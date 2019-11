Hetven évvel ezelőtt fellélegzett a magyarság, a hontalanság évei után végre lehetett magyarul beszélgetni az utcán is, újraszerveződhettek az esztrád-, a hagyományőrző csoportok, énekkarok, megalakult a Csemadok.

Az 1949. március 5-i országos alakulást követően sorra jöttek létre az alapszervezetek,s az elsők között alakult meg Nagykéren is a Csemadok, azóta is töretlenül működve, bevonva a magyar kultúra megélésbe a fiatalokat, sőt a gyerekeket is.

November 16-án ünnepelte a Csemadok megalakulásának hetvenedik évfordulóját az Érsekújvári járáshoz tartozó nagykéri alapszervezet. Az ünnepi műsor elején a Molnár zenekar zenélt, majd Dojčán Krisztina és Száraz Márk tárogatón játszott.

Száraz László, az alapszervezet elnöke ünnepi köszöntője előtt gyertyagyújtással emlékezett a Csemadok Nagykéri Alapszervezetének volt tagjaira, valamint a Nyitra közelében szerdán tragikusan elhunyt 12 áldozatra.

Ünnepi beszédében Száraz László kitért a Csemadok múltjára, arra hogy hetven évvel ezelőtt nem sokkal az országos szervezet megalakulása után Nagykéren is létrejött az alapszervezet. Emlékeztetett, az állam, amelynek hatalma létrehozta a szövetséget, már nem is létezik.

„De a Csemadok még mindig itt van, itt maradt, igaz, kicsit megöregedett tagsággal, de látom, hogy a fiatalabbak is megértették, hogy kell valahová tartozni.”

– mondta az elnök, aki reményét fejezte ki, hogy a Csemadok még évtizedek múlva is szolgálni fogja a magyarságot. Száraz arra is kitért, 400 taggal alakult meg az alapszervezet, ma 250 taggal működnek. Az első tánccsoportot még Szlovák Pál alakította 1952-ben, mely mellé színjátszócsoport is létrejött. 1978-ban Gyurcsek Ilona vezetésével megalakult a menyecskekórus, majd 1980-ban a Szivárvány tánccsoport Szibilla Lászlóné vezetésével. 1981-ben átadták azt a kultúrházat, ahol a mostani ünnepséget is tartották, melynek megépítésében is segédkezett a Csemadok alapszervezete.

Jelenleg a Csemadok Nagykéri Alapszervezete mellett több csoport működik. Női éneklőcsoport, férfi éneklőcsoport, citerazenekar és tánccsoport. A Mórinca tánccsoport nemrégiben Kolozsvárott és környékén szerepelt nagy sikerrel, a citerazenekar részt vállalt a Száztagú Citerazenekar létrehozásában. Ezért Száraz László úgy érzi, van remény.

Az ünnepi köszöntő után a nyugdíjasok klubjának tagjai aratási koszorúval ajándékozták meg a Csemadok alapszervezetét.

Kantár Éva, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának elnöke ünnepi köszöntőjében kiemelte: a Csemadok Nagykéri Alapszervezete mindig az élen járt, legfőképpen a hagyományok ápolásában, mely az itt élő magyarság legnagyobb kincsének számít napjainkban is. Kantár Éva szerint a sikeres munkához mindenkire szükség van. „Mindazokra, akiknek köszönhetjük, hogy szervezetünk létrejött, de azokra is, akik a nemzet napszámosaiként mind a mai napig odaadóan végzik feladatukat.”

A területi választmány elnöke kiemelte:

A közös munkának csak akkor van értelme, ha tisztában vagyunk értékeinkkel, megvédjük nemzetünk becsületét, szeretjük szülőföldünket. A Csemadok tagjai büszkék rá, hogy a hetven évvel ezelőtt megalakult szövetség részei lehetnek, amely egyedi a Kárpát-medencében.

A köszöntő után felléptek a helyi csoportok, a Nagykéri Mórinca csoportjai, a nagyok, a középső csoport és az aprók is, a Nagykéri Castanea női kórus a Nagykéri Vegyes Kar és a Száztagú Citerazenekar. Az ünnepi műsor után cigányzenekarral szórakoztak a jelenlévők.

Az ünnepi műsort követően Valaska Judit, Nagykér polgármestere köszönetet mondott az alapszervezetnek a magyarság érdekében kifejtett munkáért. Egyedi ajándékban részesültek a Csemadok-tagok, az alapító okirat, a jegyzőkönyv bekeretezett mását kapták, amely köré fényképeket helyezett a polgármester.

Maga a rendezvény a helyi fellépő csoportokkal, és a Száztagú Citerazenekarral, amelynek alapítói között vannak nagykériek is, azt bizonyította: van értelme a Csemadok munkájának, mely megtartó erővel bír.