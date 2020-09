Szokatlan körülmények között, szerény mértékben, az óvintézkedéseket betartva, de úgy döntött a Csemadok Zselízi Alapszervezete, hogy megtartja a tervezett hagyományos őszi, szüreti rendezvényét, kiegészülve a Teleki László Alapítvány és a Magyarság Háza vándorkiállításának megnyitójával, mely az „Ideje az építésnek – megújuló műemlékek a Kárpát-medencében” címet viselte.

A kiállítás a zselízi Magyar Ház nagy- és kistermében került összeállításra, de a megnyitó ceremóniát a járványhelyzetre való tekintettel az udvaron tartották a szervezők. Ennek keretén belül az alapítvány kuratóriumának tagja, dr. Kollár Tibor mondott pár gondolatot a kiállítás hátteréről. Mint kiderült, az alapítvány egyik fő célkitűzése, hogy zömmel középkori műemlékek szakszerű felújítását, restaurálását szorgalmazza, illetve támogassa is anyagilag. Ennek a programnak a keretén belül jutott támogatáshoz a zselízi Szent Jakab-plébániatemplom is 5 millió forint értékben. Az összegből a középkori freskók évekkel ezelőtt megkezdett felújítása folytatódik. Erről már Csonka Ákos mesélt, aki helyiként elkötelezett híve a értékek megőrzésének, feltárásának, megújításának. A kiállítás anyaga abba a munkába kínál betekintést, melyet a Teleki Alapítvány végzett az elmúlt években szerte a Kárpát-medencében.

„Sok esetben az utolsó előtti – vagy akár utáni – pillanatban nyújt segítő jobbot az alapítványunk azoknak az értékeknek, melyek az idők során a hanyatlás sorsára jutottak. Ezen értékek nélkül viszont szegényebb lenne a kultúránk, szegényebb lenne a magyarság, ezért nagy szolgálatot teljesít a magyar kormány programja” – mondta el Kollár Tibor.

A kiállítás a számos bemutató panel mellett másolatokat és interaktív játékokat is tartalmaz, melyek által a gyerekek is betekintést nyerhetnek a restaurálás vagy a régészet világába. A Csemadok Zselízi Alapszervezete egyúttal felkínálta az iskoláknak is, hogy mutassák be a diákoknak a tárlatot.

A kiállításmegnyitón egyben bemutatták azt a könyvet is, mely az alapítvány gondozásában jelent meg a Nyitra-vidéki középkori falképfestészetről Ilkó Krisztina tollából. A kötet érdekessége és aktualitása, hogy egy hangsúlyos fejezete tartalmazza a zselízi templom freskóinak az eddigi legátfogóbb kutatási anyagát is.

A kiállítás megnyitója nem szokványos módon ínycsiklandó őszi illatok és ízek kavalkádjában történt.

Rotyogtak ugyanis a bográcsokban a finomabbnál finomabb gulyások. Roskadt az asztal a pogácsáktól és a hagyományos szüreti ételektől, s nem utolsósorban kóstolhattak a látogatók az idei szüret terméseiből mustot vagy akár burcsákot is.

A kora esti hangulatot pedig a helyi M-Vocal zenekar dallamai tették még kellemesebbé.

A korábbitól eltérő módon a mostani rendezvény szűkösebb keretek közt, rövidebb időkeretek közt valósult meg, de a zselízi csemadokosok bizton remélik, hogy hamarosan újra a korábbi ütem szerint valósulhatnak meg a közösségépítő rendezvények.