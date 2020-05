Részben a koronavírus-járvány miatti helyzetre reagálva alig pár napja a legnagyobb közösségi oldalon megjelent a palóc kistermelői piactér csoport, mely a háztáji termékek adásvételére összpontosít a Palócföldön vonzásában. Mint ahogy az mottójukként olvasható: „A helyi termékek vásárlásával a saját környezetünket támogatjuk!”

Számos hasonló oldal mintájára a Palócföldre, ezen belül az Ipoly mentére összpontosít, emellett a lévai és a zselízi régió háztáji kistermelőinek is teret enged az online piactér.

„Palócföldön lakom, innen ered a megnevezés is. Több hétnyi háttérmunka után április utolsó napjaiban jelent meg a csoport. Alig két nap alatt máris 120 tagunk van”

– nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Jámbor Mónika, a palóc kistermelői piactér adminisztrátora.

Mint a közösségi oldalon olvasható: kistermelői áruként növényi eredetű termékek, növényi eredetű feldolgozott termékek, állati eredetű termékek, natúr kozmetikai termékek, saját készítésű kézműves termékek és egyéb saját készítésű ételek (sütemények, sósak, torták) árucseréjére szolgál.

„A cél tehát a saját régió kistermelőinek és kézműveseinek segítése, hogy tőlük rendeljenek az emberek” – hangsúlyozta. Mint hozzátette, sajnos kistérségben élve sem igazán ismerjük a helyi háztáji termelőket. A közösségi oldal bemutatkozási lehetőségként is használható.

Vásároljunk a saját régiónkban élő és dolgozó termelőktől, kézművesektől, mert ezzel segítjük a régió fejlődését

– szögezte le Jámbor Mónika.

A csoportba folyamatosan kérik a felvételt. Számos termelő már be is mutatta portékáit. Az online piactér kezdeti kínálata is igen gazdag. Többek között saját készítésű süteményeket, élő nyulakat, kovásszal készült pékárukat is kínálnak.

A közösségi oldalon egymásra talál a vevő és az eladó. A megkeresés után a vásárlás lehetőségeit már maguk intézik a felek. Természetes alapanyagokból, háztáji és saját készítésű árucikkek jelennek meg a felületen. A hirdetések magyar nyelvűek.

„Mi így kutatjuk fel a termelőket az ipolysági, zselízi és lévai régióban”

– zárta mondandóját az online piactér adminisztrátora.

A palóc kistermelői piactér megtalálható a közösségi hálón ITT.