Őry Pétert, Csallóközcsütörtök polgármesterét is megkérdeztük a hétvégi teszteléssel kapcsolatban. Az 1700 lakosú település polgármestere keserű szájízzel mondta, az önkormányzatok nem válogathatnak, teljesíteniük kell a rájuk kiszabott feladatokat, ám viszonzásul nem kapnak semmit.

A szombaton és vasárnap esedékes tömegtesztelés kapcsán úgy fogalmazott, még csak félig-meddig körvonalazódik a megvalósítás módja. „Két dokumentummal dolgozunk: az egyik a működési szabályzat, a másik a metodikai leírás, ezekben néha komoly ellentmondások is vannak“ – mutatott rá.

Mint mondta, a hadsereg képviselője múlt héten megnézte a helyszínt, így esett a választás a kultúrházra. A településen ez az egy tesztelési pont lesz.

„Sok a kötelezően elvégzendő feladat az önkormányzat részéről“ – magyarázta. Hangsúlyozta, nem egyszerű feladat kiválasztani a tesztelési helyszíneket sem.

„Külön bejárattal és kijárattal rendelkező, kellőképpen nagyméretű helyiségeket kell biztosítani. Kell egy helyiség, ahol egy ágy van, arra az esetre, ha netán valaki rosszul lenne. Kell egy öltöző a személyzetnek, külön-külön illemhely a személyzetnek és a tesztelésre váró személyeknek, továbbá kell még egy várakozásra szolgáló helyiség, és egy mintavételi és adminisztrációs terem. Ezen felül biztosítani kell még egy helyiséget a biológiai hulladék számára is“ – sorolta.

Problémás a kommunikáció

Őry hozzátette, a hadsereg tájékoztatása szerint nekik kell biztosítaniuk a fertőtlenítést végző személyt, az adminisztrációs erőt, az egészségügyi személyzetet is. Kérdésünkre, hogy a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal segíti-e a járás polgármestereit, elmondta, a járási hivatalból a válságstáb egyik tagjával tartják a kapcsolatot, de hozzátette, őt senki nem hívta, mindig csak ő hívogat.

A polgármester szerint túl sok a felmerülő kérdés, amelyre egyelőre nem, vagy csak alig kapnak kielégítő válaszokat. „Ez bizonytalanná teszi az embereket“ – vélekedett.

A további részletekről beszámolva elmondta, településükön a hétvégén a három egészségügyis közül egy tesztel majd, a másik kettő veszi le a mintát. „Ezen felül szükség van három adminisztratív munkaerőre az adott napra. További két személy végzi a fertőtlenítést, lesz még egy katona és egy rendőr“ – számolt be. Tehát egy napon, egy helyszínen a teszteléshez tíz személy szükséges munkaerőként, amelyből nyolcat az önkormányzatnak kell biztosítania.

Őry rámutatott: a kormány kommunikációja alapján az önkéntesek pénzt kapnak, de erről sem rendelkeznek egyelőre kellő információval. Nem tudják például, hogy be kell-e jelenteni őket, vagy sem.

„A választásoknál ezek a megbízási szerződéssel alkalmazott személyek mentesülnek a járulékfizetés alól. Most még nem tudom, hogy be kell-e őket jelenteni a Szociális Biztosítóba, vagy sem. Egyszerűen nem tudom rá a választ“ – méltatlankodott. Azt sem látja tisztán, hogy hány embert kell majd kiszolgálniuk ezen az egy tesztelési ponton. Csallóközcsütörtök lakosságának száma a hivatalos adatok szerint 1700 fő, de számos, más lakhellyel is bíró személy él a településen. A polgármester azt sem zárja ki, hogy Pozsony közelsége miatt a fővárosból is többen utaznak ide tesztelésre.

A kormány támogatáspolitikája nem megfelelő

Őry bírálta a kormány támogatáspolitikáját is. „Az önkormányzatok támogatásánál ahelyett, hogy a kieső bevételi forrást fedeznék, azt mondták, vegyünk fel kamatmentes kölcsönt az államtól. Ez volt a segítség. Amikor a koronavírus-járvány első hulláma jött, márciusban semmi mást nem csináltunk, csak maszkokat, kesztyűket szereztünk, készíttettünk, osztottunk. Persze, kifizették a költségeket, de ez összesen több ezer euróba került. A nagy tehertétel az volt, hogy fizetni kellett a pedagógusokat, a önkormányzati alkalmazottakat úgy, hogy a szokásos bevétel felét kaptuk csak meg két hónapon keresztül. Aztán vehettünk fel az államtól kamatmentes hitelt, de azt bérekre már nem költhettük, s a tartozásokra sem. Egyedül járdát építhetünk, vagy utat aszfaltozhatunk belőle” – mutatott rá.

Azt is nehezményezi, hogy az önkormányzat emberei ugyanúgy az első frontban teljesítenek szolgálatot, mint az egészségügyben dolgozók, mégsem jár érte köszönet.

„A kormányfő meglepődve jegyezte meg az egyik sajtótájékoztatóján, hogy a legsúlyosabb kritikákat megfogalmazó polgármesterek végül minden feladatukat teljesítették. Megjegyzem, más választásunk nincs, mert ez az egész ránk van kényszerítve“ – húzta alá Őry Péter.

Végezetül némi iróniával hozzátette: a hétvégén vírusteszttel avatják fel a felújított kultúrházat. „Februárban fejeződött be a tatarozása, még átadásra sem került, mert márciusban kitört a járvány, azóta is üresen áll. Most lehetőséget biztosítunk a lakosságnak, hogy aki eljön leteszteltetni magát, megtekintheti a gyönyörűen felújított kultúrházat is”.