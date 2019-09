Gömörpéterfala község néhány rendezvénye immár regionális eseménnyé vált pár év alatt, ami pozitív hatással van nemcsak a helybeli lakosságra, hanem az egész Alsó-Gömörre. Ezek az alkalmak, melyek ma már hagyományossá váltak, táplálják a települést, valamint az emberek szívét és lelkét is. Minden évben visszacsalogatják a látogatókat a magával ragadó falucskába, melynek lakói barátságosak, kedvesek és összetartóak.

A továbbiakban Kopecsni Gábort, a Barkósági Parasztolimpia főszervezőjét kérdezzük.

Milyen eseményeket szerveztek az elmúlt időszakban és azok milyen hatással vannak a régióra?

A regionális jellegű rendezvények közül időrendi sorrendben elsőként említeném a Palóc Étkek Napját, amelyet a Péterfaláért PT szervezett májusban. Ennek lényege a palóc kultúra és hagyományok bemutatása elsősorban a palóc gasztronómián keresztül, de teret kapott itt a néptánc, a népzene, a népdal is. Saját, illetve a Felföldi Dalia Iskola és a Magyar-Turán Felvidék szervezésében zajlott az Ősök Útján rendezvényünk, amely a bugaci Kurultaj és az Ősök Napja kistestvéreként született meg nálunk. Ez egy monumentális hagyományőrző rendezvény. A másik nevezetes esemény pedig, mely az idén immár negyedik alkalommal szerveződött meg, a Barkó Virtus Napja, a Barkósági Parasztolimpia, melyen szinte a falu minden korosztálya tevőlegesen részt vett. Ennek a rendezvénynek a lényege a szórakozás mellett elsősorban a hagyományok életben tartása, humorral fűszerezve. Olyan versenyszámokat hirdettünk, amelyeket bizonyos értelemben a régi munkák során megnyilvánuló virtus alapján állítottunk össze. Erről a rendezvényről ténylegesen elmondhatjuk, hogy szinte az egész Barkóságot megmozgatta. Rengeteg vendég látogatott el hozzánk, lelkes és elszánt csapatok indultak a versenyszámokban, melyek szurkolótábort is hoztak magukkal. Meghatározó és nagyon pozitív közösségformáló erejük van a rendezvényeinknek, ami egyben tudatos cél is!

Erre az évre van-e még valamilyen program a tarsolyukban? Milyen jelentős alkalmakra várják az érdeklődőket Péterfalára?

A nyári események után sem pihenünk. Faragótábort szervezünk Péterfala Község Önkormányzata által, amelynek célja egy nagy kettős kereszt faragása. Ezt a kettős keresztet jövőre egy kiemelt helyen, az összetartozás éve és a százéves elszakítottság jelképeként, ünnepi keretek között szeretnénk felavatni. Ami pedig az év végét illeti, karácsonyi Három Királyok koncertet szervezünk december végén a helyi római katolikus templomban, Vadkerti Imre, Kovács Koppány és Derzsi György előadásában, ahová szeretettel várjuk az érdeklődő vendégeket.

A jövőbeli időszakot tekintve készülnek valamilyen újabb programmal is?

Megemlíteném, bár ez a jövő évi szervezésünk, hogy a fiatalokkal összefogva egy regionális barkósági sporteseményt szervezünk, amely több sportszámban való megmérettetésekből álló rendezvény lesz.

Ha már megemlítette a jövő évet is, akkor milyen események várhatóak?

Kiemelném a már említett sporteseményt és a kettős kereszt avatóünnepségét, de természetesen Az Ősök Útján és a Barkósági Parasztolimpia is szerveződik.

Mik a céljaik a rendezvényekkel kapcsolatban?

Elsődleges célunk az, hogy erősítsük a magyar közösséget, ragaszkodva olyan elemekhez, melyek szorosan kapcsolódnak a hagyományainkhoz.

Egy-egy ilyen rendezvényt nehéz megszervezni ebben a kis községben? Vannak támogatók?

Valóban nem könnyű, főleg ha már az elvárt színvonalnak kell megfelelni, arról nem is szólva, hogy egy mindössze 150 fős faluról van szó. Igen, szerencsére vannak támogatóink, nagyon sokan helyi vállalkozók, de hogy az anyagi forrásokra is kitérjek, a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, illetve ebben az évben első ízben Besztercebánya megyétől is kaptunk támogatást. Ugyanakkor pedig rengetegen a kétkezi munkájukkal járultak hozzá, hogy méltóképpen megszervezhessük ezeket az rendezvényeinket.

Milyenek a visszajelzések?

Számunkra elsődleges szempont, hogy minden jelenlévő kellemes élményekkel, jó tapasztalatokkal távozzon tőlünk, és a hagyománytiszteletünk példamutató legyen mindenki számára.