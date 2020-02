A jótékonysági Gömör-Nógrád Szépe verseny győztese 2020-ban Czakó Viktória lett, ő képviseli a régiót a Felvidék Arca országos szépségversenyen.

Rimaszombatban már megszokhatjuk, hogy Cziprusz Zoltán főszervezésében parádés fesztiválokon, színvonalas magyar rendezvényeken szórakozhat a nagyérdemű. Nem volt ez másképp 2020. február 22-én sem, amikor is a Gömör-Nógrád Szépe döntőjét rendezték meg a kultúrházban.

Tavaly nyáron egy családi rendezvényen fogalmazódott meg, hogy Steiner Zsuzsanna szeretne Gömörben is megszervezni egy szépségversenyt. Ez a terv találkozott azzal az álommal, amelyet Cziprusz Zoltán dédelgetett azóta, hogy hazatért Martosról a Felvidék Arca 2019 zsűrijéből. Az összekötő Halász Attila, a Baráti Körök elnöke, az MKP rimaszombati elnöke volt, aki a végeredménnyel nagyon elégett.

„Cziprusz Zoltán barátommal különböző rendezvényeket szervezünk, kiemelném a JúniusFesztet, mely már a hatodik évébe lép. Tavaly a Felvidék Arca lányai is ott voltak. A gömöri szépségverseny ötlete mindkettőnknek megtetszett, s elkezdődhetett a megvalósítás. Beleadtunk mindent, hogy minőségben teljes estet mutathassunk be farsangban is. A döntő időpontját a rimaszombati kampányzáróval hoztuk össze. Itt is szeretném megköszönni a Magyar Közösségi Összefogásnak, hogy támogattak bennünket, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Halász Attila szervező.

Halász kifejtette, minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy buzdítsuk az embereket, menjenek el szavazni, mert nagyon fontos a magyar képviselet a szlovák parlamentben.

„Külön öröm számomra, hogy az est jótékonysági is volt, s egy beteg gyermek felépülését és gyógykezelését tudtuk támogatni. Én, mint négygyermekes családapa, nagyon fontosnak tartom a gyerekek boldogságát” – tette hozzá Halász Attila.

Koós Tomika koraszülöttként látta meg a napvilágot 2018-ban. Két és fél hónapig volt kórházban. Az orvosok 8 hónapos korában jöttek rá, hogy epilepsziával küzd, s két ciszta is van az agyán. Tíz hónaposként állapították meg az idegbénulást. Rehabilitációra járnak vele és tornáztatják, terápiás kezelések sorozata vár rá, amelyeknek csak egy részét téríti a biztosító.

A belépőjegyekből, adományokból befolyt összeget, amit az MKÖ kiegészített, Cziprusz Zoltán adta át az egyházasbásti Koós Tomika édesanyjának, Koós Laurának.

Cziprusz Zoltán a Magyar Közösségi Összefogás listájának 10. helyéről indul a február 29-i választásokon. Ő egy más jellegű versenyben méretteti meg magát, de hasonlóan, mint a Gömör-Nógrád Szépe versenyhez, ahhoz is csapatmunka kell majd, mert csak együtt győzhetünk.

„Úgy gondolom, hogy egy csodálatos eseményt hoztunk létre közös összefogással” – értékelte a rendezvényt Steiner Zsuzsanna, a verseny szakmai főszervezője.

Steiner Zsuzsanna a szépségiparban dolgozik, a MaryKay tanácsadója, kozmetikai szépségszakértő és tanácsadó. Az 1995-ös Miss Gömör cím tulajdonosa, aki 25 év után megvalósította, hogy további tíz lány is megélhesse álmát.

„A lányok egy álma ezzel valóra válik, s az én álmom is, hogy újra megszervezhettük ezt a szépségversenyt. Szívből köszönöm támogatóinknak, segítőinknek” – mondta Steiner Zsuzsanna.

Majd hozzátette, merjünk élni, s éljük álmainkat.

A döntős lányok sminkjeit kolléganői, Andrea Sojková és Huszti Ildikó készítették, a frizurákat és körmöket pedig a rimaszombati és füleki Monroe Studió. A gyönyörű estélyi ruhákat Viera Fuťáková divattervező biztosította, aki rendszeresen bemutatkozik a pozsonyi divatnapokon.

A világításért és a hangosításért a zsípi Simon Bélának és a dB centrumnak; a vizuális hatásokért és a tévéközvetítésért pedig a Visual Teamnek, Stugel Tibornak és csapatának jár a köszönet. A fényképeket Urbančok Erik, a grafikákat az almágyi Agócs Dominik, a kisfilmeket a rimaszombati C. A. W. filmstúdió és a bátkai Style FOTO készítette.

A szervezők a Magyar Közösségi Összefogás csapata mellett köszönettel tartoznak a Kastély panziónak, a Palazzo pizzériának, a Greksa fashionnek, a rozsnyói Három Rózsa étteremnek, a Diva Slimnek, Viera Futáková divattervezőnek, a Henrietta virágüzletnek, az Alkatour utazási irodának, a Monroe stúdiónak, Mihálik Katalinnak a finom tortáért, valamint a Doodle gyermekáruháznak a támogatásért.

Valóban komoly háttérmunka állt a színvonalas szépségverseny mögött. A döntős lányok közül nyolcat láthattunk a színpadon négy körben.

A bemutatkozás után bikiniben, népviseletben és estélyiben is a közönség elé léptek.

A nézőteret teljesen megtöltötték az érdeklődők, akiket a dunaszerdahelyi Fortissimo és a vajdasági Dér Heni is szórakoztatott.

A szervezésben a kezdetektől részt vett a Felvidék Arca koordinátora, a Szépségtábor tulajdonosa, Barthalos Andrea. A válogatókat októberben tartották. Majd következtek a felkészítő táborok Kokaván és a rimaszombati Kastélyszállóban, ahol fotózásokon vettek részt, s megtanulták a koreográfiát, melyet Bukovics Evelinnek köszönhetünk.

„Meglepően jó a felhozatal. Úgy gondolom, hogy a gömör-nógrádi döntősök az országos versenyen is megállnák a helyüket, s külön öröm számunkra, hogy ez a régió is képviselteti már magát a Felvidék Arcán” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Barthalos Andrea, aki a zsűri munkájából is részt vállalt.

A Gömör-Nógrád Szépe 2020-as döntőjében a zsűriben Steiner Zsuzsanna zsűrielnök, Barthalos Andrea és Halász Attila mellett foglalt helyet Molnár Attila, a rimaszombati Kastély panzió tulajdonosa és Varga Ákos a Via Nova képviseletében.

A döntést a közönség is segítette, szavazólapon jelölhették be a három legszebbet, s hasonlóan a döntős lányok is voksolhattak egymásra.

Szinte egyhangú volt a gömör-nógrádi szépségkirálynő cím kijelölése. A rimaszombati Czakó Viktória a többi döntős lány szívébe is belopta magát, s megnyerte a Miss Szimpátia szavazást is, amelyről a Facebook népe döntött.

Czakó Viktória méltán képviselheti a régiót a Felvidék Arca versenyen. 19 éves, tanulmányait a losonci pedagógiai szakközépiskolában végzi. Óvópedagógia szakon szeretne továbbtanulni. Nagyon szeret olvasni és a barátaival tölteni a szabaidejét. Mint elmondta, nagyon sokan biztatták már korábban is, hogy jelentkezzen be egy szépségversenyre. Nagyon jól érezte magát ebben a közösségben, ahol önmagára találhatott.

Az I. udvarhölgy címet a lukanyényei Antolik Ingrid kapta, a II. udvarhölgy a rimaszombati Murányi Réka lett. Kiosztották a Miss Bikini díjat is, amelyet a páskaházi Molnár Réka érdemelt meg, aki a későbbiekben is modellkedéssel szeretné folytatni.

De ahogyan Cziprusz Zoltán főszervező mondta, a többi döntős lány: Bán Zsófia, Deák Laura, Szolga Eszter, Szőke Lili, Szűcs Viktória is bátran használja a Gömör-Nógrád Szépe címet.

„Gratulálok az összes Gömör-Nógrád Szépe lánynak, előttem mindnyájan győztesek. Köszönöm mindenkinek, aki hozzátett valamit ehhez a versenyhez vagy magához a döntőhöz. Az est nem jöhetett volna létre a Magyar Közösségi Összefogás támogatása nélkül, külön köszönet Menyhárt Józsefnek, aki a fantasztikus Fortissimo zenekarral támogatta az estét. Köszönet Dér Heninek a remek hangulatért és Illés Oszkárnak a színvonalas műsorvezetésért. Köszönet a telt házat biztosító lelkes közönségnek. Önök nélkül nem lett volna ez a remek atmoszféra” – mondta végül Cziprusz Zoltán.

A főszervezőktől megtudtuk, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel még nyár előtt meghirdetik a Gömör-Nógrád Szépe 2021 évadot.