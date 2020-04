Sikeres volt az online felvételi és érettségi vizsgák próbatesztelése, jelentette be csütörtökön Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter. A próbatesztelésre szerdán és csütörtökön került sor.

A miniszter szerint 94%-ban volt sikeres a fiatalok csatlakozása a teszteléshez. Hozzátette: az egész vizsga úgy zajlik, hogy egy tanár ül a számítógép előtt, a monitoron pedig három diákot lát. Küld nekik egy online tesztet, melynek kérdéseit úgy állították össze, a válaszadásra szánt időt pedig úgy szabták meg, hogy a vizsgázó ne tudja kikeresni a válaszokat.

Gröhling hozzáfűzte: a tárca arra is keresi a megoldást, hogyan járjanak el azok esetében, akiknek nincs internetes hozzáférésük. Pótterminusokat is fognak biztosítani arra az esetre, ha csődöt mondana a technika.

„Jövő héten fogjuk bemutatni, hogy pontosan hogyan is kerül majd sor a felvételi beszélgetésekre és az érettségikre” – ígérte a tárcavezető.

A Közegészségügyi Hivatal szerdán engedélyezte az érettségi vizsgák és az egyéb záróvizsgák, valamint a középiskolai és egyetemi felvételik megtartását.

Gröhling a döntés bejelentésekor azt kérte az iskolaigazgatóktól, hogy legyenek nyitottak. Kilátásba helyezte, hogy megváltoztatják az érettségi tartalmát és formáját is.

***

Videokonferencia formájában is lehet majd államvizsgát tartani

A kormány csütörtöki ülésén elfogadta az egyetemeket érintő törvénymódosítást, melynek értelmében videokonferencia formájában, tehát a vizsgázók fizikai jelenléte nélkül is megrendezhetik az államvizsgákat, illetve a különböző szakdolgozatok, disszertációk védését.

A kabinet jóváhagyta azt is, hogy a parlament gyorsított eljárásban tárgyalja a szóban forgó törvénymódosítást, amely a világjárvány miatt kihirdetett rendkívüli helyzetre és az állami szervek által elfogadott óvintézkedésekre reagál. Mivel az államvizsgák és védések nyilvánosak, az egyes egyetemeknek biztosítaniuk kell ezek nyilvános közvetítését.

Hasonló szabályok vonatkoznak majd az akadémiai szenátusok és az iskolai önkormányzatok üléseire is. A jogszabály foglalkozik a regionális oktatást érintő problémák megoldásával is, mint a tankönyvek elektronikus változatának biztosítása. Emellett törvénybe foglalja, hogy a nappali tagozatos képzés távoktatás formájában is megvalósulhat, és hogy az alapiskolák felső tagozatának tanulói az egyes tantárgyakból szóbeli értékelést is kaphatnak.

A negyedik osztályban szokásos természeti iskolára szánt anyagi forrásokat az iskolák 2020 végéig használhatják fel. A szakkörökre szánt támogatást más célokra is fordíthatják, amennyiben ezek összefüggenek a válsághelyzettel.