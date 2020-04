Orosz Örs, a Sine Metu Polgári Társulás elnöke lelkesen kalauzolt végig a gombaszögi pálos monostor romjainak ásatásain. Folyamatos a tervezgetés, a kincsek mentése. Erről beszélgettünk, miközben a járvány miatt be kellett jelentenie, hogy az idei nyári tábor elmarad.

Emlékszel még arra, hogy mikor jöttél erre a varázslatos helyre először?

Tudomást erről a helyről valamikor 14 éves koromban szerezhettem, akkoriban kezdtük a biciklitúrákat. Több éven keresztül eljöttünk a barátaimmal Dunamocsról, a szülőfalumból a jászói nagyszüleimhez. Az honismereti túra volt, jártunk a forrásnál, olvastunk erről a romról, de nem tudtuk, hogy hol van. Bemásztunk a hámorba, amit azóta elbontottak, de nem találtuk meg.

Abban az időben nagyon be volt nőve. Rimaszombati és balogvölgyi civilek kezdték kitakarítani 2006-ban, majd a következő évben kopjafával is megjelölték, de újra benőtte a gaz.

Mi 2015-ben kezdtük komolyabban nézegetni ezt a helyet. Magyarországi támogatást kaptunk arra, hogy a krasznahorkai kempinget megvásároljuk, akkor ott szerveztük a diáktábort tizenegy éven át. Végül az önkormányzat elutasította a telekügyletet és így új helyszínt kerestünk.

Ezek szerint Gombaszög adódott. Az itteni honfoglalásotoknak már öt éve. Közben a barlang környékére átköltözött a diáktábor, de a pálos monostor területében is fantáziát láttatok.

Nagyon megörültünk, amikor a híresztelések ellenére, hogy Gombaszög sem eladó, elkezdhettünk tárgyalni a tulajdonosokkal. Szeretjük a történelmet, egyesületünk tagjai mind ilyen beállítottságúak. A szomszédban a táborok már folytak, ott is elkezdtük az építkezést. Itt pedig vagy két évig néztük a hely pusztulását, míg sikerült rá támogatást szerezni.

A titok nyitja az lehetett, hogy ez az 5 hektárnyi belterület közben magánkézbe került, s a tulajdonos az egészet egyben kívánta eladni. Hogyan oldottátok meg a vásárt?

Szerencsére partnerséget tudtunk kötni néhány vállalkozóval, s egyben meg tudtuk vásárolni a területet. Polgári társulásunkat elsősorban a pálos kolostor romjai érdekelték. Nagy sajnálatomra az egykori hámort akkorra már lerombolta a tulajdonosa, de ott is igyekeztünk segíteni, mert kiderült, hogy az épület is az egykori kolostor köveiből épült. Freskótöredékek is kerültek elő, és sok követ visszahoztunk, hogy majd a revitalizációkor kapjanak újra szerepet.

Pár éve az ásatásokkor a kopjafát is ki kellett emelni, ami idén felújítva újra visszakerülhetett, hirdetve, hogy itt állt egykoron a pálosok monostora. Mit csináltatok még?

Nekünk a tavasz első néhány hete az elmúlt években mindig a kolostorról szól, akkor is, ha nincs ásatás. Idén áprilisban is itt dolgoztunk a Bebek-kempingben. Elkészítettük az ivókutat, átrendeztük a patak medrét és a vízvezetékrendszert, ami korábban a templom szentélyén haladt át. Rönkpadot helyeztünk el az információs tábla mellett. Kiültettünk 73 fát, amit a nemzeti parkkal konzultálva válogattunk össze.

Mik a távolabbi terveitek?

Most még folyamatosan pályázunk, mert bevételt még nem tud termelni a hely. Talán ha egyszer elkészül, esküvőket is lehet itt tartani, na és persze turisztikai látványosság is lehet. Ehhez még fel kell újítani a kúriát is, ahol múzeumot szeretnénk berendezni. Itt mutathatjuk majd be azt a több ezer leletet, ami innen előkerült. Ezek között vannak olyanok is, amelyek a régión áthaladó turisták számára jó lehetőséget kínálnak majd. Már csak annak apropóján is, hogy itt van a barlang is. Szeretnénk ezt a pálos monostort is ráhelyezni a turisztikai térképre. Papíron ez már sikerült, hiszen az új kiadású térképeken már szerepel.

Milyen élmény volt az ásatás? Igazi kincskeresés lehetett.

Fantasztikus tapasztalat volt mindannyiunknak. Az emberek visszajárnak az ásatásra, tavaly legalább 70 ember fordult itt meg, akik legalább egy éjszakát itt töltöttek. Egyetemisták, friss diplomások is kutatnak itt. Volt itt egy hölgy, aki azóta már az esztergomi múzeum igazgatója. Szóval kialakult egy jó csapat, s most már van egy partnerségünk a Kassai Műszaki Egyetemmel. Egyedül a műemlékvédelmi hivatal gördít folyamatosan akadályokat elénk, de most már erre is elég jól fel vagyunk készülve.

Idén milyen munkálatokat terveztek?

Most a karbantartást, a metszetfal takarítását végezzük, feldolgozzuk a leleteket. Idén a földalatti részek konzerválására kaptunk engedélyt. Két éve zajlik a revitalizációs terv engedélyezési folyamata. Arra köteleztek bennünket, hogy egy speciális autorizációval rendelkező főépítészt bízzunk meg. Sikerült is megtalálnunk Ľuboš Kürthy személyében. A restaurátorunk pedig Bazinból Koreň úr. Most már reméljük, hogy amit eltervezett Szabó Krisztián építészünk, s a szakmai közeggel megkonzultáltuk, a műemlékvédelmi szakemberek is jóváhagyják, hogy végre legyen tervünk, ami szerint folyhat a falkonzerválás. Ezt minden várszépítő egyesület maga el tudja végezni. Mi ehhez a Szádvár Egyesülettel vagyunk kapcsolatban.

A munkálatokat és feltárást geotermikus térképek is segítik. Így pontosan tudjátok, hogy mi van a föld alatt.

Az az ambíciónk, hogy az egész területen visszaállítsuk a középkori járószintet, s szeretnénk bemutatni az épület összes falát, az egykori kerítését, védművét, s picit az erőd jellegét is, hiszen az 1500-as években erődként fejezte be pályafutását az épület. Ezért is készítettük el Bebek Ferenc ágyújának a hiteles mását, amit itt helyeztünk el.

További látványosságokat és érdekességeket is terveztek?

Kassa megye támogatásával a monostorromot és kempinget összekötjük egy csaknem kilométeres csúszópályával. Itt, az akácosban lesz a végállomása, s úgymond felkínáljuk az érkezőknek, hogy a történelemben is megmerítkezzenek. Ezért fejlesztjük most az átjárót, amit leköveztünk. Az Andrássyak almáskertjét takarítjuk, ahol tűzhelyek, pihenőhelyek lesznek, a fákon hinták. Tényleg egy könnyed családi programot tudunk majd itt kínálni. Amióta itt vagyunk, majdnem megduplázódott a barlangba látogatók száma is, ez 15 ezer turistát jelent évente. Idén azonban a járványhelyzet nagyon sok tervünket meghiúsítja.

Mi a helyzet a pályázataitokkal és Gombaszögi Nyári Táborral?

Sajnos több helyről leállították a folyósítást, de azért igyekszünk végezni, amit elterveztünk. Még a járvány kitörése előtt terveztük a felvidéki zászlótartót elhelyezni a selmecbányai honvédszobor talapzatán. Ezzel szeretnénk emléket állítani azoknak az aktivistáknak, közéleti szereplőknek, papoknak, tanároknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy száz év után is itt vagyunk. Júniusban felállítjuk, s aki még földet szeretne hozzá küldeni, megteheti. Most kitisztítottuk a Selmecbánya városától ajándékba kapott talpazat köveit. A tábort viszont nem tudjuk idén megrendezni, ez nem olyan esemény, amit későbbre lehetne halasztani, nem működne hidegben vagy kultúrházban, így az már csak 2021-ben valósul meg.