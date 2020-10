A Rákóczi Szövetség legszebb, legemlékezetesebb eseményei közé tartozik minden évben október 23. megünneplése: a Műegyetemtől induló fáklyásmenettel a Bem-szoborhoz és a Gloria Victis történelmi vetélkedővel. Idén a vírus ezt a programot is átrendezte. Hogy miként, arról Csáky Csongor elnöktől érdeklődtünk.

Kétségtelenül szomorúak vagyunk, de nem szeretnénk, hogy ez a hagyomány megszakadjon. A Rákóczi Szövetség csapata azon dolgozott, hogy ha nem lehetnek itt a diákok Magyarországról, a környező országokból, vagy akár a diaszpórából, akkor olyan választ tudjunk adni, amivel mégis megidézhetjük a Műegyetemet, az 56-os hősöket, mindazt, amit ez az ünnep jelent.

Idén más formában jutunk el a diákokhoz. Azt találtuk ki, hogy október 22-én, csütörtökön 11 és 11.30 óra között a közösségi oldalainkon sugárzunk egy olyan megemlékezést, amelybe bekapcsoljuk a Kárpát-medence középiskoláit is.

Ebben a félórában, ami még tanítási időre esik, reményeink szerint sok iskolában kivetítőkön, számítógépeken követni fogják azt a megemlékezést, amit a Műegyetemen rögzítünk. Megszólal a Műegyetem rektora, az alkalomhoz illő vers hangzik el, és csúcspontként az 1956. október 23-át jelképező Beethoven-mű, az Egmont-nyitány alatt 56 helyszínről, 56 nagyméretű 56-os zászlóval, rajtuk a települések nevével megjelennek azok az iskolák, azok a diákok, akik most nem lehetnek itt, de mégis megpróbáljuk így virtuálisan megfogni egymás kezét. Megpróbálunk olyan hangulatot teremteni, amely a múlt évben jellemezte a Gloria Victist. Azt üzenjük, hogy most így tudunk ünnepelni, talán még több diákot is elérünk, mint ahányan máskor itt voltak, de természetesen bízunk benne, hogy a jövő évben pótolható lesz a most elmaradt ünnepség.

A Gloria Victis az egész 2-3 napos esemény összefoglaló neve a Rákóczi Szövetségben, de szorosabban véve azé a történelmi vetélkedőé, amelynek döntője és az ünnepi eredményhirdetés mindig magán a nemzeti ünnepen történik. Ezt mi helyettesíti az idén?

A vetélkedő első fordulójára még tavasszal több mint 200 középiskola jelentkezett, továbbjutott 60 csapat, ennyi vehetett részt minden évben a középdöntőn.

Ők most sajnos nem lehetnek itt, viszont 22-én délután 13 és 15 óra között egy online kérdőívet kell hogy kitöltsenek, s még aznap este közöljük a legeredményesebb tíz csapattal, hogy bejutottak a 23-i döntőbe.

A döntő, kicsit más formában, a Műegyetem díszterméből jelentkezik, ahová képben és hangban összekötjük a tíz csapatot, és magát az egész döntőt élőben közvetíti a Rákóczi Szövetség a közösségi felületein.

És mit találtak ki a határokat átlépő utazások helyett?

Bár a határok most nem léphetők át, azért az utazások sem maradnak el: a Rákóczi Szövetség abban segít, hogy egy-egy osztály tanulói, akik az iskolában amúgy is együtt vannak, felüljenek egy buszra, és országukon belül keressenek fel fontos történelmi emlékhelyeket. A magyarországiak például Recskre vagy Budapestre a Nemzeti Összetartozás emlékművéhez, a kárpátaljai diákok a Szolyvai emlékműhöz, és így sorolhatnám országonként azokat az úti célokat, amelyek bővítik történelmi ismereteiket, erősítik 1956 emlékét és a nemzeti összetartozás érzését. Nagy öröm számunkra, hogy több mint 150 magyarországi és határon túli középiskola vehet ebben részt.

A vírus tehát nem győzte le a Rákóczi Szövetség találékonyságát.

Rendkívüli évben rendkívüli megoldásokat kellett keresnünk, hogy ne szakadjon meg a folyamata mindannak, ami az elmúlt három évtizedben létrejött, és azok a fiatalok, akik most ülnek az iskolapadokban, ne legyenek szegényebbek azáltal, hogy egy vírus elveszi tőlük az utazás, a találkozás élményét.