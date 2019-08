A nyári szünet után ismét sok-sok érdekes információval jelentkezett a Gömöri Hírlap, amelynek idei 13. száma a napokban jut el minden rimaszombati háztartásba. A lapban olvashatnak a nyári rendezvényekről, de folytatják a városi képviselőket bemutató sorozatot és egy érdekes tanári tanulmányútról is olvashatnak élménybeszámolót. A lap elolvasható és letölthető Rimaszombat internetes oldaláról is.

Egyre fokozódik a helyzet a rimaszombati Városi Képviselő-testületben, éleződnek az ellentétek a polgármester és a Merjünk gyorsítani Klub tagjai között. Beszámol a lap a még június végén tartott mezőgazdasági fórumról, a Gömöri Romológiai Kutató és Kulturális Központ szárnybontogatásáról, az IPA International policeassociation szervezet rimaszombati látogatásáról (a szervezet emlékkövet is elhelyezett a Városkertben), a rimaszombati Porraimos-megemlékezésekről. Szól Káli Krisztián kiállításáról is, aki a Városháza Galériájában két részben mutatja be gömöri tematikájú fotóit.

Sajnos, a nyár során több jeles gömöri is távozott az élők sorából, így nem feledkezik meg a lap Czenthe Zoltánról, Peter Glockoról, Július Albertyről és Németh Lászlóról sem.

A városi képviselők közül ezúttal Sliva Tamást (Most-Híd) mutatják be. Megismerkedhetnek a jánosi Hosszúréti családdal is, akik három éve kertészkednek, s már megszerezték a Gömör-Kishonti Regionális Termék védjegyet is. Felhívja a lap az olvasói figyelmét arra, hogy egy uzapanyiti berkenyefa is lehet az Év fája Szlovákiában.

A helyi cserkészek beszámolnak arról, hogy megmérték a város földrajzi szélességét, s azt is elárulják, hogy a hónap műtárgyává a Gömör-Kishonti Múzeumban Baksay István portréját választották.

Köszöntik a napokban 65 éves Bettes Istvánt, s korai versével emlékeznek a 20 éve halott Veres Jánosra. Petőfi, Arany és Ady nyomában jártak gömöri pedagógusok, a szerzett élményeikről Bodon Sándor és Pál Gabriella számolnak be. A lap színes oldalain pedig számos nyári rendezvényről kapnak az olvasók fényképes beszámolót.