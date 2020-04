Különleges Akusztik adással jelentkezik az M2 Petőfi TV húsvétkor: a Ghymes együttesből ismert Szarka Tamás játszik ezúttal az A38 színpadán.

„Remek volt a hangulat a felvételen, ami nálunk általános, de nem törvényszerű. Itt (is) belefeledkeztünk a muzsikába. Innen gondolom, hogy jól éreztük magunkat és egymást” – kezdte mosolyogva Szarka Tamás, aki azt is elárulta, hogy ugyan a koncerten még nem lesz hallható, de a napokban jelenik meg egy friss, húsvéthoz kötődő szerzeménye.

A húsvéti – még a korlátozások előtt rögzített – Akusztik koncerten a Ghymes legismertebb szerzeményei (Tánc a hóban, Alhambra, Kézfogás) mellett Szarka Tamás „Sósósó“ című szólóalbumának néhány opusa és a grandiózus 2018. augusztus 20-i budapesti tűzijáték dalai is elhangzanak majd.

„A közönségnek üzenem, hogy minden találkozás velük az életünk elemi része – a televíziós is. Ezekben a lehetetlen időkben meg aztán különösen. Öröm ez nekünk, hogy együtt lehetünk. Ha így, hát így. Aztán majd úgy, mindenhogy is. Addig is vigyázzatok magtokra – hogy legyetek nekünk. Mi is vigyázunk magunkra, hogy legyünk Nektek” – tette hozzá a Kossuth-díjas énekes, zeneszerző.

Szarka Tamás és zenekara Akusztik április 12-én 22 órakor a Petőfi Rádióban és április 13-án hétfőn, 22:15-kor az M2 Petőfi TV-n!