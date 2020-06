Sokaknak a meghatottságtól könnyek gyűltek a szemébe, hogy újra egységet alkotnak egy rég szétrombolt emlékmű darabjai. Többféle elképzelés is volt, hogy mit lehetne kezdeni a selmecbányai honvédszobor talapzatával, amit 1933-ban láthattak utoljára egyben.

A lehető legjobb újrahasznosulására lelt Gombaszögön a leendő ereklyezászló-tartó talapzataként, amelyet a Bebek-kemping közepén helyeztek el Szabó Krisztián alsópokorágyi építész látványterve alapján. A fiatal építésszel május 31-én, a talapzat összeállításakor beszélgettünk.

Több órán át tartó gondos mérést, illesztést vett igénybe, hogy az egykori fúgaelemek is szépen illeszkedjenek. Milyen érzések fogalmazódtak meg közben benned?

Trianonnal kapcsolatban bennem nincsenek negatív érzések. Ahogyan pár éve a magyar kormány is megfogalmazta, június 4-e a nemzeti összetartozás napja, én osztozom ebben. S jó látni, hogy például az őrtüzek valóban összeérnek. Pokorágyon is készülünk tűzgyújtásra, ezt egész Rimaszombat és környéke magáénak érezheti majd.

A zászlótartó tervezési folyamata hogyan állt össze?

Ma öntöttvas zászlórudakat már nem igazán csinálnak, csak alumíniumból van választék, s az nem lett volna méltó ehhez a helyhez. Ezért jobban szét kellett néznünk, mindenképpen vasat és egyedit szerettünk volna. Azért is, mert itt vagyunk az Andrássyak vasöntödéjének a szomszédságában. A végén díszes talapzat is kerül az aljára, hogy stabilizálja a zászlórudat, sőt, dinamikát is ad neki.

Hány méteres lesz az emlékmű?

Maga a zászlórúd 8 méteres, ehhez jön a talpazat, ami 2,5 méter, összességében tíz és fél méter lesz. És itt is van egy jelkép. A talapzat ki van emelve, egy töltésre épült, ahogyan Selmecbányán is állt egykor. Ugyanakkor még azt is szimbolizálja, hogy amikor a királyt megválasztották, mindig ilyen földhalmot hordtak össze, amelyre fellovagolt, s négy irányba vágott a kardjával, hogy minden irányból védi a hazát.

A föld összehordása ezúttal is megvalósult. A földgyűjtésbe magad is bekapcsolódtál?

Igen, adódott, hogy a talapzat közepe üreges, s abba időkapszulát lehet elhelyezni. Az összegyűjtött földminták ebbe kerültek. Így vált ereklyéssé a zászlótartó. S így szimbolikusan megteremtjük az egységet. A felhívás szerint a Sine Metu társulás a Felvidék minden magyarlakta településéről gyűjtött földet, ehhez én is igyekeztem csatlakozni. Egyfajta honismereti túra is volt.

Gombaszögön egyéb építményeket is terveztél?

Itt a Bebek-kempingben, a kolostor szomszédságában a harangláb is az én ötleteim alapján készült. A felső, Andrássy-kempingben pedig először a faházak lecserélésével kezdtük. A legelső a vizesblokk volt, amit építettünk. Cakóból hoztuk el a pajtát, amit Pajtaszínházként építettünk újra. Terveztem még egy belépőpavilont, kilátót és a régi kocsma helyére egy új vendéglőt is. Schmith Tamással együtt pedig a Gömöri-házat és az Andrássy-kúriát terveztük, ez utóbbiban múzeumot terveznek létrehozni.

Egyszóval sok érdekesség várható még itt…