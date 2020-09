Sajtótájékoztatón ismertették annak a projektnek a fontosságát, amit az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország együttműködési program 3. prioritási tengelyén keresztül támogat az Európai Regionális Fejlesztési Alap. A Magyarország-Szlovákia határ menti térségben megvalósuló pályázatból technológiát vásárolnak, de 7 új munkahely is létrejön.

A sajtótájékoztatón Vasi Emma, a Rába–Duna–Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás igazgatója, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, valamint Simon Mónika projektmenedzser és az érintett vállalkozók és kutatók tájékoztatták a nyilvánosságot.

Berényi József a sajtótájékoztató elején kitért arra, hogy a Fejlesztési Alapot 3 megye hozta létre, majd további három térséggel bővül, így ma 3 magyarországi és 3 szlovákiai megye tagja az alapnak.

Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye és Nagyszombat megye alapította az EGTC-t, előbb csatlakozott Pest megye és a Pozsonyi kerület, majd Nyitra megye is.

Az alelnök kifejtette: a rendszerváltáskor háromszázezer ember dolgozott a mezőgazdasági szférában, ma nagyjából harmincezren vannak. Nagyszombat megye kifejezetten a mezőgazdászokat nem tudja támogatni, sem a feldolgozóipart, de ennek a pályázatnak köszönhetően mégis az élelmiszerfeldolgozó-iparnak segítséget tud nyújtani.

A Rába-Duna-Vág EGTC amellett, hogy kezeli a Kisprojekt Alapot, aminek köszönhetően a határ menti régiók önkormányzatai és civil szervezetei pályázhatnak, maga is ad be pályázatokat, ennek köszönhető a most ismertetett fejlesztés is.

Vasi Emma igazgató kitért arra, hogy a projektnek köszönhetően több szektort összevontak, hiszen a vállalkozói és a kutatói szféra mellett a harmadik szektor is szerepet kapott. A pályázat kidolgozásának ötlete még három évvel ezelőtt merült fel. A cél a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása a határ menti régiók élelmiszeripari ágazatában, úgy, hogy új technológiákat is kidolgozzanak, hiszen az úgynevezett melléktermékből is eladható áru készül.

Az igazgató elmondta: 5 vállalkozó, 2 magyarországi és 3 szlovákiai cég hoz létre új munkahelyeket, összesen hetet.

A sajtótájékoztatón jelen voltak a Nemzeti Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Központ munkatársai és az érintett vállalkozók is. Stanislav Šilhár, a Központ munkatársa kifejtette, több határon átnyúló projektben vett már részt, amelyek mind eredményesek voltak. Abból a tényből indultak ki, hogy a Duna mente mezőgazdasági térség, a kis- és közepes vállalkozások egy részének a termények feldolgozása nehézséget okoz, ezért technológiavásárlással és kutatással kívánják segíteni az élelmiszeripart. Kérdésünkre Stanislav Šilhár elmondta többek között azt is, hogy a szőlőfeldolgozásnál keletkezett mellékterméket, például a szőlő magját is fel tudják használni, így megsokszorozva a hatékonyságot, de kevesen tudják, hogy szőlőből étkezési ecet is készül.

Kukurová Kristína, a Nemzeti Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Központ munkatársa kiemelte:

kétéves a projekt, 2020. január 1-től 2021. december 31-ig valósul meg.

A két év alatt a szlovákiai Nemzeti Mezőgazdasági és Élelmiszeri Központ és a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kara kísérleteket végeznek a magasabb minőségű és egészségesebb élelmiszeripari termékek előállítására.

Stanislav Baxa a jelenlévő vállalkozók nevében elmondta a projekt vezető kedvezményezettje a K.K.V. – Union s.r.o. (Lég – Lehnice) szlovákiai vállalat, a projekt további kedvezményezettjei: Kősziklás Borászat Kft. (Dunaszentmiklós, Magyarország), Vörös Tészta Manufaktúra (Tarján, Magyarország), Mäsovinky s.r.o. (Jablánc – Jablonica) AEH spol. s.r.o. (Bazin – Pezinok). A projektben részt vevő öt kis- és közepes vállalkozás az innovatív technológiák bevezetésével és a helyben termelt nyersanyagok feldolgozásával megalapozza az új, egészséges, regionális termékpaletta kialakításának feltételeit és a hosszú távú együttműködést az élelmiszeripar különböző szereplői között. A pályázatnak köszönhetően a vállalkozók az innovatív technológia és módszerek bemutatásán túl élelmiszeripari szaktanácsadás irányában is nyitottak az érdeklődők felé.

„Több ilyen TAPE projekt létezik, a miénk az élelmiszeriparra helyezi a hangsúlyt” – mondta Simon Mónika. Az a lényege a projektnek, hogy minél több szereplőt bevonjanak, egyrészt a kutatóintézeteket és egyetemeket, amelyek elősegítik a kutatásokat, másrészt a vállalkozói szférát. A kutatási eredményeknek köszönhetően minőségibb árut tudnak majd előállítani a kis- és közepes vállalkozások, a harmadik szereplő az EGTC, ez utóbbi fogja össze kommunikációs projekt részeként az egészet, továbbítják az információkat és propagálják az eredményeket – tudtuk meg Simon Mónikától.