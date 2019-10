2019-ben a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás szervezésében Nemesradnóton, Bátkában, Rimaszombatban, Feleden és Almágyban került sor a szövetség beiratkozási ösztöndíjainak átadására október 7-én.

A Rákóczi Szövetség 2004 óta egyszeri ösztöndíjban részesíti azon gyermekek szüleit, akik magyar iskolában kezdték meg tanulmányaikat. Az átadásra ünnepélyes keretek között személyesen kerül sor Kárpát-medence szerte. Ilyenkor a Rákóczi Szövetség delegációja megköszöni a szülőknek a magyar iskola iránti bizalmat, ahová beíratták gyermeküket.

Gömörben a beiratkozási ösztöndíjak átadását október 7-re a Rimaszombat és környékéhez tartozó 22 iskola igazgatóságával, 5 helyszínen, 303 kiselsős számára

a Rákóczi Szövetség Gömörben és a Szövetség a Közös Célokért rimaszombati irodája készítette elő.

A Rákóczi Szövetséget Kun Ferencz alelnök, valamint Sullivan Ferenc és Bálinger Péter, a magyar iskolaválasztási programokért felelős munkatársak képviselték. A szülőknek a helyes döntéshez Várady Zsolt, a Rákóczi Hálózat önkéntese s egyben a Felvidéki Magyar Romák (FeMaRo) országos elnöke gratulált.

Sullivan Ferenc kiemelte, hogy tavaly az óvodások egy Mátyás királyról szóló mesekönyvet kaptak, amelyhez két ígéret is tartozott, hogy az iskolakezdéskor iskolatáskával ajándékozzák meg az elsősöket, az ősz folyamán pedig egyszeri 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek.

A támogatás az anyanyelvi tanulás elismerésére szolgál

„Azt szeretnénk ezzel megköszönni, hogy a kedves szülők a gyermekeiknek magyar iskolát választottak. Bízunk benne, hogy a szülők felelősen, a gyerekek tanulásának a javára fordítják. Ez szerény összeg, de évről évre magyarországi önkormányzatok és magánszemélyek, a kisnyugdíjastól egészen a miniszterelnök úrig terjedően önkéntes adakozásból tevődik össze” – hívta fel a figyelmet Sullivan Ferenc.

Nemesradnóton a helyi alapiskola 18 kisdiákjának a szülei és a baracai alapiskolából 10 elsős vette át az ösztöndíjat. Az átadást itt és a további helyszíneken is végigkísérte Pósa Dénes, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Szervezetének és a Magyar Közösség Pártja Rimaszombati Járási Elnökségének a képviselője.

A vendégek betértek a Lidike Pihenőházba, megismerkedtek a Muskátli gyermeklappal, valamint a gyülekezeti háznál megtekintették a frissen felavatott 1848/49-es emlékhelyet, s az iskola előtt Pósa Lajos szobrát.

Bátkában 24 kisdiáknak és Uzapanyitról további 15 kiselsősnek és szüleiknek kívántak sok sikert a tanuláshoz. A szövetség képviselői betekintést nyerhettek Miko Eszter osztályának a munkájába, illetve a bátkai iskola működésébe, programjaiba Sebők Csilla iskolaigazgató és Gyurán Ágnes igazgatóhelyettes közreműködésével.

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Szervezetének vezetői egyúttal egyeztettek a bátkai iskola pedagógusaival a Rákóczi-emlékév kapcsán kiírt pályázati lehetőségről és a szervezés alatt álló balogvölgyi Rákóczi-vetélkedőről.

Rimaszombatban a Csillagházban rendezték meg az ünnepséget, ahol a gyerekek figyelmét cserkészfoglalkozással Csúsz Balázs, a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat tisztje és Rákos Ágota, a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasa kötötték le.

A Tompa Mihály Alapiskolából 46, a Dúsa úti alapiskolából 27, Nagybalogról 13, Guszonáról 1 elsőst és szüleiket várták az ösztöndíjátadásra, melyet a vendégek mellett megtisztelt jelenlétével Halász Attila, a Magyar Közösség Pártja rimaszombati elnöke.

Itt a rimaszombati Dúsa úti lakótelepi iskola nehéz sorsú kisdiákjai adták az ünnepi műsort. Felkészítőikkel – Agócs Petronella, Misove Patrícia, Rák Magda, Végh Barbara és Papp Anita – bizonyították, hogy kellő figyelemmel kiválóan fel tudják készíteni a gyerekeket. Szavaltak, énekeltek, táncoltak, s igazi jó hangulatot teremtettek. Gitáron a kis énekes lányt Berki Dušan kísérte.

„Örülünk, hogy minket ért az a megtiszteltetés, hogy köszönthettük a Rákóczi Szövetséget és a kiselsősöket. Iskolánkon az 1970-es évektől folyik az oktatás alsó tagozaton, az idei évet 152 tanulóval, az óvodában 16 gyermekkel, 16 pedagógiai alkalmazottal kezdtük meg. Tanulóink hátrányos helyzetű családokból származnak, de pedagógusaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy felzárkóztassák őket. Én a kicsiket egy életen át tartó tanulásra buzdítom” – mondta Papp Anita, a rimaszombati Dúsa úti alapiskola lelkes igazgatóhelyettese.

Feleden is hasonló hangulatban fogadta a Szombathy Viktor Alapiskola vezetősége a Rákóczi Szövetség küldöttségét. A kultúrházban megrendezett ösztöndíjátadó ünnepségre Feledről 35, Várgedéről 16, Dobócáról 4, Szútorból 7, Serkéből 9, Simonyiból 8, Gortváról 6 és Jánosiból 5 kiselsős szüleit várták.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével mások mellett Feledy Zoltán, a Magyar Közösség Pártja Rimaszombati Járási Elnökségének a tagja és Bódi Katalin, a Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal vezetője is.

A vendégeket Mag Zsuzsanna, a Szombathy Viktor Alapiskola új igazgatója és Kovács Katalin igazgatóhelyettes fogadta. A megérdemelt nyugdíjas éveit töltő Ziman Ágotát is meghívták az ünnepségre, aki jó kapcsolatot ápol a Rákóczi Szövetséggel. Sokéves munkáját és állandó segítőkészségét Kun Ferencz virágcsokorral köszönte meg a szövetség nevében.

A műsort az elsősök adták Csobo Zsuzsanna és Kovács Veronika vezetésével. Ők álltak először a felújított színpadon, ezzel fel is avatva azt.

„Még alig telt el pár hét, s a kis elsőseink már sok mindent elsajátítottak, játszva tanulnak. Öröm volt őket látni. Biztosíthatom a szülőket, hogy iskolánkban a gyermekeik az anyanyelvükön ismerkedhetnek meg a népmesék varázslatos világával, a magyar történelemmel, kultúrával, hagyományokkal, melyeket nem ápolni, hanem megélni kell. Köszönöm, hogy élnek ezzel a lehetőséggel” – szólt a szülőkhöz Mag Zsuzsanna igazgatónő.

Gömöralmágyban a helyi iskola 14, a balogfalai iskola 8, a gesztetei iskola 22, a tajti iskola 4, az újbásti iskola 3, az ajnácskői iskola 8 elsőse és szülei kaptak meghívást az ünnepségre, melyet Agócs Péter iskolaigazgató nyitott meg.

Kedves énekes-verses műsorral készültek az elsősök osztályfőnökükkel. Még azt is megígérték a vendégeknek, hogy karácsonyra már képeslapot küldenek Budapestre. A gyerekek közül többen az iskolatáskát is megköszönték a Rákóczi Szövetségnek.

Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke minden helyszínen szívhez szóló üzenetet tolmácsolt a szülőknek és a gyerekeknek.

Radnóton Pósa Lajosnak, az eredeti gyermekirodalom megteremtőjének szülőfalujában tovább örökítik a mesét, mely itt együtt születik meg a kisgyerekekkel.

„Akik most iskolába mentek, számukra is kezdődik egy mese, melyet betűvel, számmal népesítenek majd be.

Ha jól, okosan, odafigyelve tanultok, annak örülni fognak a szüleitek, a környezetetek, tanárok, mindenki, s ez segíteni fog egy jobb jövőhöz, a boldog felnőtté válásához” – mondta Nemesradnóton.

A következő helyszínen arra buzdította a gyerekeket, hogy legyenek nyitottak és kíváncsiak mindenre.

„Ez a kíváncsiság vezet el a tudáshoz, s akkor biztosan okos felnőtt lesz belőletek. Ez lenne most az útravaló számotokra”

– emelte ki Bátkában Kun Ferencz. Rimaszombatban arra hívta fel a figyelmet, hogy adni jobb, mint kapni.

„El kell telni az ember élete egy részének, hogy érezze ennek a teljes igazságát. Nem baj, ha a gyermek ezt majd csak később tudja meg. Ismerjenek meg mindent, amit csak meg lehet ismerni. S majd eljön az ideje, amikor megértik, hogy mindennél többet ér, ha béke honol a családban, az iskolában, a környezetünkben, falunkban, városunkban és egyáltalán a világban” – szólt a szülőkhöz Kun Ferencz.

Feleden Ziman Ágota volt iskolaigazgató munkáját megköszönve az alázatos munkára hívta fel a figyelmet. Almágyban a varázslatos gömöri tájat emelte ki, s arra biztatott mindenkit, hogy ott legyen jó élni, ahol éppen vannak. „Biztosan vannak itt nehézségek, s lesznek is, de aki itt él, az egy mesevilágban él, s boldognak kell lennie, hogy itt él” – szögezte le Kun Ferencz.

A helyi közösségi munkában részt vevők támogatása

Az ösztöndíjátadásoknak Rimaszombatban, Feleden és Almágyban további különleges színfoltjai is voltak. Megtisztelte az ünnepségeket a Rákóczi Szövetség egyik támogatója, Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere, aki nem kevés szállal kötődik Gömörhöz, ahová az összetartozás üzenetét hozta.

Délelőtt látogatást tett a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban, melyet üknagyapja, Fábry János alapított. Délután a köztemetőbe is kiment, ahol a rimaszombati rendőrkapitány, id. Fábry Zoltán, a dédnagyapja nyugszik. Nagyapja, aki Rimaszombatban született, huszártiszt volt, majd a kommunizmus áldozata lett.

Hangsúlyozta, hogy nem térhetünk oda idegenként vissza, ahol valamikor otthon voltunk. Közben pedig a helyiek ajánlására közösségi munkában jeleskedő diákokat tüntetett ki.

A Kárpát-medencei Kinizsi Szövetséget 2015-ben hívták életre azzal a szándékkal, hogy azokat a településeket kapcsolják össze, amelyek valamilyen módon kötődnek Mátyás király legendás hadvezéréhez, Kinizsi Pálhoz, Nagyvázson várának egykori urához. A szövetség tíz települést ölel fel. Gömörből Újbást a tagja ennek a szövetségnek, lévén, hogy Kinizsi Pál innen választott feleséget.

„Úgy döntöttünk, hogy önkormányzatunkkal is szeretnénk támogatni a magyar iskolaválasztási programot és a Rákóczi Szövetséget. Emellett a Kinizsi Szövetség olyan döntést is hozott, hogy megkeressük azokat a gyerekeket, akik aktívan részt vesznek a közösségi programokban,

kapcsolatokat alakítanak ki, s nem utolsósorban Gömörország jó hírét terjesztik. Különdíjban részesítjük őket és gratulálunk a munkájukhoz.

Remélem, hogy az itt kitüntetett diákok a Balatonfelvidékre is ellátogatnak, s azon leszek, hogy Nagyvázsonyban is fellépjenek” – mondta Fábry Szabolcs polgármester.

2019-ben a Kinizsi Szövetség kitüntetését Gömörből a rimaszombati Bohus Edina, a feledi Molnár Virág Lilla és az ajnácskői Chovan Lilla érdemelték ki.

Bohus Edina Alexandra példás magaviselete mellett kiváló tanulmányi eredménnyel is dicsekedhet. Edina nagyon szeret olvasni. A Tompa Mihály Országos Verseny rendszeres résztvevője, a prózamondó kategóriában kimagasló eredményeket ért el, 7 éves kora óta gitározik és énekel. A zene szeretete vezette őt az éneklés, majd a gitározás útjára. Több énekverseny győztese. 2013-tól tagja a Csillagvirág verséneklő együttesnek, mely főleg gömöri költők verseit tolmácsolja. 2018-ban megkapták a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Tehetség-díját is. Bohus Edina társaival részt vállalt és vállal ma is nemzeti értékeink terjesztésében és nemzeti öntudatunk megerősítésében.

„Edina az együttessel és vezetőjükkel együtt számos felvidéki és magyarországi rendezvényen szerepelt már. Losonctól Kassáig, Rimaszombattól Miskolcig számos településen ismerik már a nevüket: nemzeti ünnepek, falunapok, könyvtári rendezvények műsorát tették feledhetetlenné. Az együttes eljutott Budapestre is, ahol a Duna Palotában a nemzeti értéktár bemutatóján énekelhettek” – emelte ki Tóth Csilla, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatóhelyettese, aki felterjesztette a díjra tanulójukat.

Elmondta, hogy a Páko Mária vezette Csillagvirág formációt hárman alkotják Kovács Bencével és Orosz Dániellel. Itt jelentette be, hogy a két fiú most Magyarország egyik tévés tehetségkutató műsorában vesz részt.

Molnár Virág Lilla az elmúlt évek során több alkalommal képviselte iskoláját a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen, valamint az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen. Tiszta énekhangjával több éven át örvendeztette meg a közönséget az anyák napi műsorok alkalmával.

Becsületesen készült a Katedra országos irodalmi vetélkedőre, elsajátította a rovásírást. Nagy szerelme a néptánc, tiszteli a néphagyományokat. Már óvodásként a Boglárka néptánccsoportban táncolt, országos és nemzetközi fesztiválok állandó és lelkes résztvevője.

„Iskolánkat számtalan tehetséges tanuló látogatja, akik jó tanulmányi eredményeik mellett aktívak a tanórákon kívüli életben is, szakköri tevékenységekben dolgoznak, különféle versenyeken jeleskednek, aktív szereplői a közösségi munkának. Molnár Világ Lilla a 6. évfolyam mosolygós, jó kedélyű tanulója. Munkájában pontos, következetes. A feladatait kiválóan végzi. Tanulmányi eredményei kitűnőek. A tanórákra való felkészülés mellett is sokoldalú tevékenységet folytat” – mondta Sósik Ágnes, a Szombathy Viktor Alapiskola igazgatóhelyettese.

Az ajnácskői Chovan Lilla az almágyi alapiskola nyolcadik évfolyamának kiváló tanulója. Gyönyörű énekhangját édesanyjától örökölte. A gitárjáték rejtelmeibe Kunya Gyula vezette be, akinek rengeteget köszönhet. Jelenleg a Füleki Művészeti Alapiskolában énekelni és gitározni tanul. Ötödikes korától citerázik, miután az almágyi iskolában megkezdte tanulmányait. Az első adandó alkalommal csatlakozott a Kovács Árpád által vezetett citerazenekarhoz, melyben énekével is gazdagítja a műsorszámokat.

„Lilla egy céltudatos, kitartó, magabiztos, talpraesett, megbízható egyéniség. Mindemellett nagyon alázatos. Magyarságtudata példamutató. Fiatal kora ellenére gazdag közösségi életet él. Résztvevője az iskola valamennyi rendezvényének. Sőt, az Almágy község által szervezett ünnepségek gyakori fellépője is. Az csak természetes, hogy szülőfalujában résztvevője a község és a Csemadok alapszervezet által rendezett valamennyi eseménynek, legyen szó nemzeti ünnepeinkről, fesztiválokról, hagyományőrző rendezvényekről, falunapról. A környező települések meghívásainak is szívesen eleget tesz, ha ideje engedi” – írta laudációjában a felterjesztő, Agócs Ildikó, az Almágyi Alapiskola igazgatónője.

Agócs Péter, az iskola igazgatója elmondta, hogy Lilla repertoárjában megtaláljuk a népdalokat, magyaros, hazafias énekeket, és a magyar rockzenéből is nagy előszeretettel válogat. Pár évvel ezelőtt a márciusi megemlékezésen saját szerzeményét is előadta. Ő írta a szöveget, és ő volt a zeneszerző is. Kedvenc időtöltése még a kézművesség, ezen a téren is nagyon alapos munkák kerülnek ki a keze alól.

„Intézményünk nagyon büszke Chovan Lillára! Sok ilyen tehetségre lenne szüksége magyar közösségünknek!” – szögezte le az iskolaigazgató.