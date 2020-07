Nagy sikerrel lépett fel A Három Királyok formáció Zsigárdon július 5-én. A zsigárdi szabadtéri előadás a második volt a krízishelyzet után. Az emberek ki vannak éhezve a kultúrára, a koncertekre, a közösségi élményekre. A Derzsi György, Kovács Koppány, Vadkerti Imre alkotta trió meglepetésvendégekkel is szolgált, Bertók István zongorista és Szabó Leslie – aki Vadkerti Imre készülő lemezéhez ír dalokat – is színpadra lépett.

Talán mindenki nehezen élte meg a márciusban kihirdetett közegészségügyi vészhelyzetet, a kultúra területén dolgozókat, zenészeket, énekeseket, színészeket, rendezvényszervezőket pedig még inkább sújtotta a koronavírus okozta helyzet. Erről is kérdeztük A Három Királyok Produkció tagjait, bár az érződött rajtuk, hogy megpróbálták a lehető legpozitívabban venni a kényszerszünetet.

Pihenés után alkotómunka

Derzsi György a kényszerszabadság alatt előbb pihent. „Amikor a semmittevés beütött, előbb pihentem, hiszen addig hónapok, sőt évek óta rohanás volt az életem. Majd jöttek a zeneszerzői fellépések, megkezdődött az otthoni alkotómunka, és a vészhelyzet feloldásáig otthonról alkottam. A karantén alatt született a Jöjjön a fény című dalunk is, aminek nagyon pozitív volt a visszhangja, a visszajelzések is nagyon kedvezőek voltak.”

A hármas Nagyszarva és Zsigárd után még Almágyra (július 11.) és Lőkösházára (július 12.) megy koncertezi, majd augusztus végén lépnek fel együtt, de Derzsi György szólókoncertek másutt is várhatóak. Július végén két hét pihenőt tervez az énekes, de Derzsi György saját zenekarával is jár turnézni, a Lehár és a Szerelmem, Sárdy előadások is újra indulnak.

Szeretnének még több közös dalt is írni, karácsonyra készülnek eggyel, bízzunk benne, hogy elkészül, bár ahogy Derzsi György fogalmaz, szerencsére sok a fellépés, és nemcsak a közös.

Készül az önálló lemez

Vadkerti Imre márciusban szó szerint karanténban volt, ugyanis egy külföldi turnéról hazatérve két hétre vissza kellett vonulnia, ezért nagyon nehezen élte meg a vészhelyzet elejét. Ez az időszak azonban arra is jó volt, hogy egy önálló lemezen dolgozzanak.

„A hetedik dalt írja Szabó Leslie, augusztusra valószínűleg elkészül 10 dal és egy bónusz. Bízom benne, hogy január-februárban ki is adjuk a lemezt. Az új dalokat második alkalommal adtuk elő, és szerencsére pozitívan fogadta a közönség.

Az, hogy Leslie is fellépett, meglepetés volt, csak néhány órával a koncert előtt döntöttük el, hogy ha már itt van, akkor ő is lépjen színpadra, bízom benne, hogy ez egy jó barátság, hosszú munka kezdete, ő egy zseni, csodás szövegeket ír” – mondta Vadkerti Imre, aki azt is elárulta, hogy a leszerződött, megegyezett koncertek a nyári időszakban nem maradnak el. „Kormorán-koncertekkel, A Három Királyokkal és szólófellépésekkel telik a nyár. Kormorán-koncert lesz a Felvidéken is, Nádszegen augusztusban, és Pogrányban, a rendhagyó Generációk Találkozásán is fellépek augusztus 8-án.”

Megünneplik a Rómeó Vérzik negyed évszázadát

Kovács Koppány bevallása szerint először pozitívan állt hozzá a kényszerszünethez, annak ellenére, hogy március közepén be kellett zárnia a cégét és elmaradtak a fellépések. Le kellett mondani a Rómeó Vérzik áprilisi koncertjeit, a Három Királyok koncertjeit és a szólófellépéseket is. „Nagyon sokat voltam otthon, láttam, hogy a feleségem és a gyerekek is nagyon örülnek neki, a hétvégéim szabadok voltak, sok időm volt a családomra és a lovamra.” Kovács Koppány szerint jó is volt egy kicsit lelassulni, az emberek átgondolhatták az életüket. „De nagyon örülök, hogy eljött az újraindulás. A Jöjjön a fény egy kicsit erre is íródott. Ezt a szöveget még januárban kezdtük írni, mikor Amerikában voltunk, aztán finomítottuk, majd az utolsó versszakot írta hozzá Imi. Az alkalom, Trianon évfordulója adta magát, de van egy másik jelentése is.”

Kovács Koppány szerint nemcsak ők voltak kiéhezve a koncertekre, hanem a közönség is. Több fellépése lesz a Rómeó Vérziknek is, augusztus 5-én lesz egy nagyszabású koncert Budapesten, a zenekar fennállásának huszonötödik évfordulóját is megünneplik, az ősz folyamán nagyon sok koncertet adnak és augusztusban több fesztivál is lesz. Kovács Koppány beszélgetésünk végén elárulta azt is, bízik benne, nem lesz második hullám, mert az a zenészeket, énekeseket és a kultúrát teljesen tönkretenné, de nemcsak azt, hanem az egész gazdaságot.

A zsigárdi koncerten több olyan dal is elhangzott, amit korábban még nem énekeltek, ezzel is szerettek volna újítani és meglepni a közönséget. A mátyusföldi település közönsége vastapssal jutalmazta az új dalokat, nemcsak a feldolgozásokat, az új, most megírt dalokat is.