Requiem, tehát gyászmise. Nem is akármilyen: olyan „holtat” temetnek, mely elevenebb (és függetlenebb), mint valaha, s melyet utolsó útjára még néhány éve is elképzelhetetlennek gondolt kombinációjú pártzászlók erdeje kísér. Utoljára talán Bobby Ewing trükkös halálakor patakzott annyi könny a vén Dunába, mint mostanság, hogy az (Észak-)Koreai Népi Demokratikus Köztársaság közép-európai különmegbízottja a Független Újságírás szívének kellős közepibe döfette bele a bökőt. És ahogy a jóságos Bobby bácsi feltámasztásához szükséges aláírásokat sem a méhek hordták össze, úgy a Független Újságírás megmentéséért is Szent Györgyök egész hada pattant nyeregbe.

De ahogy a Prédikátor mondja: felette nagy hiábavalóság! A Független Újságírás elpusztíthatatlan. Mint Bobby bácsi. Még csak egy „álomévadnyit” sem kell várni, és a ma távozottak ott folytathatják, ahol abba se hagyták – a „Független”, a „Szabad” és a „Legolvasottabb” mellett immáron egy „Mártír” plecsnivel is a mellükön. Hiszen nemcsak hogy fiatalok, függetlenek és iszonyúan tehetségesek, DE:

mögöttük áll a felvidéki magyar értelmiség!

Már/még csak több mint/alig 120-an vannak e sorok írásakor.

Aki eddig netalán nem tudta volna, hogy ki tartozhat a felvidéki magyar értelmiség soraiba, az most ITT egy kattintás árán megtekintheti. Sőt, aláírás esetén instant felvidéki magyar értelmiségi címhez is jut, ehhez még csak diplomát sem kell másolnia (ezt kapjátok ki, Igor!). Alá nem írás esetén azonban fennáll a Korniss-kód aktiválódásának veszélye. Emlékeztetőül: Korniss Mihály is egy úgynevezett értelmiségi, aki körülbelül akkor, amikor a Dallas harmadik évada futott épp a királyi tévében, papírra vetette a tudományos liberalizmus első számú törvényét:

„mi (t.i. liberálisok) még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket” .

Innentől kezdve teljesen világossá lett minden, mint a teremtés első napján. Kezdve azzal, hogy függetlenség, szabadság és objektivitás mind a bal partra szorult a nagy özönvízkor, míg odaát csak a csicskaság, lakájság, igénytelenség maradt. Ha a bal parton jön egy új tulaj és szellőztet, az alkotmányos válság és nemzetközi skandalum – ugyanez a jobb parton a sajtószabadság, függetlenség, objektivitás stb. helyreállítására tett hősies kísérlet (ld. HírTV O1G korszakát).

Van azonban ennek a felvidéki értelmiségi szolidaritáslistának egy tagja, aki most a feje búbjáig együttérez az állásukból önként felmondó kollégákkal. Néhány éve ugyanakkor egy vitában a következőket jegyezte meg a legnagyobb közösségi portálon egy másik kollégájáról (e sorok írójáról):

„az a nagyobb baj, hogy van neki hol megszólalni…” .

Világos. Független Újságírás: haj, Felvidék.ma: jaj.

Igazi, tőről metszett liberális logika.

Ekkor értettem meg igazán, hogy Korniss nem blöffölt: ők tényleg sokkal jobban gyűlölnek bennünket, s mindent, amiben hiszünk, mint azt mi egyáltalán fel tudjuk fogni. És ezért ők soha nem fogják beérni azzal, hogy náluk üzemel a legnézettebb tévécsatorna, a legolvasottabb hírportál, a legnagyobb példányszámban fogyó napi- vagy hetilap.

Ők a javunkat akarják. Mindet.