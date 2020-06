Június végétől új, izgalmas sorozatokkal várja a képernyők elé a kicsiket és a nagyokat az M2 Gyerekcsatorna.

Június 27-től indul a Gofri, a csodakutya, amelynek főhősei a frissen egyesült, immáron négy tagot számláló Brooklyn-Bells család és a meglepetésszerűen talált beszélő kutya, Gofri. Ugyan eleinte nem szeretnék megtartani a rosszcsont kiskutyát, Evie-t kivéve, ám lassan a szívükhöz nő és a család szerves része lesz a különleges képességgel rendelkező kutyus. Ennek a szomszéd, Mrs. Hobbs azonban nem örül maradéktalanul. Igaz, a csintalan Gofri is mindent elkövet, hogy borsot törjön az asszony orra alá. Ám Mrs. Hobbst sem kell félteni: különböző módszerekkel próbálja távol tartani a kis ördögöt magától és szeretett macskájától, George-tól. Az, hogy végül sikerül-e megszerettetnie magát Gofrinak a morcos hölggyel, hétvégenként 13.05-től kiderül.

Szintén most szombaton veszi kezdetét a Botcsinálta boszi című angol gyerekfilmsorozat, amely a kicsit nagyobbakat szólítja meg. Mildred Hubble történetét követhetjük végig, ahogy a látszólag átlagos angol kislány élete egyszer csak fenekestül felfordul, mikor egy seprű és egy Maud Spellbody nevű boszorkány landol az erkélyükön. Ezt követően Mildred beiratkozik a Cackle Akadémiára, ahol a leendő boszorkányok tanulnak, de a kérdés végig ott lebeg a feje felett, vajon közéjük tartozik-e? Igazi boszi? A szorgalmas kislány mindent megtesz, mégis úgy tűnik, ő a legügyetlenebb. A Botcsinálta boszi varázslatait hétvégente 13.45 perckor láthatják az érdeklődők június 27-től.

Június 30-án, kedden egy korhatár nélküli sorozat, a Kis kedvencek kalandjai kezdődik, amely egy csodálatos játszótérre repít, ahol Bonbon cica, Díva kacsa, Pió béka, Cilinder nyúl és Anonimusz, a kiscsibe él. Az öt jó barát még csak most ismerkedik a környezetével, az érzelmeikkel és a szabályok betartásával. Ebben segítségükre van a bölcs fa, hozzá mindig lehet fordulni egy jó tanácsért vagy megoldásért, ám olyan is van, hogy ő figyelmezteti a barátokat, ha tévútra tévednek. A játszótéren kívül is van egy felfedezésre váró világ, ahova ők nem mehetnek, ám kíváncsiságuk néha erősebb. A Kis kedvencek kalandjait hétköznaponként 19.50 perctől követhetik akár a legkisebbek is.

Ám a régi kedvencektől sem kell búcsút venni, ugyanis július 1-től hétköznaponta 7.25 perctől jön a Találd ki, mennyire szeretlek! 2. évada – mely először látható és hallható magyarul – , majd érkezik július 10-től hétköznaponta 19.10 perctől az Alvin és a mókusok 4. évada, két nappal később, vagyis július 12-től pedig kezdődik hétvégenként 7.20-tól a Franklin és barátai 3. évada az M2 Gyerekcsatornán.