A párkányi Gerstner István most lenne 80 éves. A három éve elhunyt festőművész hagyatékát a fia, Gerstner Ákos által létrehozott Pro Culture Parkan civil szervezet őrzi.

Az életjubileumát meg nem élt festőművészt Felvidék-szerte ismerték. A Csallóközi Múzeumban februárban nyitottak kiállítást az emlékére, áprilisban pedig Komáromban a Csemadok Galériában egy közös kiállítás részeként mutatták be a munkáit a jubileumi év kapcsán.

A művész alkotásai megtalálhatók a Szlovák Nemzeti Galérián kívül a Pozsonyi Városi Galériában, de regionális galériákban is. Képei eljutottak Prágába, Budapestre, Svájcba és az Egyesült Államokba is.

A városi múzeumban megrendezett kiállításnak része a fenti civil egyesület által szervezett idei nyári Honismereti és Képzőművészeti Tábor diákjainak bemutatója is.

A megnyitó alkalmából zsúfolásig megtelt a kiállítóterem, ahol a táborban alkotó diákok is jelen voltak, valamint a tábor vezetője, Bánsághi Tibor Vince is Budapestről. Ő annak az egykor Helembán élő és alkotó Bánsághi Vince festőművésznek az unokája, aki Gerstner mestere is volt. Az ő képeiből is láthatók a kiállításon alkotások.

A kiállítás közönségét Juhász Gyula, a múzeum vezetője köszöntötte, köztük a műsorban közreműködő Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola tanárait és diákjait is. Majd Gerstner Ákos ismertette édesapja életútját, Párkányért folytatott munkásságát, számos jelentős kitüntetését.

Megnyitójában így szólt a kiállításról:

A mai kiállítás Gerstner Istvánnak állít emléket meg nem élt 80. születésnapja alkalmából, amely az In Memoriam Gerstner István – Bánsághi Stúdió – Nyári rajztábor 2019 címet viseli.

„Engedjék meg, hogy elsőként Bánsághi Vince festőművészt mutassam be, aki ugyan nem erről a vidékről származott, de Helemba környékének dimbes-dombos festői tája annyira megtetszett neki, hogy itt telepedett le családjával. Elsősorban kitűnő tájképfestő volt, át tudta érezni és számtalan képen visszaadni a táj hangulatát. Tanítványa, Gerstner István, aki a kiállításon a második egységet képviseli, szintén tájképfestő volt.

A táj szerelmesének vallotta magát. Már kamaszkorában járt Helembára, Bánsághi Vincéhez. Nála sajátította el a festészet alapjait. Később ezt választotta életpályájának is. Művészeti tanulmányait Nyitrán, majd Prágában folytatta, de egész életében hű maradt a Duna, a Garam és az Ipoly menti tájhoz. Képeit nem a műteremben festette, télen-nyáron kinn volt festőállványával a természetben, mert csak így tudta átérezni, festményein keresztül visszaadni a táj hangulatát” – hangzott el a megnyitón.

Mindez megfigyelhető a most kiállított festményein is, ecsetvonásai által érezni lehet a tavasz sugallatát, a forró nyár melegét, az ősz színes varázsát és a dermesztő tél hangulatát. A kiállítás harmadik egységét a budapesti Bánsághi Stúdió képviseli, nevezetesen Bánsághi Tibor Vince és Schwarz Mária. Bánsághi Tibor Vince, aki a már említett Bánsághi Vince festőművész unokája, szintén a nagyapa nyomdokaiba lépett. A Budapesti Képzőművészeti Egyetemen végezte tanulmányait.

A kiállítást a II. Honismereti és Képzőzőművészeti Táborban részvevő gyermekek munkái zárják. Engedjék meg, hogy név szerint bemutassam a tábor részvevőit: Bircsák Dorina, Hanza Linda Viktória, Jantosík Napsugár, Jobbágy Sára, Juhász Vanda, Keten Amina, Kormos Dóra, Modróczky Anna, Molnár Borglárka, Pál Rebeka, Pupák Bettina, Tóthová Celine.

Az alkotótábor nem csupán egy nyári szabadidős tevékenység volt, a résztvevőknek lehetőségük nyílt saját személyiségük kibontakozására, önmegvalósításra, amely a Gerstner István Regionális Művészeti Galériában valósult meg 2019. július 8. és 12. között. A tábor témája a víz világa, a természet és a táj szépsége volt. Ezért külön köszönet az esztergomi Duna Múzeumnak, hogy a gyermekek ellátogathattak az ottani Látványtárba és az alkotás mellett múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vehettek.

A szülőföldjét, a gyönyörű tájat megörökítő művész emléke él e régióban leginkább. Családja ez év januárjában ünnepélyes keretek között a művész egykori lakóhelyén (Párkány, Jesenský utca 65.) megnyitotta a Gerstner István Regionális Művészeti Galériát, melynek létrejöttét Nyitra Megye Önkormányzata is támogatta.

Az évfordulóra egy emlékalbum is megjelent, mely 64 oldalon mutatja be a festő életútját, alkotói pályafutását. Az album kiadója és a galéria fenntartója a Rembrandt Kft. és a Pro Culture Parkan civil szervezet.

A kiállítást a város önkormányzata támogatta, megtekinthető 2020. január 26-ig.