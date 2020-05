A nemesradnóti Lidike Pihenőház szellemi műhelyében készült Muskátli hatodik évfolyamának 9. számában is számos érdekes olvasnivalót nyújt a www.szozat.org oldalon. A szebbnél szebb versikék, mesék Pósa Lajos költő, szerkesztő szülőfalujából szállnak továbbra is a jó gyermekekhez és az örök gyermekekhez. A tartalomból:

A Hónapvers rovatban Herman Ottóné: Falusi reggel című verse olvasható. S mint kiderül, Nemesradnóton már rég nincs ló. Az utolsó tehenet 2018-ig tartotta id. Pósa Dénes, a fotó 2017-ben az utolsó itteni borjazáskor készült. Aprójószág szerencsére még napjainkban is több portánál van, szép kakasokat, tyúkokat, kacsákat láthatunk az udvarokon. A Lidike Pihenőház kertjéből pedig liba is üdvözli az erre jövőket.

Az Emlékezés rovatban terjedelmes összeállításban Lőrincz Sarolta Aranka állandó szerzőnk ajánlásával Csukás László írása olvasható az 1. világháborúban elsüllyesztett SMS Szent István csatahajóról, gazdag képanyaggal. Ezek olyan képdokumentumok, amelyek eddig így együtt még sehol sem jelentek meg. Reméljük, hogy ezzel is egy jelentős, magyar történelemmel kapcsolatos fontos értéket mentettünk, s könnyebben kutathatóvá tettük a témát az iránta érdeklődők számára.

Újra visszapillantunk Pósa Lajos születésének 170. évfordulójára, s ezúttal a Gömörországot ajánljuk.

A Valósmese rovatban utazásra hívjuk kedves Olvasóinkat. Előbb egy nagyon régi utat idézünk fel, amikor Pósa Lajost az édesanyja meglátogatta Budapesten. Ezt az eseményt Az Én Ujságom versben örökítette meg.

S a vers után értesülhetünk egy másfajta utazásról, amikor Nemesradnóton tett látogatást Pósa Zoltán, író, költő.

Mivel idén a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések miatt a szokásos anyák napi ünnepségünk is elmaradt, ezért a 2014-es ünnepség képsoraival emlékezünk. Akkor nagy pompával és sok-sok élménnyel töltöttük a napot. Erről Pósa Zoltán költő barátunk számolt be annak idején a Felvidék.ma oldalán. Ez alkalomból pedig meggyőztük, hogy a Muskátli olvasóit is örvendeztesse meg egy-egy írásával. Már be is küldte új írását, amit az Imádság rovatunkban olvashattok.

Idén természetesen Pósa Lajos édesanyja, Marcsa néni sírját rendbe tettük, s kék nefelejccsel ültettük be. Szűk körben megkoszorúztuk a fejfát. Az anyák napi ünnepségek sorozatát a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete 2002-től rendezi meg. Ahogy mondani szokás, felnőttkorba lépett, lassan megérik rá, hogy fokozatosan átszervezzük a megemlékezést.

Már készülünk Trianon 100. évfordulójára is. Ez alkalomból a Muskátliban is olvashattok két felhívást.

A Rákóczi Szövetség létrehozott egy virtuális időkapszulát, Magyar vagyok 2020 elnevezéssel annak érdekében, hogy üzenjünk a jövő magyarjainak és fogjuk össze, öleljük át virtuálisan a magyarságot, hitet adva a megmaradásnak. A www.magyarvagyok2020.hu oldalon 2020. június 4-ig mindenki elhelyezheti „Magyar vagyok…” kezdetű videó-, hang-, vagy szöveges üzenetét.

A másik pedig a Pro Kalondiensis Polgári Társulás felhívása. Már jelentkeztek az első fecskék, érkeznek a csatlakozási szándékok, felajánlások és a kérdések is a zaszloanya@gmail.com e-mail címre. Az egyesületnek a Szövetség a Közös Célokért és a Rákóczi Szövetség vezetői is jelezték segítő szándékukat, ami megtiszteltetés mind a szervezők, mind pedig a majdani résztvevők számára. Arra kérik a Palócföldön, de az egész Kárpát-hazában, sőt az azon kívül élő magyar lányokat, asszonyokat, hogy adományozzanak egy darab anyagot a zászlóhoz. A szövetanyag lehet egy ing, vagy bármilyen ruhadarab, de egy régi abrosz, vagy egyéb olyan anyag a nagyszülők hagyatékából is akár, amelyhez kötődik egy családi történet vagy emlék. Az első adományozó már postázta a szervezetnek (Pro Kalondiensis PT 98531 Kalonda, Železničná / Vasút u. 1., Szlovákia) az adományát, a Szent Korona falujából, Ipolybalogról Lőrincz Sarolta Aranka egy száz éve szőtt ingválldarabot.

A Muskátli állandó szerzője, Lőrincz Sarolta Aranka az Irodalom rovatot vezeti. Haza a senki földjén című könyve nyomtatásban is megjelent. Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe. Megrendelhető a lorinczas@gmail.com e-mail címen. Igaz, régi palóc történeteket mesél az új nemzedék számára. Ebből fogadjátok most szeretettel a májusi népszokásokkal és a pünkösddel foglalkozó fejezeteket.

Itt olvashatjátok Lőrincz Sarolta Aranka Életfa és Nagyi című versét is.

Pósa bácsi tarsolyából ezúttal Pósa Lajos A fényképész bácsinál című verse került elő, nem véletlenül. Ezzel a versikével szeretnénk kedvet csinálni a Csemadok és a Felvidéki Magyar Értéktár új pályázati felhívásához. Ugyanis most képeket gyűjtünk, s a Balogvölgyi Tájegységi Értéktár Bizottság is csatlakozott a munkához. A régi fotókat a völgyből a hozzá tartozó leírással a balogvolgy@citromail.hu e-mail címre várjuk, s mi feltöltjük az adatbázisba, közkincsé tesszük.

Az Imádság rovat ebben a hónapban különleges. Pósa Zoltán Hogyan lettem hívő keresztyén? című írását olvashatjátok. S azon a helyen engedtessék meg, hogy a Megemlékezés rovatban közölt egykori íráshoz a vonatkozó és említett családtagokat elhelyezzük egy egyenesági családfában, majd pedig kicsit közelebbről bemutassuk Pósa Zoltán író-költőt, akit megnyertünk arra, hogy a Muskátliban is szóljon az Olvasókhoz.

A Természet rovatban folytatjuk Pósa Lajos Arany ABC sorozatát, annak is az N, Ny, Ó, P betűkhöz tartozó verseivel.

A Muskátli 2020. évi májusi számát a Szózat mellékleteként ITT érhetitek el.

Hasznos időtöltést, jó kikapcsolódást kívánunk!