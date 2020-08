A közlekedésügyi miniszter ígéretet tett rá, hogy a Szoroskői-alagút megépítését mégsem fújják le, sőt 2023-ban már munkagépek fognak dolgozni rajta!

A közös politikai és civil nyomásgyakorlás eredményeképpen ma közös asztalhoz ültek a felek, hogy megbeszéljék a Dél-Szlovákia számára stratégiai fontosságú beruházás ügyét. Andrej Doležal miniszter, Jaroslav Kmeť államtitkár és a Nemzeti Autópálya ügynökséget (NDS) vezető Juraj Tlapa az ügyben petíciót indító civilekkel és politikai szereplőkkel egyeztetett.

„Levélben kértük a minisztert pár hete, hogy értékelje át a beruházás leállítását, sőt, most, hogy extra uniós források is érkeznek Szlovákiába, akár az egész építkezés finanszírozását is lehetne az EU-s pénzcsomagból fedezni. A minisztérium képviselői is ezt találták a legjárhatóbb útnak” – mondta el Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke.

Senki sem akarja megfojtani az alagútépítés projektjét

A szakértők szájából a megbeszélésen elhangzott, hogy az elmúlt 4 évben számtalan mulasztás (főleg környezetvédelmi) történt a Szoroskői-alagút előkészítése során, a különböző szakvélemények hiányában eleve nem is kapott volna építkezési engedélyt, tavaly csupán kampányjelleggel írták ki.

„Szoroskő kapcsán sok ígéret elhangzott már az elmúlt években, ám a miniszter mai ígérete úgy szólt, hogy még ebben a választási ciklusban megkezdődik az építése, így számon kérhető lesz és az Összefogás számon is fogja kérni” – húzta alá Orosz Örs, az Összefogás alelnöke.