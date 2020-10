Árvában és a Bárfai járásban összesen 140 945 személy vett részt a tesztelésen, akik közül 5594-en bizonyultak fertőzöttnek, ami azt jelenti, hogy 3,97 százalékuk eredménye lett pozitív. A feltételezett maximális 155 ezres létszám 91 százaléka vetette alá magát a vizsgálatnak.

Igor Matovič kormányfő az eredményről a hétfői sajtótájékoztató alkalmával számolt be, szerinte a próbatesztelés bizonyította az országos „önkéntes“ tesztelés megalapozottságát.

„Az egész próbatesztelési folyamatot rendkívül sikeresnek tartjuk“ – jelentette ki Jaroslav Naď (OĽANO) védelmi miniszter, akinek ebbéli véleményében osztozott a kormányfő, Roman Mikulec belügyminiszter és Marek Krajčí, az egészségügyi tárca vezetője is. Egyúttal kijelentették, felkészültek az országos tesztelés megvalósítására.

Mint Naď kifejtette, az akció megvalósításába összesen 5063 személy kapcsolódott be, akik közvetlenül a helyszínen voltak és biztosították a tesztelés folyamatát.

További 1700 katona ugyanebben az időben már az országos tesztelés előkészítésén dolgozott. Ugyancsak részt vett az akcióban a katonai egészségügyi szolgálat 444 tagja is, továbbá 920 önkéntes, a védelmi miniszter mindannyiuknak köszönetet mondott. Azt is megemlítette, hogy a próbatesztelés folyamán sok vállalkozó is segítségére volt az önkormányzatoknak.

A védelmi miniszter nem pontosította, miként zajlik majd a hajléktalanok tesztelése, de szólt arról, hogy speciális antigén teszteket különítettek el a szociális otthonok lakói és a hajléktalanok számára. Kérdésre elmondta, az, hogy valaki hajléktalan, nem jelenti azt, hogy ne rendelkezne személyi iratokkal. Mint mondta, igyekeznek megoldani, hogy az okmányokkal nem rendelkezőket is azonosítani tudják.

Az egészségügyi tárca vezetője kérte az egészségügyi dolgozókat, hogy vegyenek részt az országos tesztelés lebonyolításában. Mint közölte, jelenleg 20 ezer olyan személy elérhetőségével rendelkeznek, aki hajlandó közreműködni, közülük 12 ezren egészségügyi dolgozók. Egyúttal úgy vélekedett, hogy a hétvégi tesztelési akció eredménye arra enged következtetni, sikerülhet megállítani a vírus ellenőrizetlen terjedését és megakadályozni az egészségügy összeomlását. Krajčí felhívta a figyelmet, hogy amennyiben valakinél az antigén teszt eredménye pozitív, szinte száz százalékra feltételezhető, hogy a PCR tesztelése eredménye is pozitív lenne.

A kormányfő megjegyezte, hogy amennyiben iratok nélküli hajléktalan vagy olyan személy, aki elvesztette az iratait, illetve az országban illegálisan tartózkodó külföldi szeretné teszteltetni magát, annak sincs akadálya.

A belügyminiszter elmondta, hogy a hétvégi tesztelés idején nem történt semmilyen komolyabb rendbontás.

„Készek vagyunk a második szakasz megkezdésére, melyre ezen a héten kerül sor” – mondta a hadsereg vezérkari főnöke, Daniel Zmeko, aki a hadsereg szempontjából is sikeresnek minősítette az első szakasz lebonyolítását. A szerzett tapasztalatokat hasznosítják az országos tesztelés során és pontosítani akarják az önkormányzatokkal folytatott együttműködés részleteit is.

Elégedett Ján Mikas tiszti főorvos is, aki felkérte mindazokat, akik a tesztelés során fertőzöttnek bizonyultak, hogy tartsák be a házi karantént, figyeljék egészségi állapotuk alakulását és tünetek jelentkezése estén lépjenek kapcsolatba körzeti orvosukkal, az egészségeseket pedig arra kérte, hogy továbbra is tartsák be az óvintézkedéseket. A járvány által leginkább sújtott járások lakosságának tesztelése után a mostani és a jövő hétvégén kerül sor az egész országra kiterjedő tesztelésre.

Ezzel kapcsolatban időközben bejelentettek egy lényeges változást is, az eredetileg tervezett péntek, szombat és vasárnap helyett csak szombaton és vasárnap zajlik majd a tesztelés.

(Felvidék.ma/teraz.sk)