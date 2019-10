Megszületett az új klubrekord, zsebünkben a negyedik idegenbeli győzelem sorozatban! Vida Kristopher ugyan nem talált be a századik bajnokiján, de ez sikerült a két mai csapatkapitányunknak, Kalmárnak és Kružliaknak. A végén jöhetett a teltházas vendégszektor előtti önfeledt ünneplés.

Hyballa mester egyetlen poszton változtatott a múlt heti csapatán, Ramirez jött, Divković maradt a kispadon. A helyi műsorközlő barátként fogadta a 207 fős, zsúfolásig megtelt DAC-szektort, és a jó hangulat kitartott az utolsó sípszóig. A Radványi Miklós által irányított újonc már nem volt ennyire barátságos, harcoltak, haraptak, csíptek a sárga-kékben játszó Garam menti „darazsak“. Övék az első játékrész legnagyobb helyzete is, amit a 37. percben Župa baloldali beadása indított el, és Blahút lövése fejezett be. Jedličkának kellett szögletre ütnie a labdát. A túloldalon Ramirez nevéhez fűződött az első és egyetlen komolyabb lehetőségünk, aki a 42. percben Šimčák ívelését két-három lépésről sem tudta a kapuba pofozni.

A félidőben dupla cserét hajtott végre a DAC mestere, Kalmár és Davis váltotta Fábryt, illetve Šimčákot. A játék képe is teljesen megváltozott, egyértelműen uraltuk a mezőnyt, és bár Blackman buktatása után nem ítélt tizenegyest a játékvezető, Beskorovainyi fejesénél pedig hiányzott pár centiméter, de azért végül mégiscsak összejött a vezető találat. A 61. percben Kalmár és Ramirez kényszerítője után került csapatkapitányunk a kapussal szembe, és két védő közt is el tudta rúgni a labdát. Laposan, pontosan, higgadtan. 1:0 ide. A második gólnál Ronan érdemel dicséretet, aki nagyon jól tekerte be a hatodik szögletünket, és a másik mai CSK-nk, Kružliak is feliratkozott a góllövőlistára. Középhátvédünk, aki a félidőben adta át a karszalagot Kalmárnak, közelről fejelt védhetetlenül Jenčo hálójába – 0:2.

Győztesen keresztelte meg az új idegenbeli szerelését a DAC, Kalmár és Kružliak találataival hozta el a három pontot Peter Hyballa fekete serege. Ez volt sorozatban a negyedik idegenbeli győzelmünk, amivel ismét egy klubrekordot adtunk át a múltnak.

Most pedig az ősz egyik legfontosabb mérkőzése következik, szerdán 18:00 órától a Nagyszombatot fogadjuk a Slovnaft Cup nyolcaddöntőjében. Mindenki az Arénába!

Edzői értékelés:

Peter Hyballa (DAC): „Az első félidőért a hazaiaknak jár a dicséret, én nagyon nem voltam elégedett, örülhettünk, hogy 0:0 volt az állás. A szünetben két cserét hajtottunk végre, és Vida Mátét is áttoltuk a védelem jobb oldalára, ahonnan Blackman előbbre került. Nagyobb sebességre kapcsoltunk, jobban küzdöttünk, és jöttek is a gólok. Nem ez volt a legjobb meccsünk, de kiharcoltuk a győzelmet és most remélem, hogy szerdán nem 7-8 ezer ember, hanem tényleg teltház előtt játszhatunk a Nagyszombat ellen. A fiúk szállítják a győzelmeket, megérdemlik ezt.”

Radványi Miklós (Pohronie): „Gratulálok a vendégeknek a győzelemhez. Jólesett, hogy a DAC szurkolói a meccs elején skandálták a nevem. Az első félidőben taktikailag nagyon jól játszottunk, a megbeszélt és begyakorolt dolgokat láttam a pályán. Viszont a helyzeteinkből nem tudtunk gólt lőni, ami egy ilyen csapat ellen mindig nagy rizikó. Ilyenkor van ugyanis az, amit a második félidőben láttunk. Ha egy cserepadon olyan játékosok vannak, mint Kalmár és Davis, érkezésükkel mindjárt megváltozik a játék képe. Bízom benne, hogy ezek után már nem csak a dicséretek, hanem a pontok is érkezni fognak.”

FK POHRONIE – FC DAC 1904 DUNASZERDAHELY 0:2 (0:0)

Fortuna Liga, 13. forduló, FK Pohronie stadion, Garamszentkereszt, 2019.10.26., 17:00

Játékvezetők: Pavlík – Bobko, Galo

Nézőszám: 2094

Góllövők: 61. Kalmár, 85. Kružliak

Sárga lap: 77. Župa, 82. Pellegríni – 77. Blackman

DAC:Jedlička – Blackman (84. Divković), Kružliak (K), Beskorovainyi, Šimčák (46. Davis) – Vida M., Oravec – Fábry (46. Kalmár), Ronan, Vida K. – Ramirez

Pohronie: Jenčo – Tesák, Nosko, Bartoš, Župa – Dzurík, Pellegrini (K) – Blahút, Klec (68. Mazan), Abrahám (84. Mészáros) – Zachara

A mérkőzés statisztikája:

Labdatartás: 45% : 55%

Lövések: kapura: 4:5, mellé: 5:5

Szabadrúgás: 16:16

Szöglet: 4:6

Les: 5:2

(dac1904.sk)