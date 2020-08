Az idei év nem kedvez a tömegrendezvényeknek, a fesztiválok javát ebből kifolyólag nem is tartják meg. A zselízi Országos Népművészeti Fesztivállal kapcsolatban is sokáig kétséges volt, hogy milyen formában valósul meg, az eredeti időpontot már a járvány közepén elhalasztották augusztusra, de a helyzet miatt még az is bizonytalan volt. Végül a szervezők nagyon elkötelezettek voltak, hogy ne szakadjon meg (ismét) a hagyomány, ezért a megrendezés mellett döntöttek.

A tavaly öt-, idén háromnapos fesztivál végül augusztus 20-tól 22-ig valósult meg, természetesen a festői környezetű zselízi Esterházy parkban. A magyar államünneppel történő egybeesés miatt a csütörtöki kezdés ennek jegyében ünnepi beszéddel (Hrubík Béla), az új kenyér és bor megáldásával (Révész Tibor tiszteletes és Palík László borász közreműködésével), nem mellesleg ünnepi tűzijátékkal egészült ki. A rendezvény összhangban volt a hatályos járványügyi szabályozással, ezért a belépésnél mindenkinél kellett lennie szájmaszknak, igaz annak viselete csak a belső terekben volt kötelező, illetve kézfertőtlenítést kellett végezni belépéskor. Ezt leszámítva a park varázslatos hangulata a népművészeti kavalkáddal kiegészülve nem sokban különbözött az előző évektől, ami a nagyérdemű közönségen is látszott, bár a korábbiakhoz képest talán valamivel kisebben voltak, de aki kilátogatott, garantáltan jól érezte magát.

A program és a szervezés oroszlánrészét ismét a Juhász házaspár látta el, kiegészülve a Tiszta Forrás Alappal, a Kincsős Szülőkkel és a Csemadok helyi alapszervezetével. Juhász Eszter, a programtanács elnöke jóvoltából a három nap műsora ezúttal is bővelkedett jobbnál jobb, színvonalasabbnál színvonalasabb műsorokban.

Az idei éven például újdonságként hatott, hogy a nyitónapon egy nótacsokorral vette kezdetét a műsorfüzér.

A házigazda zselízi nótakirály, Kántor János vezényletével a Garam mente jeles nótásai szórakoztatták a nagyérdeműt. Színpadra állt többek között Wurczer Péter, Magyar Nándor, Barti Éva, Básti János, Kiss György, Hlavácsné Tőke Veronika, Kovács István, Kovács László, s nem utolsósorban a legismertebb környékbeli énekesnő, Gubík Magdi is. A főszerep természetesen a három nap alatt a néptáncé volt. Fellépett a Budapest Főváros Bartók Táncegyütese, a Budapesti Corvinus Közgáz Táncegyüttes, a pozsonyi SĽUK, az Urban Verbunk: Rózsa Story (ŐsErő) és persze a hazai a Kincső táncegyüttes és barátaik, de koncertet adott Lakatos Róbert és a Rév zenekar a Generáció Kamara Társulattal, a Tarsoly népi zenekar, a Netz Produkció, illetve a Paramisi Társulat. Állandó háromnapos gyerekvilág programokat tartott a Triola Gyerekház és a Kuttyomfitty Társulat, színpadi produkciót pedig a Csavar Színház. Mindezek mellett előadást tartott Liszka József, etnológus, akivel a zselízi születésű TV-riporter, Récsei Noémi beszélgetett, Takács Bandi bácsi pedig a Medvesalja hagyományos táncéletéről tartott lebilincselő előadást, valamint Hrubík Béla Csonka Ákos közreműködésével Sorsközösségben című könyvét mutatta be.

A Magyar Házban egyúttal kiállítás volt megtekinthető, melyet a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség tartott Magyar kézművesség a Felvidéken címmel. A kiállítás anyagát egy szakmai zsűri választotta ki, és két évad termékeit láthatta a közönség. Esténként pedig táncházakban lehetett szórakozni.

A művészi, kulturális programok mellett pedig nagy hangsúly került a gasztrokulturális ízutazásokra, borkóstolókra, kézművesek műhelyeinek kirakodóvásárára, az Élő Palóc Kistermelői Piactérre (a Maslomedia Polgári Társulás szervezésében), ugyanakkor érdekességként hatott, hogy kitelepült a Néptáncosok Kellékboltja is a fesztiválra. Tehát minden adott volt, hogy a látogatók önfeledten jól érezzék magukat, amire panasz nem is volt, hiszen az időjárás is kedvezett és ismét egy óriási dolog valósult meg Zselízen, immáron ötvennegyedszer.

A rendezvény fővédnöke Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos volt, védnökei pedig Csenger Tibor, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke, illetve Juhász András, Zselíz város polgármestere. Bárdos Gyulával együtt ők nyitották meg a fesztivált.