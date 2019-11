Megjelent a CRUX zenekar legújabb, saját szerzeményű dala Megváltottál címmel, egy videoklip formájában. A CRUX egy felvidéki keresztény zenekar, melynek célja, hogy saját dalai által megmutassa a világnak az élő és irgalmas Istent. Sikula Gáborral, a zenekar vezetőjével beszélgettünk.

Mikor és hol alakult a zenekar?

A zenekar Félben alakult 2007 nyarán, a székhelyünk jelenleg Egyházfa.

Mit kell tudni a tagokról?

Hatan vagyunk a csapatban. A felállásunk a 12 év során többször is változott, de mindig is egy közösséget alkotva működtünk, és ez most sincs másként. Ha csak tudunk, találkozunk, együtt vagyunk, akkor is, ha éppen nem zenélünk.

A tagok: Gábriel Deni – ének, Gábriel Pál – akusztikus gitár, Sikula Gábor – elektromos gitár, Katarína Kozelková – cselló, Belicza Tamás – basszusgitár, valamint Igor Baar – dob.

Ki írja a szöveget, ki szerzi a zenét?

A legtöbb dalunkat Marosi Péter írta, akit sokan a zenekar szólóénekeseként ismerhetnek. Peti jelenleg dalszerzőként, szövegíróként vesz részt a csapat működésében. Több dalunknak a zenéjét pedig Baar Igor szerezte, aki a stúdióban producerként, a színpadon pedig dobosként is aktív.

Milyen témájú dalokat énekelnek?

A dalaink vallásos ihletettségűek, miközben nagyon is emberi érzésekről szólnak. Szeretnénk közelebb hozni az emberekhez a keresztény lelkiséget azáltal, hogy ezekben a dalokban kifejeződik egy élő, bensőséges kapcsolat az Istennel. Legyen az fájdalom, csalódás, kudarc, vagy éppen boldogság, hálaérzet – mindezt elmondhatjuk az Istennek, kifejezhetjük a zenében, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy igazán megéljük, elmélyítsük a hitünket.

Kiket kívánnak megszólítani?

A zenénk modern, rockos hangzású, amivel főként a fiatalokat szeretnénk elérni, de tapasztalataink alapján ez az idősebb korosztályokat sem riasztja el. Emellett arra törekszünk, hogy a dalszövegeink érthetőek, befogadhatóak legyenek azok számára is, akik nem vallásosak.

Hol, milyen fellépéseken lehet találkozni az együttessel?

A tavaszi, nyári időszakban főleg fesztiválokon, ifjúsági találkozókon vagy táborokban koncertezünk, télen gyakrabban játszunk templomokban, akusztikus hangszereléssel. Egy mozgalmas év áll mögöttünk, a következő időszakban pedig szeretnénk visszatérni több felvidéki helyszínre. Konkrét dátumokról a közösségi oldalainkon adunk majd hírt.

Hány hanghordozójuk jelent meg eddig? Hol lehet ezeket beszerezni?

Eddig négy stúdióalbumunk jelent meg. Minden kiadott saját dalunk elérhető az interneten, a weboldalunkon, de akár az ismertebb zeneszolgáltatóknál is. CD formájában pedig tőlünk lehet ezeket megrendelni a info@cruxegyuttes.sk e-mail címen, vagy személyesen megvásárolni a koncertjeinken. Az ötödik albumunk utómunkálatai pedig ezekben a napokban zajlanak, hamarosan az is elérhető lesz, az új lemez néhány dala viszont már videoklip formájában is megjelent.