Tegnap a járványhelyzetre való tekintettel, s az országos tesztelés korábbi bejelentését követően ismét rendkívüli ülést tartott a kormány, majd négy órával a rendkívüli ülés kezdete után sajtótájékoztatón jelentették be, hogy elfogadták az országos tesztelés megvalósításának tervét.

A sajtótájékoztatót Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter nyitotta meg, aki elmondta, hogy 13 millió antigén teszttel valósítják meg a nagyszabású, egyedülálló projektet. Mint kifejtette, nagyjából 50 ezer ember fogja biztosítani a tesztelőhelyek működését, közel 8 ezren a hadsereg állományából, s a települések polgármesterei a napokban meg fogják kapni az erre vonatkozó tájékoztatást.

Az első tesztelésre a járvány szempontjából legsúlyosabb helyzetben lévő négy járásban kerül majd sor október 23-tól 25-ig. A védelmi miniszter arra kérte a koalíciót, s egyben mindenkit, hogy a személyes véleményüket félretéve működjenek együtt, mert a tét óriási.

A sajtótájékoztató további részében Igor Matovič először a hadsereg szerepét emelte ki az egész akció lebonyolításában, mint kifejtette, az első hullám idején is az övéké volt a legnagyobb érdem az egészségügyi dolgozók mellett. Hangsúlyozta, jelenleg olyan válságos helyzetben vagyunk, mely az országos tesztelés nélkül kezelhetetlenné válna, szerinte ez az utolsó esély, hogy megelőzzük a teljes katasztrófát. Mint mondta, vagy ez, vagy a lockdown. Arra kért mindenkit, hogy politikai és egyéb hovatartozástól és meggyőződéstől függetlenül menjen el a tesztelésre.

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök kiemelte, hogy ő is fél a jelenlegi helyzettől, félti a hozzátartozóit és ugyanakkor a gazdaságot is, s ez az utolsó esélyünk, hogy elkerüljük a lockdown-t, ezért az ellenzéket is együttműködésre szólította fel. Szerinte nem ellenük, hanem az ország ellen harcolnak az ellenzéki pártok, ha most nem támogatják a kormányt.

Richard Sulík gazdasági miniszter elmondta, egyértelmű, hogy logisztikailag ez lesz Szlovákia számára minden idők legnehezebb projektje. Az egészségügyi miniszter is kiemelte a tesztelés fontosságát, mely két szakaszban valósul meg. Az első hullám november 2-án veszi kezdetét, a második hullám pedig a tervek szerint szintén novemberben indul majd.

Arról, hogy pontosan mikor és hol zajlik majd a tesztelés, a korona.gov.sk weboldalon, és az RTVS és a TASR hírügynökség segítségével tájékoztatnak majd.

A tesztelés segít felfedni a fertőzés gócpontjait, biztosítja a megfelelő egészségügyi ellátást azok számára is, akiknek nincsenek vagy csak nagyon enyhe tüneteik vannak. Tesztelni a teljes lakosságot fogják 10 éves kortól kezdődően. A tesztelés legfontosabb része október 30. és november 1., valamint november 6. és 8. között zajlik majd.

A mintavételi helyeket, azaz a tesztelés helyszíneit úgy választják meg és rendezik be, hogy ott minden járványügyi óvintézkedés betartható legyen, s ez egyben válaszként volt hivatott szolgálni azokra az aggályokra, melyek szerint a tesztelések során fertőzés újabb terjedésére kerülhet sor. Ügyelnek arra is, hogy a tesztelési helyszínek a lehető legkönnyebben elérhetők legyenek a lakosság számára, hasonlóan a választóhelyiségekhez.

A tesztelést végző csoportokat a fegyveres erők hivatásos katonái irányítják, tagjai pedig rendőrök, képzett egészségügyi dolgozók és adminisztratív munkát végző személyek lesznek. A mintavételt kizárólag képzett egészségügyi dolgozók végzik.

A sajtótájékoztatón ismétlődően mindenkit felelősségteljes hozzáállásra, a tesztelésen való részvételre kértek annak érdekében, hogy megállítható legyen a járvány egyre súlyosbodó terjedése és elkerülhető az ország teljes lezárása, mivel mindkettő nagyon súlyos következményekkel járna a lakosságra és gazdaságra nézve is.