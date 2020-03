A szükségállapot bevezetése és az idősek koronavírus miatti fenyegetettsége miatt a Szövetség a Közös Célokért társulás irodahálózatának koordinálásával az Esterházy Akadémia növendékei és a VIA NOVA ifjúsági szervezet önkéntesei felajánlják segítségüket az idősek és az egészségükben károsodott személyek részére.

Szükség esetén az önkéntesek díjmentesen segítenek az élelmiszer és a gyógyszerek beszerzésében nap mint nap!

A segélyakcióról Gubík László, a segélyakció ötletgazdája nyilatkozott portálunknak: „Esterházy mindennapi politikájának része volt a gyengébbek, veszélyeztetettek segítése. Háború, nyomor, árvíz idején is segítette a bajbajutottakat. Meggyőződésem, hogy a szociális érzékenységben és áldozatvállalásban is követni kell a példáját. Ezért hirdettük meg segélyakciónkat az Esterházy Akadémia növendékeivel, melyhez azonnal csatlakoztak a Via Nova fiataljai is.

Örülök, hogy a Szövetség a Közös Célokért felkarolta a kezdeményezést, mert egy országos irodahálózattal a hátunk mögött sokkal gyorsabb és hatékonyabb lesz a segítségnyújtásunk.”

Hideghéthy Andreától, a SZAKC ügyvezető igazgatójától további információkat is megtudtuk:

Munkatársaink a segítségkérést két telefonszámon várják mindennap 8 és 17 óra között: +421 917 539 966 vagy +421 917 345 836.

A fiatal önkéntesek díjmentesen, az egészségügyi előírásokat szigorúan betartva, a segélyakcióhoz kiállított igazolókártya felmutatásával lépnek kapcsolatba a segítségkérő személlyel a bevásárlás előtt. Átveszik a bevásárlólistát – a félreértések elkerülése végett – valamint az erre szánt összeget, majd házhoz szállítják a kért termékeket és elszámolnak a költségekkel.

A segélyakció jelentősége, hogy nem egy településre korlátozódik, hanem önkénteseink a regionálisan működő hálózat előnyeit kihasználva Felvidék-szerte rendelkezésre állnak, a helyi kezdeményezések mellett a következő települések és azok vonzáskörzetében akár járási szinten is:

Somorja, Dunaszerdahely, Galánta, Komárom, Párkány, Léva, Zselíz, Nyitra, Ipolyság, Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Szepsi, valamint Királyhelmec.

Forduljon hozzánk bizalommal! Vigyázzunk egymásra!