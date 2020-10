A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség által kiadott 30. évfolyam 7. száma az új cserkészévben elsőként a kiscserkészek számára készült.

A kifestő és annak feladata azokról szól, akik az egészség és a biztonság érdekében szolgálnak és védenek. Boglár a meserovatban a mérték és az önmérték eligazításában segít, amelynek gyakorlati részéhez egy táblázat is kapcsolódik.

Vivi Érdekességek az emberi testről címen egy kíváncsi tündért szólaltat meg, aki közli az emberi testtel kapcsolatos információkat és feladatok elvégzésére is felszólít. Mimika és testbeszéd címen Kikitől megtudható sok minden a jó megfigyelésen alapulva, a mimika és testbeszéd jeleiből.

Viktor az álom világába avatja be az olvasót, melyből sok alvással kapcsolatos folyamat megtudható, és az is, miért és hogyan álmodunk. Az állati érdekességek rovatban a rovaroké a főszerep,és sok minden kiderül a bogarak és a lepkék tulajdonságairól, Izsák Lívia jóvoltából. Az Érzelmi naptár rovatban Péter Dominika szólítja fel az olvasót arra, hogyan üzenjen a nap végén magának emojival, értékelve az egész napi érzelmeit. A Tanulmányok rovat a repülés és a repülőgép történetének érdekességeiről számol be. Viktor azt is bemutatja, miként készíthető papírrepülő.

A Cini-cini muzsika oldalon a Kézmosó dal szövege és kottája várja az énekelni és zenélni szerető kiscserkészeket. A dalocskához kapcsolódik Zsuzsi, Lívia és Boróka rajzos feladata a kézmosásról, akik arra buzdítják a kiscserkészeket, hogy az őrsi órán is alkalmazzák a bemutatott kézmosást, mely annyi ideig tartson, míg eléneklik a Kézmosó dalt.

Az Egészség rovat a könnyed, nyári guacamole elkészítését mutatja be, majd a következő két oldalon a Baktériumok, vírusok, gombák és amit érdemes róluk tudni címen nyújt információt. Végül a rovat szerkesztője, Péter Dominika írásából az is kiderül, hogyan működik, és mit tanácsos tudni az emésztésről.

A Rejtvény rovatba Boróka három feladatot készített, melyek megfejtésével az érzékszervekről és néhány testrészről jutunk hasznos információkhoz. A kifestő a színek pontos ismeretében segít. A Csináld magad rovat segítségével unikornis (vagy más állati figurát ábrázoló) könyvjelző készíthető, mely hasznos a tankönyvben található házi feladat nyomon követésére.

A heti kihívásaim oldalon Péter Dominika Ép testben ép lélek címen olyan felhívást közvetít, mellyel a legtöbb testrész számára teljesíteni kell egy-egy feladatot, ami a szervek jó és egészséges működését segíti. A feltüntetett ábrákon mindezt nyomon lehet követni és újat is lehet társítani.

Az újság hátlapja tornagyakorlatokat és mozgásformákat mutat be az immunrendszer megerősítése érdekében.