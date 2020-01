A magyar kultúra napja és a Csemadok megalakulásának 70. évfordulója előtt tisztelgett Füleken, a Városi Művelődési Központ báltermében zsúfolt ház előtt a Csemadok Füleki Alapszervezete. Legyünk boldogok – szólította fel a jelenlévőket Szvorák Zsuzsa, a füleki kultúra nagyasszonya, de mindezt fölöslegesen tette, ugyanis ritkán jelenik meg a boldogság olyan elemi, átütő formában, mint tette azt ezen az estén, amelyen átadták a Nógrád Közművelődéséért díjakat. Következzék hát egy nagyon boldog beszámoló az utóbbi évek legboldogabb rendezvényéről.

Évek óta ünnepi műsorral emlékezik a Himnusz születésnapjára a Csemadok Füleki Alapszervezete, volt már Apropó-előadás, de Szvorák Kati és Kudlik Júlia is ezen a jeles napon mutatta be pár éve az egyik estjét. Az idén mégis szintet léptek Füleken, ugyanis saját gyártású műsorral kedveskedtek, amelyre meghívták az összes füleki civil szervezet és oktatási intézmény vezetőit, ahogy természetesen jelen volt a város vezetése is. Egyedül a politikusok hiányoztak, s ez a kampány kellős közepén kifejezetten örömteli volt. A civil szervezetek és oktatási intézmények nemcsak jelen voltak, hanem emléklapot is átvehettek az együttműködésért.

„Csemadokosok, vianovások” – tessék székeket biztosítani, csattan fel a kezdés előtt Szvorák Zsuzsa hangja ellentmondást nem tűrően, s lám, két percen belül mindenkinek jut szék (a művelődési központ nagyterme még mindig nincs fogadóképes állapotban), s el is kezdődhet a három részre felosztott műsor. Tankina Tóth Tímea, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Nógrádi Területi Választmányának az elnöke köszönti a jelenlévőket, s nem véletlenül. Az ünnepi műsort, amely a magyar nyelvet köszönti – helyi pedagógusok állították össze.

„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet” – ezt a Jakob Grimm idézetet választották frappáns előadásuk mottójául a füleki pedagógusok,

amelyben nemcsak világhírességek véleményét idézik a magyar nyelv különlegességéről, hanem megmutatják annak rejtelmes buktatóit is, amely egy idegen számára annyira egyedivé és megtanulhatatlanná teszi a nyelvünket.

Négyen vehették át a Nógrád Közművelődésért Díjat

„A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya 2004 óta díjazza azokat, akik minden szabad idejüket a közösségi életre, a magyar nyelv ápolására fordítják. Az idén négyen kaptak jelölést a rangos elismerésre, s a díjról ítélkező szakmai bizottság úgy döntött, mind a négy jelölést elfogadja” – vezeti fel a díjátadást Galcsík Károly, a területi választmány titkára.

Az idei díjazottak ábécé sorrendben: Eibner Róbert, Kertész Nóra, Mázik István és Varga Lia. A nógrádiakat egyiküknek sem kell bemutatni, de távirati stílusban szóljunk róluk pár szót.

Eibner Róbert kamaszkora óta szervez, tagja volt az egykori Üzemi Klub mellett működő ifjúsági klubnak, de az elmúlt két évtizedben is számtalan civil kulturális szervezet elindításában és működtetésében részt vett, több emléktábla és emlékmű felállításának volt a kezdeményezője.

Kertész Nóra a losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda tanári karának oszlopos tagja, a helyi gyerekfolklór istápolója, a tavaly 20 esztendős Pitypang gyerekfolklór csoport éltetője, amellyel számtalan országos sikert learattak már különböző fesztiválokon.

Mázik István 35 évig volt a művelődési központ igazgatója, 1979-ben alapította a legendás Zsákszínházat, amely eddig 40 bemutatót tartott, s mintegy 400 előadást abszolvált. Több verseskötete is megjelent, de tudósítóként dolgozott a sajtónak is. 2006-ban megkapta a Mics Károly Életműdíjat, s novemberben az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválon A negyvenedik című előadásuk a zsűri nívódíját és több alakításdíjat érdemelt ki. Bár már nyugdíjas, most sem pihen, ahogy elárulta, az idén Ron Aldridge Csak kétszer vagy fiatal című bohózatát szeretnék bemutatni, de még keresi hozzá a játszótársakat.

A negyedik díjazott Varga Lia, a Rakonca, a kis Rakonca művészeti vezetője, aki a Mocsáry Lajos Alapiskolában nagyrészt szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik, s évről évre bizonyítja, hogy tehetségek mindenütt vannak, s az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen számos díjat szereztek már a védencei. De ő alapította a Foncsik és a Galáris gyerekkórusokat, ahogy a Hallottad-e a hírét? regionális népdalversenyt is. Az elismeréseket Koronczi Ferenc, a Csemadok Nógrádi Területi Választmányának elnöke és Agócs Attila, Fülek polgármestere adták át.

Nagyon sokan hűségesek a helyi Csemadokhoz

Az est harmadik részében Hűségért oklevelet vehettek át a helyi oktatási intézmények és civil szervezetek képviselői, s mindazok, akik az elmúlt 70 évben (amely immár három generáció) sokat tettek azért, hogy a füleki kultúra éljen és viruljon. Szvorák Zsuzsa, aki 20 éve vezeti a szervezetet, köszönetet mondott mindenkinek, aki aktív közreműködőként, vagy akár lelkes nézőként részese volt ennek a hét évtizednek.

„Mi a magyar nemzethez tartozunk, mégis mások, mégis többek vagyunk, hiszen nekünk folyamatosan kell megélnünk a magyarságunkat”

– hangoztatta Szvorák Zsuzsa, aki távirati stílusban sorolta az elmúlt két évtized legfontosabb rendezvényeit, a közösségi ház létrehozását, s mint hozzátette, nagyon fontosnak tartja a fiatalok és a gyerekek felkarolását, hiszen ők lesznek a következő nemzedék, akiknek feladata lesz a felvidéki magyarság megtartása. Hűségért emléklapot vehetett át az alapszervezet három régebbi elnöke, köztük a már kilencvenes éveiben járó legendás gimnáziumi matektanár Kálosi János, ahogy Farkas László és Simon János, Fülek korábbi polgármestere, Agócs József, akinek oroszlánrésze volt a közösségi ház létrehozásában, a Fehér házaspár, akik évek óta lelkes közreműködői és segítői a Csemadok rendezvényeinek, s akik nélkül nem nagyon van kulturális rendezvény Füleken.

De elismerték három vállalkozó önzetlen munkáját is, akik aktív részesei a Csemadok rendezvényeinek, így Fehér László, Szabó Csaba és Schnelczer Zoltán is emléklapot kapott.

S itt álljunk meg egy pillanatra, ugyanis az elmúlt napokban több fülekit díjaztak országos viszonylatban is. Galántán a Csemadok Életműdíját vehette át Teleki Béla, a fülekpüspöki Palóc Néptáncegyüttes és a helyi alapszervezet vezetője, míg a ragyolci Tóth Ágnes karnagy, zenetanár közművelődési díjat kapott. Szvorák Zsuzsát pedig Budapesten díjazták, aki Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől és Fekete Péter kultúráért felelős államtitkártól A Pro Cultura Hungarica díjat vehette át.

„Táncoljatok, énekeljetek, írjatok, s ne politizáljatok!”

– imigyen köszönte meg Fehér László az elismerést, s a füleki alapszervezet munkája, ahogy maga az est is bizonyítja, a hét évtizedes siker igazi titka.