A hétvégétől látogatható és olvasható az Újlóti Református Egyházközség honlapja. A főleg lelki megerősítő tartalmat közvetítő honlapot nagyrészt a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú óvintézkedésekre reagálva indították el.

„Az óvintézkedések végett a templomainkat is be kellett zárni, a kialakult helyzetre való tekintettel kerestük a megoldást, ami által kapcsolatban lehetünk a hívekkel. A szükség nagy úr, megtanított erre is Önökért, mindnyájunkért, hogy eleget tegyünk az Ige szavának és egymás hite által tudjunk épülni így is, ilyen formában is!”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Sándor Veronika, az újlóti református lelkész.

Hozzátette: a gyülekezet jelentős része idősebbekből áll, őket különösen óvni kell ebben az időszakban, a családtagok közreműködésével próbálnak elektronikus formában hozzájuk is eljutni.

A honlap megszerkesztése és kivitelezése sok időt vett igénybe, mindez Izsmán Jónás, ipolysági református lelkipásztor hathatós segítségével valósult meg – folytatta Sándor Veronika.

A honlap tartalma kinyomtatható, ezáltal a számítástechnika világában kevésbé jártas gyülekezeti tagokhoz is eljut Isten igéje.

A honlapon egyelőre három kategória található: igehirdetés, ének, hittan.

A hittan a gyermekeket célozza meg. „A hit és az elmélyülés nagyon fontos ebben az időszakban, ha be is zárult az iskola és a templom, a célunk az, hogy továbbra is közel maradjunk Istenhez” – emelte ki. Ennek értelmében a honlapra leckék, házi feladatok kerültek fel.

Az újlóti gyülekezetben sok gyülekezeti tag szeret énekelni, ez is egyfajta imádság – jelezte. Így nem maradhattak el a lelkeket erősítő énekek sem.

A harmadik kategóriába igehirdetések kerültek fel. A honlapon már olvasható húsvéti igehirdetés is. Mint az igehirdetéssel kapcsolatban a lelkésznő kifejtette: igyekezett olyan áhítatot, igehirdetéseket beszerkeszteni, melyek hitmélyítően hatnak e bizonytalan időszakban.

„Isten közelében van erőnk Krisztusban, a félelem és pánikkeltés helyett megnyugvást tudunk lelni”

– magyarázta. Mint elmondta: Isten vezetésével igyekszem biztató igeverseket magyarázni, melyek támaszul szolgálhatnak a nehéz időszakban.

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre gyorsan kellett reagálni a lelkivezetőknek is. Egyrészt ez a szituáció hívta életre az elektronikus eszközök használatát a közösség hitbéli erősítése érdekében.

„Továbbá elhatároztam, hogy minden egyes nap telefonon felkeresek legalább egy gyülekezeti tagot, lelki és hitbéli erősítést és bátorítást nyújtva számukra”

– emelte ki Sándor Veronika.

Az Érsekújvári járásban lévő Újlóti Református Egyházközség a Barsi Református Egyházmegyéhez tartozik. A gyülekezet választói névjegyzéke mintegy százötven nevet tartalmaz, e létszámával az egyházmegyén belül erősnek és nagynak számít.

Mint jelezte: „Jobban az idősebb generáció alkotja a gyülekezetet, sajnos a fiatalok jelentős része külföldön keresi a megélhetését. A most beindított honlap részben a külföldre vándorolt egykori újlótiaknak is szól, őket is megszólítjuk. Tényleg mindenkit szeretnék elérni a weblapunkkal.”

Mint említettük a hétvégén indul el az oldal. Folyamatosan dolgoznak a bővítésén. A tervekkel kapcsolatban Sándor Veronika kifejtette: versekkel, imádságokkal, a gyülekezetet bemutató történetekkel szeretnék bővíteni, lépésről lépésre haladnak a céljuk felé.

„Kívánom, Istenünk gazdag áldása kísérje ezen szolgálatot is, őrizzen meg mindnyájunkat az Úr, vigyázzon ránk s adja meg kegyelméből, hogy újra találkozhassunk és együtt tudjuk dicsőíteni Őt lakóhelyén!”

– szólt üzenetként a gyülekezet felé.

A honlap nemcsak a helyi gyülekezetnek szól! Nézzünk szét rajta bátran, az alábbi linken érhető el a honlap.