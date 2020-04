Ezért is különleges az a 25 perces film, amelyet egy kis dokumentarista csapat készített a Hope Red zenekarról. A „gasztrometálról” is elhíresült formáció februárban mutatta be a Track#2 c. videóklipjét, sőt még a tévében is szerepelt!

„Csak a világsztárokról és a világklasszisokról készülnek ilyen dokumentumfilmek, ezért nagyon hálásak vagyunk Asödöf Kvertznek, hogy csapatával nyomon követte zenekarunkat” – írta a zenekar közösségi oldalán.

A zenekar betekintést enged zárt, gyakran komplexusokkal teli világába, exkluzív mélyinterjúkon keresztül derül ki egyebek mellett, hogy miért nem elég nekik a hathúros gitár, hogy ott voltak-e, ahol lenniük kellett, illetve, hogy mitől olyan kellemesen rockos, de mégsem taszító a zenéjük.

A filmből több kulisszatitok is kiderül a hamarosan megjelenő Album#1 lemezről, a zenekar töretlen munkamoráljáról, a gasztrometál gyakorlati alkalmazásáról és a kreatív közegről, amelyben gyakran popos és mulatós dalok is születnek.

„A nagy dobásunk ezután következik majd” – nyilatkozta név nélkül a zenekar egyik tagja arra a kérdésre, hogy mik a jövőbeli terveik. „Biztatjuk a kedves közönségünket, hogy kövessenek a közösségi média oldalain, mert olyat mutatunk, amilyet még nem láttak” –zárta mondanivalóját.

