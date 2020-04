A nemesradnóti Lidike Pihenőház szellemi műhelyében készülő Muskátli gyermeklap Pósa Lajos nyomdokaiban lát napvilágot. A Benne leszünk a Muskátliban! programsorozat április 9-i napja virtuálisan valósulhatott csak meg.

A Muskátli a közösségi oldalán fogadta a vendégeket egy-egy poszt megosztásával

Százhetven évvel ezelőtt, 1850. április 9-én született Pósa Lajos, a magyar gyermekirodalom megteremtője.

A kerek évfordulóra már hónapok óta készültek a szülőfaluban és környékén, a kijárási tilalom miatt a megemlékezések a virtuális térbe tolódtak, s a közösségi oldalakon valósultak meg.

Az alábbi programokat a nemesradnóti Lidike Pihenőház koordinálta.

A reggeli órákban a Nemesradnóti Református Egyházközség közösségi oldalára Pósa Lajos Reggeli imádság című versét tette fel. A költőnek egész kötetnyi imádsága jelent meg. Az Én Ujságomban is rendszeresen közölt imádságokat. A Muskátliban is külön rovatot tartanak fel az imádságainak. A régi református énekeskönyvbe három éneke is bekerült.

A lelki feltöltődést követően a művészeteké volt a főszerep, a Cakói Alapiskola online kiállítással, a Csillaghúr Zenekar videós könyvbemutatóval, Gábor Emese karantén-kiállításmegnyitóval jelentkezett.

Nem mindennapi gyermekrajz-kiállítással készült a Cakói Alapiskola, mely, mint írják erősen kötődik a költőhöz. Évek óta ápolják iskolájukban a Pósa-hagyományt. Győry Magdolna iskolaigazgató és Szabó Éva rajztanár csodaszép kiállítással lepték meg a közönséget. A kiállítás anyaga benne lesz a Muskátliban is, de a rajzok, meseillusztrációk megtekinthetők ITT is.

A Cakói Alapiskola ügyes kezű kisdiákjai

„Már hónapokkal ezelőtt folyt a tervezgetés, a készülődés iskolánkban is, hogy méltóképpen tisztelegjünk a híres költő, meseíró, lapszerkesztő, dalszerző emléke előtt, aki örök értékű alkotásainak köszönhetően a gyerekek kedvencévé, az akkori Magyarország Pósa bácsijává vált. Iskolánk erős kötődése a költőhöz abból is fakad, hogy a szomszédos faluban, Nemesradnóton született. Az egykori községhez, az ott élő emberekhez, a természethez, az akkori szokásokhoz, életmódhoz kötődnek gyermekkori emlékei, amelyekről a boldogság, a ragaszkodás, a tisztelet és a szeretet hangján ír költeményeiben” – mondta Győry Magdolna.

„A megemlékezést azzal kezdtük, hogy a gyerekek megismerkedtek Pósa Lajos életével és műveivel. Választottak maguknak egy verset, mesét vagy verses mesét, amelyről nagy örömmel egy képet rajzoltak. Tanulni kezdtük a verseket, szerepjátékot, amit nagyon élveztek és várták a fellépést. Aztán hirtelen bizonytalanná vált minden, bezárt az iskola! Az oly szépnek álmodott folytatás fonala megszakadt, ha nem teljes mértékben is. Ám mivel az idő nem állt meg, április 9-e elérkezett, illik megemlékezni” – foglalta össze Szabó Éva.

Az összeállításban azokból a munkákból adtak ízelítőt, amelyek elkészültek, és amelyeket az internet segítségével is meg tudtak mutatni, s e szép kerek évfordulón a gyermekek képzőművészeti alkotásai által állítottak emléket Pósa Lajosnak.

„Színesre sikerült, mint a költő munkássága. A diákok könnyen tudtak választani Pósa bácsi irodalmi kincstárából. Bizonyára a követőink közül is mindenki talál benne egy-két számára kedves vagy kedvenc történetet. Jó szórakozást kívánunk hozzá” – üzenték a felkészítők.

Sás Károly, Csillaghúr Zenekar és Gábor Emese

Pósa Lajos születésének 170. évfordulójára jelentette meg a szerzőpáros, Sás Károly és lánya, Sás Ildikó a Pósa Lajos – Válogatott versek – Csillaghúros dallamok

című könyvet, melybe a költő sok száz verséből válogattak 71-et. Ezekből pedig 15 verset meg is zenésítettek. A dalokat CD formában mellékelték a kiadványhoz, mely a versek és eredeti illusztrációk mellett a megzenésített dalok kottáit is tartalmazza.

„Kívánjuk minden kedves olvasónak, hallgatónak, hogy érintse meg őket is Pósa bácsi színes, érzelemgazdag, csodálatos világa” – mondta Sás Károly.

Az első könyvbemutatóra az eredeti terv szerint Nemesradnóton került volna sor. Itt mutatta volna be először a gödöllői Sás Károly az új könyvét, hogy utána szárnyra keljen a Kárpát-medencében.

A Muskátli oldalon virtuálisan bemutatták a könyvet a Szabad Földben megjelent írással, s az erre az alkalomra készített kisvideókkal, melyeket a Felvidék.ma oldalán is közzétettünk. A szervezők úgy vélik, a könyvpremier ezzel megtörtént.

A megrendeléseket a Felvidéken a Muskátli oldalán vagy a balogvolgy@citromail.hu e-mail címen is szívesen fogadják. S amint lehetséges lesz, mindenkihez eljuttatják, aki szeretne ebből a csodás könyvből.

Ahogyan Gábor Emese képzőművész, a Táltoskönyvek Kiadó vezetőjének mesekönyvei is megrendelhetőek ugyanott. Ő erre az alkalomra karantén-kiállításmegnyitóval készült. A szervezők arra kérték a budakeszi képzőművészt, a gyönyörű Pósa-könyvek illusztrátorát, kalauzolja az érdeklődőket a könyvei és képei között. A Madaraskönyvet választotta, s virtuálisan belelapozott.

Gábor Emese képzőművész is vendége lett volna a Pósa 170-es nemesradnóti ünnepségnek. A kialakult járványhelyzet miatt azonban most csak virtuálisan jelentkezhetett be,

de üzent mindannyiunknak, Pósa Lajos felébredt Csipkerózsika-álmából.

„Százhetven éves lenne a mi Pósa bácsink, akit immár 15 éve próbálunk felébreszteni. Húsz mesekönyvet adtunk ki Pósa Lajossal kapcsolatban. Verseit tematikusan fűztük fel. Gyakorlatilag az egész életem erről szól idáig, és nem fogom soha megbánni.

Elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medencei magyarokkal, akik még szívükön viselik Pósa tanításait, együtt próbáltuk felébreszteni őt, s óriási eredmény, hogy ez sikerült. Kijelentem itt, a nagyközönség előtt, hogy Pósa Lajos felébredt Csipkerózsika-álmából, s itt van velünk, itt csicsereg a madarakban, szavalják a gyermekek az óvodákban, iskolákban, rajzversenyek vannak az emlékére. Már ismerik a könyvtárosok. S ezt magunknak köszönhetjük.

Úgyhogy mosolyog a szívem, s egy perc sem volt kidobott idő, hiszen a családommal rengeteg időt fordítottunk arra, hogy Pósát felkutassuk. Megérte. Egy óriási kincs a magyar nemzetnek” – mondta Gábor Emese.

Legyen áldott Pósa bácsi emléke!

A délutáni órákban sor került a nemesradnóti iskola előtti szobor csendes megkoszorúzására.

Pósa Lajos szobra az egykori Csehszlovákiában az első magyar szobor volt, amelyről lehullott a Felvidéken a lepel, ahogy az akkori kántortanító, Bodon Lajos mondta. A költőről itt mindig is megemlékeztek, szobrát óvták, 1964-ben visszaállították, s rendszeresen koszorúzzák azóta is. Idén sem volt ez másként.

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete a faluban 2002-től dolgozik a költő és munkássága éltetésén. Idén a járványügyi óvintézkedések miatt csupán három tagja vett részt a csendes főhajtáson. Koszorút helyeztek el a Kárpátaljai Credo Együttes, a Táltoskönyvek Kiadó, a Csillaghúr Zenekar, Dinnyés József daltulajdonos, a Cakói Alapiskola, a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete, a Nemesradnóti Református Egyházközség, a Rákóczi Szövetség Gömörben Balogvölgyi Helyi Szervezete és a nemesradnóti Lidike Pihenőház nevében.

Az esti órákban Dinnyés József és a Kárpátaljai Credo Együttes zenélt a Muskátli közösségi oldalán.

Dinnyés József ezt írta: „Radnóton született, de nekem olyan, mintha szegedi lenne, mint én. Pósa Lajos olyan folyóiratot szerkesztett, ami egyszerre szólt a kisdiákhoz, az ifjú urakhoz, a tanítókhoz és a professzorokhoz. Szolgálta a magyar művelődést! Magyarul magyaroknak!”

A Kárpátaljai Credo Verséneklő Együttes legutóbb 2012-ben járt Nemesradnóton. Most újabb évfordulós koncertre készültek a református templomban. Kárpótlásul videóban köszöntötték a Credo és Pósa rajongóit.

Az évfordulóhoz a rimaszombati székhelyű Pósa Lajos Társaság szavalásra buzdító felhívást tett közzé „Szerezz örömet, mondj el egy Pósa-verset” címmel. 170 versposztot, verses mesét rögzítő videót szeretnének megosztani közösségi oldalukon, s arra ösztönöznek mindenkit, hogy otthon olvassanak Pósát. Ez lesz a virtuális csokruk a költő tiszteletére. A jubileumra készülő nagyszabású ünnepi estet őszre halasztották.