Idén a tömeges rendezvények megszervezése bizonytalanná vált, s be is következett, amitől tartottunk. A nagy Kurultaj is elmarad, ugyanakkor Gömörpéterfalán Az Ősök Útján ünnep megvalósulhatott Bíró András Zsolt részvételével.

„Külön köszönöm testvérszövetségünk, a Magyar–Turán Szövetség küldöttségének részvételét, élükön Bíró András Zsolttal, akik jelenlétükkel erősítették Az Ősök Útján rendezvényt” – mondta Kopecsni Gábor főszervező, a Felföldi Dalia Iskola vezetője.

Hozzátette, örülnek, hogy ugyan szerényebb formában, de sikeresen meg tudták szervezni Az Ősök Útján ünnepet, amelyet eredetileg gazdagabb programokkal, júniusra terveztek.

„Erdély után mi is megtartottuk a Kurultaj hívogatónkat, aminek kiemelt témája az íjászat volt. Gyakorlatilag szakmai találkozóként is zajlott az esemény, kiváló íjászok tartottak nyílt edzést, remek előadások hangzottak el, majd este lazításként a Varkocs izzította fel a levegőt, a tábortűz mellett pedig táncházzal zártuk a napot” – számolt be Kopecsni Gábor.

Mint mondta, nem a létszám volt a döntő, hiszen nem eszem-iszom akció volt, hanem azok, akik jelen voltak a Csallóköztől az Ung-vidékig.

„Megtisztelt minket jelenlétével a Rovás Alapítvány elnöke Budapestről, Rakamaz alpolgármestere, a Karosi Honfoglalás Kori Látogatóközpont igazgatója, Bogár Péter távlövő világbajnok, és sokan mások” – tette hozzá Kopecsni.

Ezúton is köszönetét fejezi ki a segítőknek, akik a háttérben dolgoztak, s köszönet illeti a Péterfali Vadásztársulatot a kiváló ételekért, illetve Mudi Róbert tiszteletes urat, aki felajánlásból készítette az ízletes birkapörköltet.

„Köszönet azoknak, akik eljöttetek, reméljük, kihasználták a lehetőségeket, mert

az Úton járni kell, nem pedig mellveregetve beszélni róla.

Szolgáljon ez útravalóként, amire legközelebb építeni lehet” – szögezte le végül Kopecsni Gábor.