Szlovákia azon országok közé tartozik, amelyekben nem hoztak túl szigorú intézkedéseket a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására. Ugyanakkor az Európai Unióban (EU) az elsők között vezettük be a korlátozásokat és a kötelező szájmaszkviselést – derül ki a Közpolitikai Központ (CVP) tanulmányából, amely az EU-országok, Norvégia, az Egyesült Királyság és Svájc járványügyi intézkedéseit hasonlította össze. A határvédelmi intézkedéseket tekintve azonban a szlovákiak a legszigorúbb kategóriába tartoznak.

„Számos ország szigorú kijárási korlátozásokat vezetett be, ami azt jelenti, hogy az emberek csak meghatározott céllal hagyhatják el a lakásukat, például ha bevásárolni vagy munkába kell menniük” – mondta Juraj Draxler, a központ vezetője. Hozzátette, sok ország ennél is szigorúbb járványügyi intézkedéseket hozott, például csak aláírt hivatalos engedéllyel és meghatározott céllal lehet elhagyni a lakást. Olaszországon és Spanyolországon kívül ilyen szigorú intézkedéseket vezetett be Ciprus és Románia is, ahol nem olyan súlyos a járványhelyzet.

A határvédelmi intézkedéseket tekintve a szlovákiaiak a legszigorúbb kategóriába tartoznak, ami azt jelenti, hogy a külföldről hazatérő állampolgárokat kötelező hatósági karanténba helyezik.

„A hatósági karantént valószínűleg felül kell vizsgálni. Nem kellene nagyobb erőfeszítés ahhoz, hogy humánusabb legyen a rendszer” – mondta Jakub Dovčík, a tanulmány társszerzője. Azt is megjegyezte, hogy