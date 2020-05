Jó néhány hete a nyilvános rendezvények tilalmát éljük. Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Közösség Házában (BMKH) úgy gondolták, hogy ebben az időszakban sem hagyják program nélkül a közönséget.

Májusban három zenés programmal is megszólították a közönséget úgy, hogy azokat videofelvételeken keresztül közvetítették a nyilvánosság felé.

A májusi programok sorát Abaházi Nagy Lívia operaénekessel nyitották, aki G. Puccini: Lauretta O mio babbino caro áriáját, A csitári hegyek alatt magyar népdalt, és Turandot: Nessun dorma című művét énekelte.

A művésznőt arról kérdeztük, mit jelentett számára ez a fajta – közönség nélküli – fellépés, és milyen üzenetet szeretett volna megfogalmazni azzal, hogy vállalta a felkérést?

„A programra való felkérés a nyilvános rendezvények tilalma alatt a Lorántffy Zsuzsanna Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás elnökétől, Pásztor Istvántól jött. Az éneklés, a zeneművészet számomra a négy fal között is felemelő érzés. De előadóművészként a bezártság, az élő közönség hiánya nem egy ideális helyzet. Így most különösen felemelő, hogy a bezártságban kiszabadult művészetem az éteren keresztül sok emberhez eljuthatott. A BMKH-ban előadott program egy kedveskedés a komolyzenei művészet kedvelőinek, és természetesen az intézmény látogatóinak és közönségének” – nyilatkozta a művésznő.

A májusi programok sora a komolyzene vonalán haladt tovább, és alig pár nap elteltével zenés műsorral emlékeztek meg Lehár Ferenc születésének 150. évfordulójáról.

Az emlékműsorban közreműködött Dégner Lilla, a kassai Thália Színház művésznője is.

A művésznő előadásában a Paganini című operettből: Szép álom szállj a szívemre, a Vig özvegy c. operettből: Vilja dal, a Giuditta c. operettből: Olyan forró ajkamról a csók és a Ciganyszerelem c. operettből: Messze a nagy erdő c. művek hangzottak el. A zeneműveket Balogh Mónika, a Bodrogközi Színjátszók tagja emlékező gondolatai kötötték össze.

A Thália Színház művésznője nem először szerepelt Királyhelmecen. Az év elején nagysikerű, jótékonysági koncertet adott tanítványaival együtt a helyi görög katolikus templomban, és hetente énekórákat tart a művészeti alapiskolában. A Thália Színházban a hatodik évadát töltő művésznő a zenei darabok mellett prózai művekben is szerepel. A kassai Állami Színházban Mozart Figaro házasságában, Barbarina szerepében, és Strauss: Egy éj Velencében, Ciboletta szerepében láthatja, hallhatja őt a közönség.

Szívesen segít, ahol tud, szívesen jótékonykodik, így a felkérést is szívesen vállalta. Sokrétű tevékenysége mellett „Gyerek Szív” címmel a vírusjárvány idején facebook oldalt indított, azzal a céllal, hogy a tanítványait, de a többi gyereket is alkotásra ösztönözze.

Videofelvételeken ének- és zeneműveket, fotókon pedig rajzokat, festményeket kap a gyerekektől, amelyeket mindannyiuk örömére az említett oldalon tesz közzé.

A királyhelmeci programsorozat további gyöngyszeme a „Klasszikusok tinédzserek előadásában” című műsor volt, amelynek keretében Bodrogköz két ifjú tehetsége, Dócs Anna és Alan Gregor Čebreňák mutatkozott be.

A bravúros előadás keretében Rachmaninoff Prelude No.2 Op.3, Liszt Ferenc: Hungarian Rhapsody No.2, Havasi: The storm, majd egy különleges duó hangzott fel, amelyet egy négykezes darab, Hacsaturján: Kardtánca koronázott meg.

A BMKH-ban a Lorántffy Zsuzsanna Bodrogköz Fejlesztésért Társulás és a Királyhelmeci Rákóczi Baráti Köre – Királyhelmec és Vidéke Társulás rendszeresen szervez kulturális programokat, értékes előadásokat, színházi bemutatókat, zenés esteket és emlékműsorokat, valamint igény szerint helyet biztosítanak szavalóversenyeknek és egyéb programoknak is.

Az elmúlt évben hónapról-hónapra szervezték az érdekes programokat, és az idei évet is tartalmas programsorozattal kezdték.

Januárban Csorba László történészt, egyetemi tanárt látták vendégül, az „Akitől az amerikai elnökök is tanultak … – Kossuth a szabadságról és demokráciáról” című előadás keretében, amelyben a bodroghalmi Halom Dalkör is fellépett.

Sor került egy hatrészes vetített, képes előadássorozatra is, dr. Reisinger János irodalomtörténésszel, „A Biblia a képzőművészetben” címmel. A Magyar Kultúra Napja alkalmából, a budapesti Nemzeti Színház előadására került sor, Fedák Sári címmel, majd Szűcs Nelli színművész önálló estjének örülhettek a bodrogköziek.

Februárban Szunyog Zsuzsa, királyhelmeci születésű dalszerző-énekes bensőséges hangvételű koncerttel szórakoztatta a közönséget Gólya Márton cimbalom kíséretében, majd márciusban a Nagy ENZOE Zoltán által elkészített Bodrogközi írók és költők arcképcsarnokának a megnyitójára került sor Abaházi Nagy Lívia, Nehéz Károly és Romhányi Róbert előadóművészek közreműködésével, a „Magyarok szép hazája” zenés est keretében.

Remélhetőleg az év további részében, immár közönség előtt további érdekes programokra kerül sor Királyhelmecen, a Bodrogközi Magyar Közösség Házában.