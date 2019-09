Az eredetileg tervezettnél kevesebb élelmiszer áfája csökkenthet 10 százalékra, elsősorban a gyümölcsöké és a zöldségeké – közölte Eva Antošová SNS-es képviselő a parlament földművelési bizottságának szerdai ülésén.

A törvénytervezetet Eva Antošová, Pavol Paška, Štefan Zelník, Juraj Soboňa és Stanislav Kmec SNS-es képviselő dolgozta ki, a bizottság második olvasatba utalta. „Első olvasatban valamennyi élelmiszer áfájának 10 százalékra csökkentését terjesztettük elő, kivéve az édességeket és üdítőket” – mondta Antošová. Hozzátette, a koalíciós tárgyalásokon megegyeztek, hogy a költségvetési hatások miatt módosítják a javaslatot, vagyis az csak mintegy 100 millió eurós bevételkiesést jelent majd az államnak. Az SNS a következő parlamenti ciklusban vissza akar térni a témához és Antošová szerint ismét előterjeszti az összes élelmiszerfajta áfájának csökkentését.

Antošová azt is hangsúlyozta, az árak csökkenése mellett javaslatuk a hazai termelőket is támogatja. „A déligyümölcsöket nem tudtuk kivenni az áfacsökkentési javaslatból, mivel a törvény a vámtarifákból indul ki, ott pedig nem szerepel megkülönböztetés, csak gyümölcs és zöldség szerepel a jogszabályban. Ezért a citrusféléket is bele kellett vennünk a törvényjavaslatba, de azok is egészségesek” – szögezte le Antošová.