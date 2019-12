December 4-én, szerdán este a somorjai színházi évad újabb előadására gyűltünk össze a városi művelődési központ színháztermében. A Rivalda Színház előadásában láthattuk Egressy Zoltán Sóska, sült krumpli című – nagyvonalúan háromnak jelzett, de inkább csak két és fél felvonásos – háromszereplős vígjátékát.

A különleges hangulatú kamaradarab a futballvilág kulisszája mögé vezeti be a nézőket, pontosabban a játékvezetők világába, egy futballpálya öltözőjébe.

Itt bontakozik ki a három ember – Szappan – Scheer Gábor, Művész – Pataky Ádám, Lacikám – Rédei Roland – viszonya, konfliktusai, s a mélyben lappangó feszültség, amit ideig óráig még elleplez a kötelező jópofizás.

Most veszem azonban csak észre, hogy én mindeddig három szereplőről beszéltem, jóllehet van egy negyedik szereplő is. Igaz, ő fizikailag nincsen jelen a színpadon, de a szelleme annál intenzívebben kísért az öltözőben. És most is beigazolódik a Cherchez la femme – Keresd a nőt igazsága.

Mariann a Művész nője volt, aki miatt Művész most is másnaposan érkezik lengetni. Amióta ugyanis Mariann elhagyta őt, az alkohol és a kínrímek gyártása töltik ki mindennapjait. És hogy a helyzet még pikánsabb legyen, az aljas csábító, aki miatt a nő megpattant, nem más, mint Lacikám, a bíró, aki élete legfontosabb meccsére készül. Ez az utolsó esélye, hogy bekerüljön a FIFA bírói keretébe.

És akkor Szappanról, az intrikusról még nem is beszéltünk, akinek valamiért a meggyőződése, hogy abban, hogy őt bíróból visszaminősítették partjelzővé, Lacikám keze is benne van, ezért szabotálni akarja a meccset.

Adott tehát az alapszituáció megannyi komikus helyzethez, melyeket az előadás remek érzékkel ki is aknáz. Ha múltkor megdicsértük a szervezőket a darabválasztásért, úgy most nem hallgathatunk el némi kritikát sem.

Tegnap a közönség 80%-a nő volt, akiktől eleve idegen a foci világa, és így sok poént, geget nem is értettek. Talán ezért is volt, hogy a szünet után sokan nem jöttek vissza a nézőtérre.

A jövőben erre sem ártana odafigyelni!