sokat tett a város kulturális életéért is, így 2001-től volt a tevékenységét idén befejező Koháry Polgári Társulás alapító elnöke. A társulás hozta létre a Füleki Várjátékokat, de számos emlékművel, kiállítással és kiadvánnyal is gazdagították a várost.

Tomolya Róbert a Füleki Gimnázium matematika és informatika szakos pedagógusa, akinek a nevéhez egy másik polgári társulás, a Regio Philek, illetve az e-Talentum, a tehetségpont létrehozása fűződik. Alapítója volt a Talentum-díjnak is, amelyet minden évben a Füleki Gimnázium legsikeresebb diákjainak adnak át.

Átadták a Város Polgármesterének Díjait is, amelyet 2019-ben Ondrej Molota füleki származású, Gyetván tevékenykedő népzenész, Szvorák Katalin Liszt-, Madách- és Kossuth-díjas népdalénekes, Agócs Gergely népzenekutató, a Csemadok Füleki Alapszervezete és Gallo Erik ifjúsági világbajnok tekéző érdemelt ki.