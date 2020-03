Szép eredményekről számoltak be az Otthon segítünk program vállalkozó szellemű önkéntes fiataljai, akik számos rászorulónak segítenek Felvidék-szerte.

Immár egy hete annak, hogy a Szövetség a Közös Célokért társulás irodahálózatának koordinálásával az Esterházy Akadémia növendékei és a Via Nova ifjúsági szervezet önkéntesei felajánlották segítségüket, ezzel is biztatva az idős, egészségükben vagy mozgásukban korlátozott személyeket az otthonmaradásra.

Gubík László, a segélyakció ötletgazdája a program kapcsán elmondta:

Az első hetet magunk mögött tudhatjuk, ezért megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem az önkéntesek segítségét, a gyors és hatékony együttműködést.

Hálásak vagyunk mindenkinek, aki már volt terepen, és azoknak is, akik nap mint nap a szolgálat rendelkezésére állnak, valamint a SZAKC munkatársainak a munka pontos, precíz szervezésért.

A segítségre szorulók a szolgáltatásról elmondásuk szerint a helyi tévéből és lapokból, míg mások a szomszédoktól hallottak, de volt olyan is, akinek az interneten olvasható hírek alapján az unokája hívta fel a figyelmet a lehetőségre. Sokuk nem volt tisztában a lehetőséggel és örömüket fejezték ki, hogy a szolgálat semmilyen többletköltséggel nem jár, csak a beszerzett áru értékét kell kifizetni.

Az egyik idős hölgy így jellemezte a szolgálatot: „Az orvosom elektronikusan kiírta a receptet, de segítség hiányában nem volt lehetőségem a gyógyszerért elmenni. A rendelő egészségügyi nővérkéje hívta fel a figyelmemet a szolgálatra, amit én rögtön igénybe is vettem és még a nap folyamán kézhez kaptam a gyógyszereimet.”

Az önkéntesek azt vallják – sok fiatallal ellentétben –, hogy nem a közösségi hálón kell bizonyítani a rátermettségüket, hanem ki kell állni és megfogni a munka nehezebb részét, a gyakorlatban, az életben kell segíteniük.

Az önkéntes munkát egy önzetlen „foglalkozásnak“ tekintik, amit nem a pénz, hanem az őszinte és önzetlen elismerés motivál.

„A programban több szempont miatt vettem részt. Egyrészt, ha tudok, igyekszem mindig segíteni, másrészt a somorjai Via Nova elnökeként, helyi önkormányzati képviselőként és az Esterházy Akadémia hallgatójaként úgy érzem, példát kell mutatnom. Emellett segíteni mindig jó érzés, most pedig különösen fontos is. Nemcsak a saját lelkiismeretünk miatt, hanem mert ez a segítség egy másik ember életét is jelentheti” –nyilatkozta Méry János önkéntes.

A szolgálat alatt a segítők az előírásokat szigorúan betartva ügyelnek arra, hogy kesztyűben és maszkban keressék fel a rászorulókat és felhívják az idősek figyelmét, hogy maradjanak otthon és tartsanak be minden előírást.

„Cégvezetőként embereket irányítani a mindennapokban ugyanolyan felhatalmazás a szolgálatra, mint adott esetben segíteni a jelenlegi helyzet miatt támogatásra szorulókat.

Helyzetemből adódóan tartottam elemi kötelességemnek és felelősségemnek a szolgálatban való részvételt.

Buzdítom vállalkozótársaimat is: a lehetőségeikhez és erőforrásaikhoz mérten váljanak közösségük alázatos szolgálóivá” – vallja a program egyik önkéntese, Mészáros Attila.

„Az egész világ megmozdult és a #maradjotthon kampány részeként az Otthon segítünk program is gyorsan népszerű lett. Már a meghirdetés első napján érkezett hívás a SZAKC munkatársaihoz.

Nagyon örülünk, hogy az idősek komolyan veszik a felhívást, ami az otthonmaradásuk fontosságára figyelmeztet. Arra buzdítjuk az idősebb generáció képviselőit, hogy bízzanak a fiatalokban és merjenek segítséget kérni!

Több olyan esetünk is volt, amikor az idős személy számára az őt segítő fiatal önkéntesről kiderült, hogy gyermekként ismerte őt egy-egy versmondó versenyről, anyák napi műsorból vagy éppen focitornáról. Büszkék lehetünk a fiataljainkra, ezért kérjük a szépkorúakat, ne féljenek segítséget kérni a bajban” – hangsúlyozta Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója.

A fiatal önkéntesek díjmentesen, az egészségügyi előírásokat szigorúan betartva, a segélyakcióhoz kiállított igazolókártya felmutatásával lépnek kapcsolatba a segítségkérő személlyel a bevásárlás előtt. Átveszik a bevásárlólistát – a félreértések elkerülése végett – valamint az erre szánt összeget, majd házhoz szállítják a kért árucikkeket és elszámolnak a költségekkel.

Ne feledje, munkatársaink az igénylők kéréseit és a segítségkérést naponta 8 és 17 óra között az alábbi két telefonszámon várják: +421 917 539 966 vagy +421 917 345 836.