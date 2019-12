Elérkezett az év vége, hamarosan lezárjuk az esztendőt. A karácsonyi ünnepkört követő napok az elszámolás és az értékelés időszakának is számítanak. A Felvidék.ma megkeresésére Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke értékelte a felvidéki magyar oktatásügy jelenlegi helyzetét, a 2019-es esztendő sarkalatos pontjait, valamint kitekintett az előttünk álló feladatokra is.

Miként értékeli az idei évet az oktatásügyben?

Szervezetünk hónapokra, hetekre, napokra lebontott tervek alapján dolgozik, mint megannyi más intézmény és szervezet. Mindezek mellett a közéletben, a civil szférában betöltött szerepünkből eredően számtalan előre nem látható felkérés, probléma adódik, melyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül, mert azonnali intézkedést, megoldást kívánnak.

Akár várható, akár váratlan a feladat, mindig vannak fajsúlyosabb, nagyobb kihívást jelentő ügyek, amelyek befolyásolják, meghatározhatják munkánk egészét is.

Az oktatásügyben is érezhettük, hogy a törvényhozás a választások előtti utolsó évben gyorsított ütemben dolgozott.

Két régóta esedékes jelentős törvénymódosítást fogadtak el, melyek közül az egyik, a pedagógusok és szakdolgozók jogállásáról szóló törvény szeptemberben életbe is lépett.

Az SZMPSZ háttérintézményével, a Comenius Pedagógiai Intézettel együtt fontosnak tartotta, hogy ennek részleteit és a módosításokat ismertessük az érintettekkel. Az Iskolaigazgatók IV. Országos Konferenciáján Nagymegyeren, az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján Galántán és az Intézményvezetők 13. Szakmai Találkozóján Paton a témával kapcsolatban továbbképzést is tartottunk. Rimaszombatban, Galántán és Ipolyságon kistérségi találkozókon gyakorlati útmutatást kaptak pedagógusaink és az érdeklődők is. Megjegyzem, még a törvény elfogadása előtt komoly fenntartásaink voltak a gyakorlati alkalmazás tekintetében, és sajnos ezek nagy része be is igazolódott.

A 245/2008-as oktatási törvény módosítását, az óvodalátogatás kötelezővé tételét az SZMPSZ üdvözli, pozitívként értékeli, de az oktatás szempontjából jelentős változást igazán akkor hozna, ha nem 5, hanem 3 éves kortól válna kötelezővé az óvodalátogatás, hiszen az állami tanterv ennek megfelelően van kidolgozva. Az új módosítás erénye, hogy lehetőséget ad az asszisztensek alkalmazására.

A 2019-es évben több alkalommal működtünk együtt szakmai területen az oktatási minisztérium nemzetiségi főosztályával. A nemzetiségi oktatással foglalkozó állandó, illetve alkalmi bizottságokba rendszeresen delegáltunk szakembereket, a témában járatos pedagógusokat, illetve országos rendezvényeinkre meghívtuk az oktatási minisztérium illetékes vezetőit, munkatársait. Felkérésre részt vettünk szakmai fórumokon, és véleményeztük a kerettantervek módosítását a nemzetiségi alap- és középiskolák számára.

Nyelvhasználati jogaink megerősítése érdekében felajánlottuk az általunk már régebben elkészített digitális szlovák–magyar szaknyelvi szótárat. A szlovákiai magyar közösség érdekvédelme, a kollektív cselekvés erősítése érdekében az SZMPSZ együttműködő partnerei voltak ebben az évben is a Katedra Társaság, a Szövetség a Közös Célokért, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Csemadok, de ide sorolhatók a politikai pártok oktatással foglalkozó szakértői is megyei és országos szinten egyaránt. Nagy örömünkre szolgál, hogy erősödnek kapcsolataink a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel és a komáromi Selye János Egyetemmel.

Az Óvodapedagógusok Országos Társulása és az Igazgatók Országos Társulása után megalakult és elkezdte működését a Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulása is.

A Kárpát-medencei magyar művelődéspolitika formálásában és megvalósulásában is aktívan közreműködik a szövetség. Állandó és fő támogatónk a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Partnerszervezetünk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, a Rákóczi Szövetség, valamint az összes Kárpát-medencei pedagógusszövetség és egyesület.

A magyar állam jóvoltából meghirdetett „Szülőföldön – magyarul” pályázat lebonyolítása is zökkenőmentesen zajlott és folytatódott a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja is. Ennek köszönhetően 2017-2019-ben 140 fenntartó önkormányzat kapott lehetőséget és anyagi támogatást az óvodafejlesztésre. A forrásokat célirányosan felhasználva a rossz műszaki állapotban lévő óvodaépületek teljes körű felújításával, bővítésével nagyságrendekkel jobb körülményeket teremthettek a magyar óvodákban.

Intézményhálózatunk fenntarthatóságának kérdése nemcsak bennünket, hanem a közvéleményt is élénken foglalkoztatja. Szövetségünk rendszeresen figyelemmel kíséri a hazai magyar oktatási intézmények, iskolák beiratkozási és létszámadatait.

Az idei tanévben 6 magyar alapiskola és 1 középiskola szűnt meg, illetve szünetelteti működését, és több mint 100 intézményünkben a tanulók létszáma nem haladja meg az ötvenet.

A hazai iskolahálózat megtartása érdekében a Comenius Pedagógiai Intézettel együttműködve két alkalommal is vitafórumot szerveztünk fenntartók, intézményvezetők, oktatási szakemberek és a pártok oktatáspolitikusainak részvételével. Mindkét tanácskozás után kiderült, hogy a felvidéki magyar iskolahálózat problémái régiónként más képet mutatnak, így nincs egységes „recept”, egyedi megoldásokat kell találni minden régióra. A következő lépést is megtettük, szakembereink részt vettek kisrégiós oktatási fórumokon, Galántán, Muzslán, Ipolyságon és Érsekújvárban.

Az idén tartottuk 25. alkalommal Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóját. Rozsnyó a felvidéki magyar oktatásfejlesztés iránytűjévé tette az évente megrendezett szakmai napokat. Ez a rendezvény talán az egész Kárpát-medencei magyar pedagógusközösségek körében egyedinek mondható.

Mik voltak az idei év buktatói?

Mint már említettem, szeptembertől életbe lépett a 138/2019-as, a pedagógusokról és szakdolgozókról szóló törvény módosítása, de azóta sem tudni, hogyan zajlik majd a tanárok továbbképzése, nem nyíltak új képzések számukra, toporog az atesztációs képzés, bizonytalan, mit takar a „portfólió“. Sok a kérdőjel a törvény gyakorlati alkalmazása terén. Úgy ítéljük meg, hogy – értékelve a pozitív változásokat – a törvényt alaposabban elő kellett volna készíteni, nem véletlen, hogy több mint 20 ezer pedagógus írta alá a törvény átdolgozásáért indított petíciót.

Ősszel végre a parlament elé került a szlovákiai nemzetiségi oktatásügy témája. Egy olyan törvénytervezet, melyre régóta vártunk, melyről sokat beszéltünk, hiszen a nemzetiségi oktatásügy fogalmának rögzítése hiányzik a közoktatási törvényből. Ezt a hiányosságot orvosolta volna a módosítás. Szomorúan vettünk tudomásu, hogy a képviselők a második olvasatba se utalták a javaslatot, a 133 jelenlévő képviselőből csak 59-en támogatták a közoktatási törvény módosítását.

Erre miként reagáltak?

Szakmai szervezetként meghívást kaptunk a törvénymódosítást elindító kerekasztal-beszélgetésre. Bíztunk benne, hogy számos ajánlás nyomán végre nálunk is megszülethet egy modern, európai szellemiségű törvény. Nem így lett… Az új pedagógustörvénynek már látjuk a progresszív elemeit, bízunk benne, hogy javunkra szolgál.

Mit várnak a 2020-as esztendőtől?

Rengeteg lesz a feladat. Folytatódnak az országos rendezvényeink és lesznek kiemelkedő események is.

A 2020-as esztendőben ünnepeljük a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megalakulásának 30. évfordulóját. Nagy odafigyelést, alapos előkészítést igénylő feladat lesz.

Decemberben a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából meghirdettük a Határtalanul! – programot a Kárpát medence magyarlakta területeinek megismerésére. Munkatársaimmal és az SZMPSZ Területi Választmányai segítségével a pályázatra jelentkező 91 intézmény között 23 tanulmányutat kell bebiztosítanunk 6 útvonalon a Kárpát-medence magyarlakta területeire, összesen 1 150 részvevővel. Számukra a szállás, étkeztetés, utaztatás, iskolalátogatás biztosítása, programok szervezése is a szövetség feladata lesz.

A magyar kormány már bejelentette, hogy a 2020-as év a nemzeti összetartozás éve lesz, s a Kárpát-medencei pedagógusszövetségekkel egy közös program lebonyolítását tervezzük.

Összegezve: az SZMPSZ Programja pontosan megfogalmazza a feladatainkat, de ezeken túl is rengeteg szép és hasznos dolgot valósíthattunk meg a vezetésem első éve alatt.