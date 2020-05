Marek Krajčí egészségügy-miniszter szerint Szlovákia-szerte sikerült ellenőrzés alá vonni a koronavírus-járványt. Ezt azon a sajtótájékoztatón közölte, melyet a Túrócszentmártoni Egyetemi Oktatókórházban tett látogatása alkalmából adott.

Az egészségügyi tárca vezetője az aktuális szlovákiai járványügyi helyzetre utalva kifejtette, hogy a vírust hatékony megelőző és higiéniai intézkedésekkel többé-kevésbé teljesen kiiktattuk, viszont a csatát még nem nyertük meg. Figyelmeztetett, hogy a vírus továbbra is jelen van az országban, terjedését azonban lényegesen sikerült visszaszorítani.

„Amennyiben az emberek továbbra is felelősségteljesen viselkednek, remélem, hogy ez a kedvező állapot fenntartható lesz“ – tette hozzá, figyelmeztetve, hogy a második hullám veszélye továbbra is fennáll, ezért a járványellenes intézkedések várhatóan érvényben maradnak az oltóanyag kifejlesztéséig.

Krajčí értékelte a Túrócszentmártoni Egyetemi Oktatókórház felkészültségét is. „A kórház nagyon jól felkészült a világjárványra és példásan megbirkózott a feladattal” – mondta.

Hozzátette még, hogy az intézmény élenjáró a szlovákiai egészségügyi ellátásban és május 11-től teljes kapacitással megkezdi a járvány miatt elhalasztott műtétek végzését. Ennek azért is komoly a jelentősége, mivel az egészségügy-miniszter szerint nyugtalanítóak azok a betegek részéről érkező panaszok, melyek arra vonatkoznak, hogy a járványra való hivatkozással nem részesültek egészségügyi ellátásban. Hangsúlyozta, hogy az alkotmány által is biztosított egészségügyi ellátásra való jog járvány idején is érvényes.

Ami az aktuális szlovákiai járványügyi helyzetet illeti, az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) weboldalán közzétett adatok szerint szombaton 1 488 vizsgált esetből mindössze két új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Szlovákiában.

A frissen regisztrált fertőzöttek nők, mindketten a Privigyei járásból származnak. A gyógyultak száma is kedvezően alakult – a tegnapi nap folyamán újabb 22 személyt nyilvánítottak egészségesnek, így Szlovákiában már 941-en épültek fel a betegségből. Halálozás nem történt, a koronavírusban elhunyt betegek száma 26 maradt.

Igor Matovič kormányfő azonban Ján Mikas tiszti főorvossal együtt ugyancsak óvatosságra és a megelőzés fontosságára intett.

Mint mondta, becslések szerint ugyanis jelenleg országszerte 1600-4000 koronavírussal fertőzött személy lehet, akiről nem tudni, hogy beteg, mert nem tesztelték és semmilyen betegségre utaló tünetei nincsenek.

Továbbra is érvényben marad hát a szájmaszk kötelező viselése és a nem egy háztartásban élők nyilvános gyülekezésének tilalma.

