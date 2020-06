Bár a járványügyi helyzet miatt idén tavasszal elmaradt a Duna-parti város egyik legnagyobb rendezvénye, a Komáromi Napok és valószínűleg az őszi Borkorzóra sem kerül sor az idén, ám a Komáromi Nyár elnevezésű rendezvénysorozatot megszervezzük – közölte ma Keszegh Béla polgármester.

A városházán tartott mai sajtótájékoztatón jelen volt a rendezvény megálmodója, Kovács Dávid képviselő, Ferenczi Zsolt főszervező, Klemen Terézia, a nyolcadik évadjába lépő Lehár Nyár főszervezője, és Jozef Černek, a Matica Slovenská igazgatója.

„A város és a vállalkozók együttműködésének köszönhetően valósulhatnak meg Komáromban a júniustól augusztus végéig tartó szórakoztató és kulturális programok” – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, természetesen ügyelve a közegészségügyi előírások betartására. Rámutatott: mivel a nyáron a régió szinte összes nagy kulturális, borászati és gasztronómiai rendezvénye elmarad, ezért fokozottan fontos, hogy a járási székhelyen megtartsák a gazdag programkínálattal rendelkező eseménysorozatot.

Fontos szempont a helyi vállalkozók, előadóművészek támogatása

„Az elmúlt hónapok megpróbáltatásait követően rendkívül fontos, hogy a mi régiónkban is a lehető leggyorsabban felélénküljön a gazdaság és újra pezsegjen az élet. A több hónapos karantén után ugyanis nem csak az emberek szeretnének egy élhetőbb várost, hanem a helyi vállalkozások és előadók számára is fontos, hogy az élet ismét visszatérjen a régi medrébe. A nyár közeledtével pedig ebben kulcsszerepe van a turizmus, a vendéglátóipar és a kulturális élet visszaállításának is”

– hangsúlyozta Keszegh Béla.

A hetedik évadjába lépő Komáromi Nyár elnevezésű programsorozat az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend a város lakosai körében. A nyári hónapok alatt városszerte megrendezett programokat magába foglaló projekt minden generációnak szól, célja a város kulturális életének és turizmusának támogatása, valamint egységesítése. „Tavaly már több mint 50 programlehetőséget foglalt magába, az éjszakai erődtúrától kezdve a bábjátékokon át egészen a jazz koncertekig” – fogalmazott Kovács Dávid városi képviselő, aki a kezdetektől támogatta és szervezte a rendezvényt.

Bor, kulináris élvezetek és zene Komárom történelmi helyszínein

„A programjaink kialakítása során fontos szempont volt, hogy a helyi előadóművészeket, kézműveseket és például a borászokat is támogassuk” – nyomatékosította Ferenczi Zsolt, főszervező. A VI. Bástyában található WineGarden borozó teraszán például nyár végéig minden szombat este helyi zenészek koncertjei tekinthetők majd meg önkéntes belépővel, péntekenként pedig a „Borászok a pult mögött” program keretein belül a régió egy-egy kiemelkedő borásza lesz jelen és tart évjáratkóstolót a boraiból – számolt be a 6,7 hektáron elterülő VI. Bástyában megrendezésre kerülő programokról. A „Borászok a bástyák felett” eseményen a 15 helyi borászat mellett a Dunamente termelői piac is kínálja majd portékáit július második hétvégéjén – tudtuk meg. Megrendezik a„Kulináris élmények a bástyák alatt” elnevezésű tematikus esteket is, amelyeken meghívott séfek készítik majd el nem csak Csallóköz, hanem Erdély ízeit.

Lehár Ferenc szülővárosában ez az év róla is szól

Klemen Terézia a Lehár Ferenc Polgári Társulás elnöke is beszámolt a nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Lehár Nyár programjairól, melyek az elmúlt években bázisát adták a Komáromi Nyár programsorozat belvárosi eseményeinek. Mint mondta,

Lehár Ferenc születésének 150.évfordulójának évében július eleje és augusztus vége között kilenc vasárnap esti koncertet rendeznek a legkülönbözőbb zenei irányzatok felvonultatásával.

Július első vasárnapján fellép a somorjai Varkocs zenekar, mely a felvidéki népcsoportok dorombos emlékeit dolgozza fel sajátos Hooligan Folk stílusban. Ezt követő vasárnap fellép a Deja Vu zenekar és Alex Strieženec, majd a harmadik júliusi vasárnapon Nógrád hangjai lépnek fel – a Galáris énekegyüttes és a File banda Losoncról. A hónap utolsó vasárnapján Göbő Anna és Sándor lépnek fel a komáromi Klapka téren. Az augusztus Borbély Károllyal és a Retro Boys-zal indul, a második vasárnapon Ifj. Botló János koncerthegedűs és Szemi Tóth István lépnek fel. Augusztus 16-án Emmer Péter koncertjét, 23-án a dél-komáromi Ördöngős Népzenetanoda előadását hallgathatják meg az érdeklődők. A Lehár Nyár zárókoncertjére augusztus 30-án kerül sor egy operettest keretében. Klemen Terézia elmondta, az eredetileg június végére tervezett cseh, szlovák, magyar katonazenekari találkozót szeptember 27-án rendezik meg. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy, hogy a Duna Menti Múzeummal közösen szervezett Lehár 150 címmel megjelenő könyv bemutatójára október 16-án kerül sor.

Le kell győzni az emberek félelmét

Jozef Černek, a komáromi Matica Slovenská igazgatója megjegyezte, le kell győzni az emberek félelmét. Mint mondta, a népszerű musicaljeiket több alkalommal is színpadra tűzték a nagy érdeklődésre való tekintettel. Most viszont gond megtölteni ötven emberrel egy-egy előadást, mivel aggódnak, félnek még az emberek. A Rebeli néptánccsoport és a Dramaťák színjátszó csoport terveivel kapcsolatban úgy fogalmazott, a külföldi turnéik helyett az itthoni közönséget szeretnék szórakoztatni, közel 30 fellépést terveznek a nyárra (részletek a www.dramatak.eu és a www.rebeli.sk oldalakon). Černek beszámolt arról is, különös gondot fordítanak a város turisztikai népszerűsítésére. Székházukban 50 szlovákiai település kulturális és turisztikai munkatársait látják vendégül három napra, mely idő alatt bemutatják a vendégeknek a város nevezetességeit.