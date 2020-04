Elindult az első szlovákiai magyar online termelői piac a www.termeloipiac.sk oldalon. A járvány okozta piacbezárások miatt óriási kereslet lett a háztáji termékek, a friss zöldség és gyümölcs, valamint a palánták iránt az online térben, mivel épp a szezon kezdetén nem lehetett beszerezni őket. Az ötletgazdát és a kivitelezőt is megkérdeztük. Pikáli Róbert és Asztalos Zoltán bíznak a virtuális piac sikerében, szerintük a járvány lefolyása után is lesz rá kereslet

Asztalos Zoltán, az online alkalmazások fejlesztésével foglalkozó EGM Kft. vezetőjétől megtudtuk, mintegy kéthetes munkát vett igénybe az oldal fejlesztése, amely tegnap estétől bárki számára elérhető.

„Itt bárki létrehozhatja a saját virtuális standját, és azon kínálhatja a saját termékeit. Az oldal lényege, hogy könnyebben egymásra találjanak a vásárlók és a termelők, mint azt egy Facebook-oldalon lehet, és tehermentesítse a termelőket, mivel így könnyebben számon tartható a megrendelés” – magyarázta.

Ez az online-piactér felveszi a rendelést, elérhetővé teszi a vásárló számára a termékeket, melyek közül válogathat. A kézbesítés és a kifizetés már az oldalon kívül történik – tudtuk meg. „A vásárló kézbe fizet a termelőnek, aki kézbe adja az árut. Kettőjük felelőssége, vállalása, hogy minden rendben menjen” – fogalmazott Asztalos Zoltán.

Aki eladni szeretne, annak kilenc pontban nyújtanak segítséget az oldalon, melyek között az első pontban szerepelnek a törvényi feltételek arról, mi minősül háztáji eladásnak, és kire vonatkozik a számla nélküli árusítás lehetősége. Az a termelő, aki ezeknek megfelel, jogosult az oldal használatára. „Amennyiben nem, és ez tudomásunkra jut, akkor nyilván letiltjuk az ilyen eladót, hiszen nem érdekünk a szürkegazdaság támogatása” – nyomatékosította Asztalos Zoltán.

Véleménye szerint annak ellenére is lesz jövője a virtuális piacnak, hogy már ma megnyithattak újra a piacok.

„Egyrészt mert széles az a kör, amely helyi termelőtől szeretne vásárolni helyi termékeket, viszont a piacra már ritkán jár ki” – jegyezte meg. Azért is komoly jövőt jósol a virtuális piacnak, mivel a termelő gyorsan rájön arra, hogy helyben, szinte otthonról el tudja adni az áruját. „Rájön, hogy nem biztos, hogy érdemes eljárnia a trencséni, vagy a pöstyéni piacra, ahogy eddig tette”. Az online értékesítés abban az esetben is tud segíteni, ha a piacok állandó jelleggel nyitva tartanak. „Ugyanaz a termelő, aki a piacon árul, ha felteszi ide a termékét, és itt megrendelik tőle, az az áru a valós piacon is átvehető. Már ekkor is előbbre van, mert tudja, hogy mennyi árut vigyen a piacra, és tudni fogja, hogy mi az, ami biztosan el tud adni” – vélekedett.

Mint megtudtuk, a kézbesítésre is több lehetőség van, ez megegyezés kérdése. Az árakat nem szabályozzák, ki mennyiért kínálja, annyiért adja. A szolgáltatás egyelőre ingyenes az eladók és a vásárlók részére is.

A fejlesztésbe aktívan bevonták Pikáli Róbertet is, aki az azonos nevű nyilvános Facebook-csoport ötletgazdája. „A működést az általa megfogalmazott szempontokat figyelembe véve készítettük” – mondta Asztalos, aki rögtön hozzátette: a virtuális piac nem lehet konkurenciája a csoportnak.

„Adott a lehetőség, hogy a termelő létrehozza online standját, kiposztolja a csoportba. Innen pedig átvezetik a megrendelési felületre. Ez jobb a termelőnek is, a vásárló pedig más termelőnél is körülnézhet és bővítheti a vásárolni kívánt termékek listáját”.

A vásárlás egyébként nagyon egyszerűen zajlik, hasonlóan más online felületekhez, a kívánt terméket a mennyiség kiválasztásával a kosárba kell helyezni. Fizetni már csak az áru átvételekor kell, amely megegyezés alapján történik a termelővel.

Pikáli Róbert megkeresésünkre elmondta, az általa létrehozott Facebook-csoport a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került termelőknek kívánt segíteni, illetve azoknak, akik hazai friss zöldséget, gyümölcsöt, palántákat szerettek volna vásárolni, de a piacok bezárását követően ezt nem tehették meg.

A csoportra nagy igény volt, mi sem jelzi jobban, hogy pár hét alatt közel 5000 tagja lett. „Ennyi tagnál már nagyon nehéz kezelni egy ilyen csoportot, ezért éreztük szükségét egy online-piac megnyitásának, ahol célirányosan, akár helyhez kötötten is lehet keresni, egyszóval átláthatóbbá kellett tenni” – fogalmazott.

Kérdésünkre elmondta, mindent lehet majd vásárolni ezen az oldalon, amit a törvény ilyen formán megengedꓼ ez napról napra bővülni fog. Tehát a zöldség, gyümölcs mellett palántákat, mézet, házi készítésű szirupokat, fűszereket, de gyógynövényből készített termékek is elérhetőek lesznek az oldalon, emellett számítanak élő állat, feldolgozott hústermékek árusításával, és tejtermékekkel is. „Meglepő, de nyugattól keletig nagy az érdeklődés a csallóközi termékek iránt, még Magyarországról is” – árulta el portálunknak Pikáli Róbert.