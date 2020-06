A COVID-19 járvány a fodrászok életét is megkeserítette. Jó két hónapig zárva tartottak a fodrászszalonok, s még most, a vészhelyzet feloldásával sem egyszerű az életük. Minden vendég után fertőtleníteni kell, sőt máig kötelező a szájmaszk és más biztonsági eszközök viselése.

„De kérdem én, hogy igazítsak meg egy szakállt, ha a vendég szájmaszkot visel?” – kérdezi Lázár Dani, aki leérettségizvén már több mint egy éve egy fodrászszalonban dolgozik, s a régióban ő az egyedüli, aki hajtetkót készít.

A kereslet nagy, még a járványidőszak idején is a közösségi oldalán naponta jöttek az üzenetek, s a kérések. De számára a biztonság volt a legfontosabb, s nem állt kötélnek.

Mára kilenc vendég van előjegyezve, hét férfi és két nő. „Előbb a férfiakkal végzek, ami gyorsabban megy, délutánra maradnak a hölgyek, akik jóval több időt igényelnek” – mondja kora reggeli találkozónk elején Lázár Dani, akivel jól ismerjük egymást, hiszen az elmúlt években számos hazai fodrászversenyen remekelt, s több magyarországi versenyre is eljutott. Dani a Rimaszombati Magán Szakközépiskola fodrász szakán végzett, majd Tornalján érettségizett le.

„Már csak a főiskola hiányzik, de egyrészt valahogy félek tőle, másrészt nagyon sokat dolgozom” – mondja Dani, aki mivel rimaszombati, sokszor a hivatalos munkaidőn kívül is bent van a műhelyben, mivel vannak vendégei, akik csak akkor érnek rá, de ha kell, a szombatjait is feláldozza. Főleg egy lakodalom vagy születésnapi buli előtt jelentkeznek, mert szeretnének egy gyors frizuraigazítást.

Dani az iskola elvégzése után kapott felkérést az iskola újonnan nyílt szalonjába, ahol két kolléganőjével dolgozik együtt.

A helyiségben van egy, a központi helyiségtől elválasztott terem, ezt kapta ő, s nagyon hálás, hogy nyugodt körülmények között fogadhatja a vendégeket. Vele együtt dolgoznak a gyakornokok is, hiszen a műhely egyúttal az iskola gyakorlóterepe is.

„Boldog voltam, hogy ismét kinyitottunk, de nagyon hiányoznak a gyakornokok, s leghamarabb már csak ősszel számíthatok rájuk” – meséli Dani, aki szerint

nagyon fontos, hogy az iskola nemcsak kitanítja a diákjait, hanem munkát is biztosít a számukra. A tulajdonos nagyon figyel az iskolára, ahogy a fodrászműhelyre is.

Hetente bejön szétnézni, biztosítja a munkához szükséges alapanyagokat, de törődik az alkalmazottak továbbképzésével is. Dani is több magyarországi továbbképzésen vett részt az elmúlt évben, legutóbb Budapesten volt egy szakmai műhelyoktatáson, de ha már ott jártak, megismerkedett Budapesttel is.

A hajtetkó a menő

A szalon mind női, mind férfivendégeket fogad, s míg két kolléganőjéhez elsősorban hölgyek látogatnak, nála az erősebb nem képviselői vannak többségben. Ennek megvan a maga speciális oka, ugyanis Dani egyedül a régióban készít hajtetkót. Ez a kor legújabb őrülete, főleg a cigány fiatalok körében rendkívül népszerű, s mivel egy hajtetkó jó két hétig tart ki (hisz a haj gyorsan megnő), így vannak állandó ügyfelei.

„Hétfőn elkészül a tetkó, s pénteken már hívnak, hogy kérnek egy újabb időpontot” – mondja Dani, akinek azért nincs ellenére ez a nagy népszerűség, de gyorsan hozzáteszi, nem szeretné a hölgyvendégeit sem elhanyagolni, elsősorban hölgyfodrásznak tartja magát.

Az új őrület Törökországból érkezett hozzánk, s egyre többen hódolnak neki.

Nullás géppel nyírja meg a hajat a tarkó fölött a fül magasságában, s aztán jöhet a hajtetkó. Különböző minták kerülnek a fejre, lehet az egy csillag, de sokszor speciális elképzelésekkel érkeznek. A Magán Konzervatórium diákjai között népszerű például a violinkulcs feltetoválása, volt már olyan is, aki fényképezőgépet akart magának tetováltatni, hogy ország-világ lássa, milyen hobbinak hódol. Sokszor előre lerajzolja az egyes mintákat, de előfordul az is, hogy a világhálóról választanak mintát. Nem minden fejen áll persze jól a hajtetkó, ilyenkor figyelmezteti is a vendégeit. De mindig a vendég akarata a döntő.

Mivel ő maga is cigány, a roma gyerekek könnyebben szót értenek vele, s mint hozzáteszi, nem egyszerű munkáról van szó, a hajtetkó elkészítése sok türelmet és persze kézügyességet követel. Nem véletlen, hogy sokkal több férfi fordul meg a szalonban, ugyanis manapság mintha a férfiak sokkal többet adnának magukra, nem egy olyan vendége van, aki hetente legalább egyszer eljön haj-, bajusz- vagy szakállápolásra.

A hölgyvendégeket sem szeretné hanyagolni

A hajtetkók készítése mellett nem szeretne megfeledkezni a hölgyekről sem, egy-egy konty elkészítése számára még mindig a szakmai tevékenység csúcsát jelenti. „Egy-egy női frizura elkészítése sokkal több munkát és időt igényel, mint egy férfié, ezért a hölgyeket lehetőség szerint délutánra vagy a hétvégére hagyom” – mondja Dani, s már ecseteli is egy-egy hölgyfrizura elkészítésének legfontosabb teendőit. Sokan kérnek melírt vagy hajfestést, ilyenkor mindig figyelmezteti a vendégeit, hogy minden vegyszer felvitele a haj károsodásával járhat. A szalon többféle hajápoló termékcsaládot kínál, vannak drágábbak, de olcsóbbak is azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak a drágább termékcsaládokat. „De ebben az esetben is szeretnénk maximálisan kielégíteni a vendég igényeit” – mondja Dani, aki a sok-sok vendég mellett nem szeretne lemondani a versenyekről sem, s az elkövetkező hónapokban több verseny is bekerült már a naptárába.

S egy fodrász esetében önkéntelenül is adódik a kérdés, az ő haját vajon ki igazítja. „Természetesen a kolléganőim, az egyetlen szépséghibája a dolognak az, hogy nincs, aki a hajtetkómat elkészítse” – válaszolja Dani, aki szinte futtában köszön el, hisz csörög a mobilja, az első vendég már türelmetlenül várja a szalon ajtajában.