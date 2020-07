Félévnyi kihagyás (a teljes tavaszi idény kiesett) után ismét futballmérkőzést láthattak a gömöri és nógrádi focirajongók. A hétvégén a Szlovák Kupa első fordulójával útnak indult a 2020/2021-es labdarúgó idény, s augusztus első hétvégéjén megkezdődnek a bajnoki küzdelmek is.

Egy teljes idény kiesett a régió futballklubjainak az életéből, ugyanis a koronavírus miatt a tavaszi idény el sem kezdődött, s a labdarúgó-szövetség az egész 2019/2020-as évadot törölte. Így senki sem jutott fel, ahogy nem is esett ki senki, s azok a csapatok jártak jól, akik az őszi idényben nem vitézkedtek.

Az új évad végén viszont jelentős változásokra kerül sor (ha a COVID-19 megengedi), hisz átalakítás előtt állnak az alacsonyabb osztályú bajnokságok, az eddigi négy III. ligás csoport (Pozsony, Nyugat, Közép, Kelet) helyett csak kettő (Nyugat és Kelet) marad, s ennek függvényében változnak a IV. és V. ligás csoportok is.

A III. liga Közép csoportjában a régió három csapata szerepelt tavaly, a rimaszombati, a füleki és a losonci. Az előző évadhoz képest egyik sem jeleskedett, a losonciak a hetedik, a fülekiek a nyolcadik, míg a rimaszombatiak csak a 12. helyen zártak ősszel, s ki tudja, mit hozott volna a tavasz… A rimaszombatiak kispadján továbbra is Tomás Boháčik ül majd, ahogy nem történt változás a füleki (Bari Jenő) és a losonci (Miroslav Kéry) kispadon sem. Jelentős változások a keretekben sem történtek, Rimaszombatban májustól viszont új ügyvezetője van a klubnak Ondrej Václavík személyében, aki Miroslav Bitalát váltotta a poszton. A csapat több éves kihagyás után ismét elindult a kupában is, s az első hat között szeretne végezni a bajnokságban is, ami biztosítaná a bennmaradást az átalakuló III. ligában.

Több egykori rimaszombati játékos (Erik Ľupták, Ján Halaj) visszatért a klubhoz, letelt a bundabotrányba keveredett Matej Vargic és Peter Petrán eltiltása, több ifjúsági korú játékos felkerült a keretbe, ahogy a kapus poszton továbbra is marad a 17 éves Gregor Krisztián és a 47 éves Mário Michálik. Feleden pályára lépett a mindössze 16 éves Sebastian Zvara, ahogy játéklehetőséget kapott a nigériai Fadairo is.

Már szombaton lejátszották a Szlovák Kupa első fordulójának első mérkőzéseit, ahol alaposan leszerepeltek a III. ligás csapatok, mind a fülekiek, mind a losonciak kiestek.

A losonciak az V. ligás óváriak otthonában próbálkoztak, de a 92. percben a hazaiak Fehér Tibor találatával elütötték a losonciakat a kötelezőnek vélt továbbjutástól, így a második fordulóban, augusztus 19-én, szerdán az óváriak fogadhatják a II. ligás kassai FC csapatát. A fülekiek szintén V. ligás alakulatnál vendégszerepeltek, de a nagykürtösiek megálljt parancsoltak a tavaly egészen a harmadik fordulóig eljutó (sokáig emlékezetes marad a DAC elleni mérkőzés, amely csak tizenegyesekkel dőlt el a vendégek javára) fülekieknek. Az 500 néző előtt a hazaiak már a hatodik percben vezetéshez jutottak, s a második félidő elején megduplázták az előnyüket, a nagy esélyes vendégek csak az utolsó előtti percben tudtak szépíteni, így szégyenszemre kiestek.

A rimaszombatiak Feledre látogattak, ahol több mint 500 néző várta a rangadónak is beillő szomszédos települések összecsapását.

A felediek két éve az első fordulóban a losonciakat búcsúztatták, tavaly viszont nem bírtak a fülekiekkel. Sokáig csak a mezőnyben látszott meg a kétosztálynyi különbség, a vendégek a 34. percben szerezték meg a vezetést Mičuda találatával, de ahogy többen megjegyezték a nézők közül, csak idő kérdése, mikorra őröli fel a tapasztaltabb vendégcsapat az egyre inkább fáradó hazaiak erejét. Nos, a vége 0:4 lett, a második félidőben Šulek, Juhász és Fajčík is bevette Michálek kapuját. A hazaiak a vereség ellenére nem keltettek rossz benyomást, s valószínűleg ott lesznek az V. liga élmezőnyében a végelszámolásnál. A rimaszombatiak a második fordulóban Ajnácskőre utaznak majd.

A IV. ligás ajnácskőiek az első fordulóban sima, 3:0-ás győzelmet arattak az V. ligás ragyolciak otthonában.

Rossz hír, hogy egyre kevesebb fiatalt érdekel a futball, Rimaszombatban a serdülők továbbra is csak a IV. ligában szerepelnek, mivel képtelenek két csapatnyi serdülő korú játékost kiállítani (ennyi kötelező a harmadik ligában), viszont több tehetséges játékos is megmutathatja oroszlánkörmeit a Fortuna Ligában, mind a füleki Bari Krisztián, mind a rimaszombati Sebestian Gembický a DAC érintésével Zsolnán, illetve Nagyszombatban folytatja ígéretes pályafutását, míg a füleki Patrik Le Giang immár a második évadát kezdi a prágai Bohemians első számú kapuőreként.

A hétvégén elkezdődnek a bajnoki küzdelmek is a regionális bajnokságokban. A III. ligában a rimaszombatiak augusztus elsején, szombaton 17 órától a kovácspatakiakat (Kováčová) fogadják, míg a losonciak a be nem fejezett idényt utcahosszal vezető turócszentmártoniak otthonába látogatnak. Másnap a fülekiek a liptóselmecieket (Liptovská Štiavnica) látják vendégül. A IV. ligában augusztus 2-án, vasárnap a herencsvölgyieket (Hriňová) fogadják, az ajnácskőiek a tótpelsőciekhez (Pliešovce) látogatnak. Megkezdődnek a csatározások az V. ligában is, már szombaton lejátssza első bajnokiját Nyustyán az ipolynyéki alakulat, másnap az óváriak helyi rangadón a csábiakat fogadják, s odahaza kezdenek a felediek is, mégpedig az ipolybalogiak ellen. A Slovnaft Kupából simán kieső ragyolciak Nagyrőcén vigasztalódhatnak majd.